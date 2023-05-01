Герой Труда Бабурова рассказала, что значит быть россиянином

Герой Труда Бабурова: Быть россиянином – значит работать на страну

Я привыкла жить и работать честно, отдавать себя любимому делу и ученикам, поэтому по праву горжусь полученным высоким званием, заявила газете ВЗГЛЯД Герой Труда Татьяна Бабурова. Ранее президент Владимир Путин удостоил пятерых россиян звания «Герой Труда Российской Федерации».

«Если чувствуете себя россиянином, следовательно, работаете на страну. Но не в абстрактном понимании, а ради конкретных людей, родных и близких, а также тех, с которыми свела вас судьба в работе, учебе, жизни», – сказала Татьяна Бабурова, преподаватель из волоколамской гимназии №1, Герой Труда Российской Федерации.

«Я благодарна всем, кто принял участие или по-хорошему приложил руку к тому, чтобы эта награда состоялась. Без всякой ложной скромности скажу, что мне не стыдно за награду! Я привыкла жить и работать честно», – отметила собеседница.

Ранее президент России Владимир Путин, в День весны и труда, подписал указ о присвоении звания «Герой Труда Российской Федерации» пятерым россиянам. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Татьяна Ивановна Бабурова является преподавателем волоколамской гимназии №1 (Московская область). Ее общий педагогический стаж составляет 62 года. Как отмечает «Российская газета», Татьяна Ивановна работала учителем русского языка и литературы, завучем, а сегодня руководит школьным музеем.

Педагог является еще и автором нескольких книг об истории родного края, статей и даже путеводителей. Например, в книге «И не было судьбы у нас другой» собраны многочисленные свидетельства о событиях Великой Отечественной войны, происходивших на Волоколамском направлении. Кроме того, она является преданной поклонницей футбола, внимательно следит за этим видом спорта, смотрит все важные матчи и анализирует их.

За время работы учителем русского языка и литературы Татьяна Ивановна сделала 19 выпусков, подготовила 17 золотых и 16 серебряных медалистов. У нее масса званий и наград, включая звание «Заслуженный учитель России» и медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Также среди награждаемых – Александр Иноземцев, управляющий директор и генеральный конструктор компании «ОДК-Авиадвигатель» (находится в Пермском крае, входит в Ростех). Это конструкторское бюро по разработке газотурбинных двигателей для авиации, а также промышленных газотурбинных установок и электростанций на базе авиационных технологий, передает ТАСС.

Героем Труда России стал ученый-химик, академик РАН, руководитель центра двойных технологий «Союз» (Московская область) Юрий Милехин. Им опубликовано около 600 научных работ, из них 15 монографий и 98 авторских свидетельств и патентов. Госнаградой отмечен Лев Каленов – гендиректор Бийской льняной компании (Алтайский край). Он работает в ткацком деле на протяжении 65 лет.

Кроме них звание Героя Труда получил подземный горнорабочий, заслуженный шахтер РФ Эдуард Щербина. Он работает в Приаргунском производственном горно-химическом объединении (Забайкалье) – флагмане российской уранодобывающей отрасли.

Герой Труда Российской Федерации – высшее звание и государственная награда РФ за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Аналогичное звание (Герой Труда, позже – Герой Социалистического Труда) существовало в СССР. Указ об установлении звания Героя Труда РФ был подписан президентом РФ в 2013-м, в том же году прошли первые награждения. Всего к настоящему времени этого звания удостоены более 80 россиян.