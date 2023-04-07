Турчак рассказал о новой льготе для участников СВО и их семей

Турчак: Участники СВО и члены их семей смогут за счет государства проходить переобучение

Правительство подготовило проект постановления в развитие законопроекта от «Единой России», предусматривающего дополнительную господдержку участников СВО и членов их семей при трудоустройстве, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Как только постановление правительства будет утверждено, эти категории граждан смогут проходить переобучение, получать дополнительное профобразование за счет государства, а работодатели, которые примут их на работу, – дополнительные стимулы и компенсации, сообщил Турчак в своем Telegram-канале. Он уточнил, что средства – порядка 3 млрд рублей – на эти цели уже заложены.

Соответствующие решения «Единая Россия» приняла в конце прошлого года, когда партия подводила его законодательные итоги и намечали планы на весеннюю сессию, добавил секретарь генсовета ЕР.

«Каждый день на всех уровнях идет работа по формированию гибкой и многоуровневой системы господдержки участников СВО», – подчеркнул он, напомнив, что накануне в Госдуме принят в первом чтении законопроект ЕР о бесплатной юридической помощи для бойцов и членов их семей.

«Все эти решения вместе, подкрепленные созданием фонда «Защитники Отечества», позволят системе эффективно работать и адресно предоставлять помощь нашим ребятам и их близким, а также семьям погибших», – заключил Турчак.

Ранее сообщалось, что в пилотных регионах рабочие группы по вопросам СВО разработают программу отпускных мероприятий для мобилизованных.