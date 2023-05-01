Экс-советник Кучмы Соскин заявил о «сдаче» Западом интересов Украины

Поэтесса Боссарт после нападок на Шендеровича отказалась вставать «на колени на горох» перед украинцами

Алла Боссарт, поэтесса и жена известного поэта-сатирика Игоря Иртеньева, выступила в поддержку публициста Виктора Шендеровича (признан в России иноагентом), подвергшегося на Украине резкой критике в связи с последними высказываниями, вплоть до включения его в базу сайта «Миротворец» (запрещен в РФ решением суда).

Боссарт, вместе с супругом покинувшая Россию и уехавшая в Израиль, на своей странице в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ) написала, что «очень хорошо понимает» Шендеровича.

Она призналась, что не может поддержать свою дорогую подругу Вику Ивлеву, «которая считает, что дело всей нашей оставшейся жизни – стоять на коленях перед украинцами и подставлять им морды для оплеух». В этом, по мнению Боссарт, нет «особого конструктива».

По ее словам, россиянам «очень далеко» до «новой этики» белых американцев, которые должны становиться на колено перед черными и целовать им руку. «Вряд ли до этого дойдет», – считает она.

Единственно правильным поведением в ситуации, в которой оказался Шендерович, по мнению поэтессы, – это «не реагировать вообще». «Но не становиться на колени на горох на всю оставшуюся жизнь перед Украиной, как белые американцы перед черными», – подчеркнула Боссарт.

Напомним, в недавнем интервью Шендерович заявил, что Россия – «все-таки наша страна», а российские военнослужащие – «наши ребята». Он раскритиковал некоторых украинцев, которые бы хотели, чтобы Россия «накрылась ржавым тазом». Шендерович также сказал, что он очень «болезненно и остро воспринимает всплески нацизма», которые происходят на Украине. После этого в украинских СМИ и соцсетях на Шендеровича обрушился шквал критики. В результате Шендерович попал в базу данных сайта «Миротворец» и был объявлен «врагом Украины».

В середине марта Шендерович обвинил Украину в сотрудничестве с нацистами.

Добавим также, что в мае 2018 года Боссарт подверглась резкой критике в Израиле за лирическое стихотворение. Поэтессу требовали лишить гражданства и выгнать из страны.