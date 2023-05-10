Зурабишвили назвала «провокацией» отмену Россией визового режима с Грузией

Упразднение Россией визового режима для грузинских граждан на фоне ситуации на Украине является «неприемлемым», заявила президент республики Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Зурабишвили на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) написала, что считает действия Москвы «очередной российской провокацией».

Восстановление прямого авиасообщения между двумя странами, по ее словам, является «недопустимым», пока продолжается российская спецоперация на Украине, а также пока Россия «оккупирует» территорию Грузии.

В свою очередь оппозиционный грузинский депутат Хатия Деканоидзе заявила, что решение президента России Владимира Путина является наградой для правительства Грузии. По ее мнению, этот жест российское руководство использует для продвижения своего влияния в стране, передает РИА «Новости».

В среду президент Путин принял решение об отмене визового режима для граждан Грузии. Также глава государства снял запрет на полеты российских авиакомпаний в эту страну. После этого МИД отменил рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию.

Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе отметил, что жители Грузии отнесутся к решению российских властей нормально. При этом он считает, что стоит ожидать «воплей» украинского руководства.