Рябков обсудил с послом США вопрос задержания американского журналиста Гершковича

Дробницкий: Белый дом провоцирует новую гражданскую войну в США

Политолог Дробницкий: Администрация Байдена начинает новую гражданскую войну в США

Белый дом создает прецедент к решению политических вопросов силовым путем. Вместе с тем администрация Джо Байдена опасается того, что дело Дональда Трампа может срикошетить против действующего президента и его семьи. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли американисты Дмитрий Дробницкий и Владимир Васильев. Ранее Белый дом заявил о готовности к массовым беспорядкам из-за дела Трампа.

«Я полагаю, что сторонники Трампа сейчас вряд ли станут организовывать масштабные протесты. Потенциально за него может проголосовать половина Америки, но из этой гигантской цифры избирателей лишь малая часть может выйти на улицу. Тем не менее это были бы многочисленные митинги», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«Суть происходящего заключается в том, что выдвинутые против Трампа обвинения подвергаются сомнению с точки зрения юридической состоятельности. И чем дальше, тем сильнее будет раскручиваться этот аспект. Кроме того, большая часть американского населения считает дело политически мотивированным. Даже демократы понимают, что здесь что-то нечисто. Это первый случай в истории США, когда бывшему главе государства предъявляются уголовные обвинения», – напомнил эксперт.

«Примечательно, что каждый из пунктов обвинения представляет собой административное правонарушение. Но его совершение преподносится обвинителем как использование в предвыборных целях. И тогда оно автоматически переходит в разряд уголовных преступлений», – акцентировал он.

«Кроме того, в США никогда не преследовали экс-президентов по политическим мотивам. Сейчас же может создаться прецедент, когда каждого бывшего главу государства можно посадить в тюрьму, устранив тем самым политического противника. В Белом доме прекрасно осознают: если в 2024 году Байден проиграет выборы, расследования могут коснуться и его. Тем более, что в коррупции замешана вся его семья», – отметил Дробницкий.

«Из-за попыток американской администрации решать вопросы силовыми средствами, мы видим реальное начало новой гражданской войны в США. Горячая фаза нынешнего противостояния, конечно, значительно отличается от той, которая была в середине XIX века. Не стреляют пушки и нет как таковых фронтов, но следующим ее этапом может стать открытая оппозиционная политика местных властей по отношению к Белому дому», – полагает политолог.

Рассуждая о влиянии этой ситуации на поддержку Байдена и Трампа, Дробницкий отметил, что «рейтинг у Байдена и так уже предельно низкий, падать некуда». «Что касается Трампа, его показатели выросли невероятно. Если раньше экс-президент просто уверенно побеждал губернатора Флориды Рона Десантиса, то теперь на политической арене республиканцев кроме Трампа никого не видно», – сказал он.

«Нынешние политические процессы в США я бы назвал несостоятельной попыткой нанести удар по Трампу и его репутации. Вместе с тем действующая администрации Байдена пыталась прощупать почву, насколько кампания против экс-президента принесет им политические и юридические дивиденды», – добавил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Это такая попытка реализовать сложную многоходовую операцию, чтобы нанести Трампу поражение с минимальными последствиями для Белого дома. Сейчас они посмотрят на реакцию общества. Уже сегодня наблюдается высокая готовность сторонников Трампа выйти на его защиту. Все это будет иметь принципиальное значение при планировании дальнейших действий», – считает политолог.

«Вполне вероятно, что инициаторы процесса возьмут паузу. Кроме того, действующая администрация США тоже не чиста перед законом. В Палате представителей сейчас проводят расследование, поэтому семейство Байденов побаивается удара рикошетом», – заключил Васильев.

Ранее в Белом доме заявили о готовности к беспорядкам из-за дела Дональда Трампа. Кроме того, пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер отметила, что американский президент Джо Байден не концентрирует внимание на предъявлении прокуратурой обвинений Трампу.

Спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что арест Трампа, открыто заявлявшего о планах баллотироваться на выборах в 2024 году, указывает на кризис либеральной идеологии. Она также добавила, что все происходящее случается в тот момент, когда система, которая заявлена как якобы абсолютно свободная, заканчивает пожиранием или отрицанием самой себя.

Накануне стало известно, что Трамп формально арестован. Его адвокат назвал судебный процесс против 45-го президента США политическим. Сам Трамп отверг все обвинения в нарушении закона. Более того, Трамп заявил, что мировое сообщество вплотную приблизилось к ядерной третьей мировой войне во многом по вине действующей администрации США во главе с президентом Джо Байденом.

СМИ сообщали, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг переквалифицировал все 34 пункта обвинения против Трампа в уголовные. До этого жюри присяжных в Нью-Йорке отдало свои голоса за обвинение Трампа по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

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