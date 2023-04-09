|
|
СМИ рассказали о массовом выселении беженцев из хостелов в Берлине
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
С началом туристического сезона владельцы берлинских хостелов стали массово выселять украинских беженцев, сообщило немецкое издание Der Tagesspiegel.
Беженцы размещались в хостелах Государственным управлением по делам беженцев. В статье отмечается, что в конце марта истек срок действия договоров, заключенных управлением с шестью хостелами, и 650 беженцев были вынуждены уехать, передает «Радио Sputnik».
После выселения многим беженцам приходится переселяться в Центр прибытия беженцев в помещении бывшего аэропорта Тегель, где условия проживания значительно хуже, пишет газета.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что озабоченность стран Запада судьбами детей, эвакуированных Россией из зоны боевых действий, выглядит лицемерной на фоне усугубляющихся катастрофических проблем несовершеннолетних украинцев в странах Евросоюза.
Украинский журналист Гордон объяснил, почему его сыновья не пошли воевать
Украинский журналист Гордон заявил, что его сыновья не пошли воевать, потому что не родились на Украине
Украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в России иностранным агентом) ответил на вопрос, почему его трое сыновей не воюют.
По его словам, старший сын очень тяжело болен, «жить с таким заболеванием тяжело». Другие два сына рождены не на Украине и живут в Америке, оба учились в Англии, передает RT.
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России и созданию экстремистской организации.
ВС России сорвали наступление ВСУ на запорожском направлении
Глава Чечни Кадыров: Батальон «Восток-Ахмат» Минобороны РФ сорвал наступление ВСУ на запорожском направлении
Батальон «Восток-Ахмат» Минобороны РФ сорвал наступление Вооруженных сил Украины на запорожском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава Чечни сообщил в своем Telegram-канале, что военнослужащие батальона «Восток-Ахмат» Минобороны РФ сбили весь пыл украинских подразделений и натовских наемников, сорвав их наступление на российские позиции на Запорожском направлении.
Кадыров рассказал, что под грамотным руководством дорогого брата, боевого офицера, заместителя командира – начальника штаба батальона «Восток-Ахмат» МО РФ Вахи Хамбулатова (Асхаб), хорошо поработали российские беспилотники, которые мастерски выявляли вражеские наступательные действия и оперативно корректировали удары минометов. По словам главы Чечни, минометчики накрывали укронатовскую пехоту так результативно, что напрочь отбили охоту наступать на позиции ВС России.
Кадыров уточнил, что два танка и один натовский БМП уже никогда больше не повернут свои орудия в сторону российской территории, отвоевались. Глава Чечни подчеркнул, что личный состав батальона «Восток-Ахмат» своими четкими, слаженными действиями не дал ни малейшего шанса свершиться наступлению украинских бандформирований.
Кадыров также рассказал, что ранее личный состав батальона пресек наступление укронацистов и натовских бандформирований на запорожском направлении, уничтожив до десяти единиц бронетехники и приличное количество живой силы противника.
Глава Чечни подчеркнул, что в зоне ответственности батальона «Восток-Ахмат» МО РФ на Запорожском направлении обстановка под полным контролем российских подразделений.
Накануне Кадыров объяснил, почему наступление ВСУ и натовских наемников будет России на руку. В тот же день командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский назвал главную задачу России во время контрнаступления ВСУ.
Участник захвата храма УПЦ в Киевской области умер после нападения на священника
Напавший на священника УПЦ в Киевской области мэр Кагарлыка Иван Семцов умер во время захвата храма
Во время захвата храма Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Липовец в Киевской области один из нападавших, замглавы мэра Кагарлыка Иван Семцов, сорвал крест у священника, после чего умер, сообщили в союзе православных журналистов.
По данным союза, Семцов организовал захват храма со старостой села Липовец Василием Тысленко. Он вырвал крест у священника, бросил крест на землю, после чего скончался, передает РИА «Новости».
Ранее сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) ворвались на территории храмов УПЦ в Хмельницкой области, и попытались захватить их.
Украинский дипломат заявил об «ужасных» потерях ВСУ в ходе СВО
Посол Украины в Британии Пристайко: Украинские вооруженные силы несут в ходе СВО «ужасные» потери
Киев до завершения военных действий не раскрывает данные о потерях вооруженных сил Украины (ВСУ), однако это будет «ужасное число», заявил посол Украины в Британии Вадим Пристайко.
