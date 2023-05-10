Посол Антонов выразил уверенность, что в будущем США откажутся от враждебной политики по отношению к России

Российский посол в США Анатолий Антонов выразил уверенность, что в будущем Вашингтон откажется от враждебной политики и осознает необходимость уважительных и прагматичных отношений с Россией.

Посол заявил, что «советские солдаты не высаживались в Нормандии, советский солдат просто пешком дошел до Берлина». Он заверил, что в России «помнят братство по оружию» в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

При этом Антонов указал, что чем больше проходит времени, тем «наглее становятся попытки переписать историю» и «принизить значение нашей Победы». Антонов отметил, что в попытках уничтожить «фундамент единения людей разных поколений и национальностей на просторах» бывшего СССР на Советский Союз пытаются возложить ответственность за войну.

Антонов заявил, что российские войска «вновь сражаются с фашистской заразой». Он с сожалением отметил, что на Украине многим «перевернули самосознание, программируя их на войну с Россией». Посол заявил о необходимости сохранять «историческую правду» о том, что «поколение победителей не только освободило Европу от коричневой чумы, но и затем смогло в кратчайшие сроки восстановить страну, превратив ее в сверхдержаву».

Накануне Антонов сообщил, что власти США угрожали аннулировать паспорта ветеранов Второй мировой войны, которые хотели поехать на День Победы в Москву.