Футболисты и тренеры высадили Сад памяти в Волгограде

В Волгограде российские футболисты и тренеры поучаствовали в высадке деревьев Сада памяти, также они планируют реконструировать легендарную встречу сталинградского «Динамо» и московского «Спартака» в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

Ветераны волгоградского футбола и знаменитые футболисты московской команды приняли участие в памятных мероприятиях в преддверии Дня Победы.

Сначала на территории, прилегающей к стадиону «Арена Волгоград» высадили деревья в память о ветеранах Отечественной войны, позже они воссоздадут легендарную игру «На руинах Сталинграда».

45 кленов и слив будут расти в Центральном парке культуры и отдыха в честь героев, имена которых навсегда останутся в отечественной истории.

Спортсмены почтили память фронтовиков, которые в сороковых годах сменили футбольное поле на поле боя, и наравне со всеми отстаивали свою страну в одной из самых кровопролитных войн.

Кроме игроков в высадке деревьев поучаствует участник Великой Отечественной войны Александр Васильевич Медков. 97-летний ветеран ведет активный образ жизни: в прошлом году в рамках празднования 79-й годовщины Победы в Сталинградской битве фронтовик открывал в Волгограде традиционный всероссийский легкоатлетический пробег и преодолел пятикилометровую дистанцию спортивной ходьбой, а в этом пришел увековечить память боевых товарищей высадкой деревьев в рамках акции «Сад памяти». По словам ветерана, движение это залог здоровья, поэтому к марафонцам он присоединился и сегодня.

Гостем церемоний «Сад памяти» и ретро-матча стала вице-губернатор Волгоградской области Анна Писемская. Она поблагодарила участников памятных событий за трепетное отношение в истории и событиям, которые 80 лет назад стали триумфом советского народа в борьбе за свободу. По словам вице-губернатора, число живых памятников в регионе увеличивается с каждым годом, равно как и растет количество участников: к акции «Сад памяти» в честь земляков, перенесших на плечах все тяготы войны, уже присоединились тысячи волгоградцев.

В числе футболистов ретро-матча, которые сегодня пришли на высадку деревьев – Валерий Есипов, Евгений Алдонин, Олег Романцев, Вагиз Хидиятуллин, Александр Мостовой, Игорь Семшов, Олег Веретенников. А также как тренеры сталинградского «Динамо» Валерий Газзаев, Александр Бородюк, Владимир Файзулин, Виктор Лосев, так и тренеры «Спартака» Олег Романцев, Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин.

«Очень рад поучаствовать в такой замечательной акции как «Сад памяти». Всем нам нужно помнить и всячески сохранять память о подвиге наших предков. Надеюсь, что и эта акция, и сегодняшний ретро-матч Победы напомнит жителям Волгограда и России о героизме людей, которые самоотверженно защищали этот город», – сказал полузащитник футбольного клуба «Спартак» Александр Мостовой.

Ожидается, что суммарно в этом году Волгоградская область в скверах, парках и на лесных землях высадит порядка 900 тыс. сеянцев ясеня, сосны, дуба, липы, рябины и других деревьев на площадях почти в 250 га.