Дипломат заявил в интервью таблоиду Daily Express, что после завершения военных действий Киев признает потери, которые пока не раскрываются. При этом он выразил уверенность, что это будет ужасное число, передает РИА «Новости».
По словам Пристайко, Киев готов продолжать конфликт «до последнего» украинца. Комментируя сообщения о подготовке бригад украинской «Гвардии наступления» общей численностью в 40 тыс. солдат, он заявил, что Киев мобилизовал 1 млн человек.
Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Украина уже потеряла подавляющую часть обученной и укомплектованной армии, созданной до февраля 2022 года при поддержке НАТО, а мобилизационные резервы Украины уже на грани полного истощения.
Экс-разведчик США назвал примерное число погибших украинских военных
Экс-разведчик США Риттер: Потери Украины среди военных превысили 300 тыс. погибшими
Потери среди украинских военных могут превышать 300 тыс. человек погибшими, Украина намеренно занижает данные, заявил экс-офицер американской разведки Скотт Риттер.
Риттер считает, что Украина пытается занизить потери из-за того, что военная система там коррумпирована, передает ТАСС.
Экс-разведчик заявил, что на встрече с главой комитета начальников штабов ВС США Марком Милли главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный допустил, что 257 тыс. человек погибли. Еще около 83 тыс. военнослужащих пропали, из которых, возможно, 60 тысяч также погибли.
Ранее газета Politico сообщила, что ВСУ за время конфликта потеряли более 100 тыс. военных, многие из потерь происходят в Артемовске.
Трепова решила сотрудничать со следствием
Обвиняемая в теракте в кафе Петербурга Дарья Трепова решила сотрудничать со следствием
Обвиняемая в теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали более 40 человек и погиб военный корреспондент Максим Фомин (Владлен Татарский), Дарья Трепова сотрудничает со следствием, отрабатываются все версии, сообщили в правоохранительных органах.
Источник сообщил, что все показания Треповой тщательно проверяются следственной и оперативной группами, также в настоящее время устанавливается весь круг предполагаемых сообщников обвиняемой и отрабатываются различные версии и мотивы теракта, передает ТАСС.
Ранее суд арестовал Трепову на два месяца. СК предъявил обвинение Треповой по статье «Террористический акт».
До этого СМИ сообщали, что Трепова якобы признавалась в получении статуэтки с бомбой в Москве от таксиста.
Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля, во время теракта погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), пострадало более 40 человек.
Российский летчик рассказал, как за один вылет лишил ВСУ двух вертолетов и Су-25
Минобороны: Российский летчик за один вылет лишил ВСУ двух вертолетов и одного Су-25
|
|
Российский летчик Су-27 за один боевой вылет сбил два украинских вертолета и штурмовик Су-25, сообщили в Минобороны.
Летчик по имени Алан (фамилию Минобороны не уточняет) рассказал, что это произошло во время стандартного патрулирования в районе переднего края.
Алан рассказал на видео, которое публикует военное ведомство в своем Telegram-канале, что сначала обнаружил две воздушные метки, по характеристикам он определил их два вертолета Ми-24. Летчик рассказал, что принял все необходимые меры: сближение, постановку на атаку и уничтожение.
А в другом районе он обнаружил еще три цели – штурмовики Су-25. Алан сказал, что во время атаки две цели «не дошли до района выполнения задания, развернулись, потому что условия создал такие, что плачевно для них бы закончилось».
«Одна цель все-таки решила попробовать атаковать, у нее тоже не получилось. В итоге 3:0 в мою пользу», – заключил летчик.
Ранее Минобороны сообщало, что российские истребители сбили в Донецкой народной республике (ДНР) МиГ-29 ВСУ, а также вертолет Ми-8.
ВСУ из-за нехватки боеприпасов стали собирать российские неразорвавшиеся снаряды
WP: ВСУ из-за острого дефицита боеприпасов собирают российские неразорвавшиеся снаряды
|
|
Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за острого дефицита боеприпасов вынуждены ограничивать их применение на поле боя, сообщают американские СМИ.
По данным The Washington Post, нехватка боеприпасов в ВСУ достигла критического уровня. Американское издание сообщает, что украинские военнослужащие даже ищут неразорвавшиеся российские снаряды в лесах и на заминированных территориях, передает ТАСС.
