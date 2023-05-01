В Музее Победы наградили победителей конкурсов «Бессмертного полка»

В Музее Победы прошло награждение победителей конкурсов «Герои русских побед», на мероприятие прибыли 140 человек из 28 округов Московской области.

Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» в Московской области подвело итоги сразу двух проектов. Один из них – «Герои русских побед» – реализуется совместно с АНО «Мой выбор», при поддержке Фонда президентских грантов, а в рамках него прошел второй Московский областной конкурс рисованных и анимированных историй.

Конкурс направлен на творческое освоение истории Отечества, популяризацию образа отечественных героев разных эпох.

«Когда мы создавали проект, хотели вовлечь творческую молодежь в процесс сохранения исторической памяти, рассказать об отечественных героях в формате, который близок молодому поколению. Истории в картинках – чрезвычайно популярный жанр у молодежи, который берет начало из традиций написания русского лубка 17 века. Родилась идея создавать рисованные истории или комиксы про героев из Московской области, прославивших регион в разные периоды отечественной истории», – рассказал руководитель регионального отделения «Бессмертного полка России» в Московской области, зампредседателя комиссии Общественной палаты Московской области по поддержке СО НКО, благотворительных фондов и общественных объединений Валерий Анисимов.

Шесть ребят в возрасте 15-18 лет стали победителями конкурса, получили графические планшеты, а занявшие первые места – сертификаты на обучение по курсу «2D анимация для начинающих» в университете «Синергия». Героями рисованных историй стали герои Великой Отечественной войны, такие как Зоя Космодемьянская, верейские молодогвардейцы.

Организаторы приняли решение учредить четыре дополнительных номинации, среди них – «Zа победу!». Ее победители рассказали истории современных героев, в том числе историю мальчика Федора из Брянской области, спасшего девочек от напавших с украинской территории. Один участник снял 20-минутный лего-мультфильм о битве за Северодонецк. Всего в итоговый буклет вошли десять рисованных историй, среди которых три посвящены спецоперации.