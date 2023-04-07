В Госдуме одобрили инициативы депутатов новой волны

В Государственной думе на рабочей неделе с 3 по 7 апреля одобрили несколько предложений по законам со стороны депутатов новой волны.

Депутаты новой волны предложили к обсуждению законопроекты, призванные обеспечить устойчивое развитие России в сфере образования и воспитания подрастающего поколения, расширения возможностей оказания медицинской помощи, а также поддержки участников спецоперации и членов их семей.

Так, в первом чтении был принят законопроект, предполагающий упрощение порядка трудоустройства подростков. Соавторами инициативы стали депутаты новой волны – Артем Метелев, Михаил Киселев, Денис Майданов, Екатерина Стенякина и Юлия Дрожжина (все – «Единая Россия»).

Представляя законопроект на пленарном заседании, Метелев отметил, что с принятием закона подростки смогут легально устраиваться на работу и будут защищены.

«Мы убираем необходимость согласования со службой опеки трудоустройства, если человек не сирота и у него есть родители. При этом раньше нужно было потратить два месяца на сбор десяти справок. Также мы синхронизируем анализы школьной диспансеризации, студенческих медосмотров с медосмотрами, которые должен проводить работодатель. Больше не нужно сдавать одно и то же два раза», – сказал парламентарий.

Рассказывая об инициативе в своем Telegam-канале, Стенякина отметила, что законопроект призван упростить процесс трудоустройства несовершеннолетних. «Документ не обязывает подростков работать, а создает условия для подработки в свободное от учебы время и упрощает процедуру трудоустройства», – сказала она.

В ходе пленарных заседаний депутаты также уделили внимание поддержке участников СВО и членов их семей. В частности, рабочая группа по вопросам спецоперации внесла в Госдуму поправки в российское законодательство, предусматривающие запрет расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными и добровольцами, пока они несут службу в зоне СВО.

Соавтором инициативы выступила депутат новой волны, член фракции «Справедливая Россия – За правду» Яна Лантратова. «Надо предоставить нашим бойцам все необходимые гарантии, чтобы они понимали, что по возвращении домой их ждут! Ценят и уважают! Они рискуют самым дорогим – жизнью, все остальные риски мы должны исключить», – написала Лантратова в своем Telegram-канале.

Во втором и третьем чтении были приняты изменения в закон об основах здравоохранения. Соавторами поправок выступили депутаты новой волны от «Единой России» Дмитрий Хубезов и Бадма Башанкаев. Они оба прошли службу в качестве добровольцев в госпиталях в зоне СВО, а полученный врачами опыт лег в основу изменений в законодательстве.

В частности, благодаря поправкам, расширится круг лиц, которые могут оказывать первую медпомощь. Теперь помогать смогут не только представители профильных ведомств, но и сами граждане при наличии у них специальной подготовки. «Специальная военная операция подтолкнула нас к тому, чтобы как можно быстрее принять данный законопроект, потому что во многом спасение жизни человека зависит от того, кто и как быстро придет ему на помощь», – подчеркнул Хубезов на подходе в Госдуме.