Цели для артобстрелов украинской стороне приходится выбирать более тщательно, для контратак боеприпасов не хватает. Так, по информации издания, артиллерийский взвод 59-й моторизованной бригады на востоке Украины раньше выпускал более 20-30 снарядов в день из произведенных в СССР гаубиц, а сейчас – всего один или два, либо вообще ни одного.
Источник WP утверждает, что ВСУ выпускают около 7,7 тыс. артиллерийских снарядов в сутки. Российские Вооруженные Силы, как сообщается, – втрое больше.
Боеприпасы для украинских орудий советского производства не поставляются уже давно. Украине приходится полагаться на снаряды, поставляемые Западом, однако ее у Киева гораздо меньше, уже скоро и эти запасы иссякнут.
Соединенные Штаты ищут по всему миру запасы артиллерийских снарядов советского производства, но, как отмечается в статье, их транспортировка может занять месяцы. Многие страны, продолжает WP, не решаются продавать Украине имеющиеся у них боеприпасы калибра 152 мм и 122 мм, поскольку не хотят портить отношений с Россией. Иногда такие поставки осуществляются через продажу третьим странам.
Бывшие государства – члены Организации Варшавского договора, которые сейчас входят в состав НАТО, «имеют возможность производить снаряды, но не в таких масштабах», говорится в публикации. Речь идет о Болгарии, Польше и Словакии.
Также в статье говорится, что украинские военные изготавливают пули и мины для беспилотников на 3D-принтерах. Газета отмечает, что в одном случае во время разборки взорвалась мина, погибли два человека.
Ранее в субботу бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил о кризисе на Украине, вызванном нехваткой боеприпасов, и призвал всех иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, вернуться домой.
Российские военные сообщили о взятии опорного пункта ВСУ под Кременной
Российские военные заявили о взятии украинского опорного пункта под Кременной
Бойцы Центрального военного округа и группировки «Отважные» взяли очередной опорный пункт ВСУ на кременском участке фронта в Донбассе, единственный выживший украинский солдат сдался в плен, сообщил боец ВС России с позывным «Зенит».
Боец рассказал, что опорный пункт ВСУ обнаружили с коптера, по его координатам ударила артиллерия, после чего была поставлена задача пункт взять, передает РИА «Новости».
По его словам, группу захвата прикрывали снайперы, которые отработали наблюдателей. Одного военного ВСУ ликвидировали, когда подошли вплотную к опорнику, а единственный оставшийся в живых на опорном пункте украинский солдат, сдался в плен.
Ранее военкоры показали работу миномета «Василек» в районе Кременной.
Боец ВС России рассказал о тактике украинских войск под Кременной
Боец ВС России с позывным «Зенит»: Киев бросает на первую линию обороны под Кременной солдат теробороны
Киев формирует первую линию обороны на Кременском участке фронта в Донбассе из солдат территориальной обороны и бережет подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил боец с позывным «Зенит».
По словам военного, на первой линии обороны с украинской стороны в основном стоит территориальная оборона, также на этом участке фронта замечены бойцы отдельной аэромобильной бригады, подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) они берегут, передает РИА «Новости».
Ранее в субботу российские военные взяли очередной опорный пункт ВСУ на кременском участке фронта в Донбассе.
В США предупредили об опасности для ВСУ из-за утечки информации из Пентагона
The War Zone: Россия получила опасную для ВСУ информацию из-за утечки секретных документов
|
|
Разведка России получила важную информацию из-за недавней утечки от Пентагона о предстоящем украинском наступлении, которая окажется опасной для Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает The War Zone.
Издание со ссылкой на бывшего американского офицера пишет, что информация, которая «утекла» из Пентагона, поможет российским военным аналитикам из разведки представить планы Украины на будущее контрнаступление, передает Ura.ru.
По его словам, секретные документы помогут ВС России узнать, как украинские силы будут действовать во время своего наступления, и какие именно подразделения ВСУ будут в нем участвовать.
Напомним, на фоне намерения Украины начать контрнаступление в Сети были опубликованы секретные данные о состоянии украинских войск. СМИ сообщали, что власти США работают над удалением секретных документов из общего доступа, но по состоянию на вечер четверга добиться этого не удалось.
Позже СМИ сообщили, что утечка секретных документов США продолжилась, в интернете опубликованы документы, касающиеся Украины, Китая и Ближнего Востока.
