Минпромторг анонсировал доставку еды беспилотниками в России

Минпромторг: Доставка еды беспилотниками может появиться в Москве после 2025 года

Доставка товаров и еды беспилотниками может заработать в России в 2025–2030 годах, сообщил первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков.

По его словам, технически доставка беспилотниками уже осуществляется, а юридически – надо ее дооформить, потому что Москва с точки зрения разрешения пролетов город сложный, передает радио Sputnik. Отвечая на вопрос, будет ли такая услуга доступна в 2025 или 2030 году, первый замминистра ответил: «Между ними».

По словам Осьмакова, министерство совместно с Минтрансом и Росавиацией в течение года планирует проработать нормативное регулирование применения беспилотников, поскольку существуют ограничения по высотности, по тому, как получить разрешение на пролет, ограничения, связанные с тем, что можно и нельзя снимать, поэтому нормативное регулирование – как можно летать, где можно летать– это ключевая вещь.

Замминистра также рассказал, что сейчас ведется подготовка нацпроекта и стратегии по развитию беспилотников, который «до 1 сентября будет запускаться»,.

Ранее Центр беспилотных авиационных систем решили создать в Москве.