Газета ВЗГЛЯД писала, как России относиться к такого рода утечкам и почему на Западе не скрывают своих военных планов.
В США допустили исчезновение Украины как государства к концу 2023 года
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Украина может исчезнуть как государство к концу 2023 года
Украинское государство может исчезнуть к концу 2023 года из-за ужасающей обстановки внутри страны и больших потерь, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
Полковник Макгрегор выразил сомнение в том, что Украина будет существовать к концу 2023 года как национальное государство. Он подчеркнул, что обстановка в стране ужасающая, как и потери украинских военных. Бывший советник главы Пентагона выразил уверенность, что западные СМИ постоянно вводят в заблуждение общественность и скрывают реальное положение дел на Украине. По словам Макгрегора, все кончится тем, что на очередной телефонный звонок из США в Киеве больше никто не ответит, передает РИА «Новости».
Накануне заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев объяснил, почему Украина исчезнет.
Глава ВВС Украины раскрыл слабые места ВСУ
Глава ВВС Украины назвал проблемы Киева на фоне просьб о поставках истребителей F-16
Киеву не удается решить проблемы без поставок F-16, поскольку российская авиация количественно и технологически превосходит украинскую, заявил командующий ВВС Украины Николай Олещук.
По его словам, Украина эксплуатирует самолеты 40-летней давности, запасы деталей к которым истощаются, а у союзников их и вовсе нет, кроме того, Россия контролирует Черное море, передает ФАН.
Олещук считает, что F-16 могли бы выполнять функции ПВО, у них есть ракеты класса «воздух-воздух» с дальностью до 180 км, а также они сделаны под противокорабельные снаряды.
Ранее украинский майор Вадим Ворошилов заявил, что радары на российских современных самолетах «примерно в четыре раза лучше», чем на украинских, а российские ракеты значительно лучше, чем «старые советские», которые есть у Украины.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее говорил о необходимости поставок истребителей стране, но президент США Джо Байден исключил передачу Киеву F-16.
В США предрекли поражение Украины даже при успехе наступления ВСУ
Подполковник армии США Дэвис: Даже при успехе наступления ВСУ израсходуют последние силы и Украину ждет поражение
В случае успешного наступления ВСУ Киев израсходует последние оставшиеся силы и Украину ждет поражение, выразил мнение подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в своей статье для издания 19FortyFive.
В своей статье эксперт напомнил, что, как недавно сообщала Washington Post, Украина уже потеряла подавляющую часть той обученной и укомплектованной армии, созданной до февраля 2022 года при поддержке НАТО. В связи с этим бывший американский военный выразил уверенность, что в ходе наступления Украина израсходует последние оставшиеся силы для ведения боевых действий. Он также отметил, что мобилизационные резервы Украины уже на грани полного истощения, в то время как у России в запасе имеются миллионы человек, которые не будут иметь проблем со снабжением благодаря мощному и растущему производству оружия и боеприпасов, передает РИА «Новости».
Напомним, в среду глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что Украина закончила подготовку к контрнаступлению на запорожском фронте.
Захарова прокомментировала планы Зеленского посетить Германию
Захарова о планах Зеленского посетить Германию: К своим потянулся
Владимир Зеленский «потянулся к своим», так прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова публикации немецких СМИ о возможности визита президента Украины в Германию.
Захарова в своем Telegram-канале написала, что Зеленский «к своим потянулся». По ее мнению, будут очередные фотографии века: «немцы награждают не(о)нациста Зеленского за братоубийственную бойню, отмену всего русского, снос памятников победителям Третьего рейха, героизацию нацистских коллаборационистов, изничтожение православия, реализацию тысячелетнего «дранга» – освобождение «жизненного пространства» на Востоке».
Дипломат добавила, что у них не получилось 80 лет назад реализовать план «Ost», так как тогда «помешали советские солдаты, погасившие печи аушвицев».
«Теперь они внесли коррективы, ставят более амбициозные задачи. Вместе строят новую Европу – не «Judenfrei», а «Russenfrei». А в это понятие входят все национальности многонациональной России. Вот и сыплются на главного подрядчика кровавые награды заказчиков: польский орден Белого орла, премия Карла Великого», – добавила Захарова.
Ранее Bild am Sonntag сообщила, что Владимир Зеленский в мае может лично посетить Германию впервые с начала военной операции России на Украине.