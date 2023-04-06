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Рябков обсудил с послом США вопрос задержания американского журналиста Гершковича
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Замглавы МИД России Сергей Рябков обсудил с послом США в Москве Линн Трейси вопрос о задержании в России американского гражданина Эвана Гершковича, который работал в московском бюро газеты Wall Street Journal. Встреча прошла по просьбе посла США.
«В ходе обсуждения затронутого Трейси вопроса о задержании в России американского гражданина Гершковича внимание главы дипмиссии обращено на серьезный характер предъявленных ему обвинений. Подчеркнуто, что он был задержан с поличным при попытке получения секретных сведений, используя свой журналистский статус в качестве прикрытия для противоправных действий, квалифицируемых как шпионаж», – говорится на сайте МИД России.
В МИД добавили, что вопрос о доступе к Гершковичу представителей американского посольства, которые были своевременно уведомлены о факте задержания, решается с учетом имеющейся консульской практики и законодательства Российской Федерации.
Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности. Лефортовский суд по ходатайству ФСБ арестовал Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже в интересах американского правительства. По ст. 276 УК («Шпионаж») ему грозит до 20 лет лишения свободы. Он стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным в России.
Блинкен предложил Лаврову обменять Уилана
Блинкен рассказал, что в разговоре с Лавровым просил принять предложение по обмену Уилана
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Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что вновь призвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова, чтобы Россия приняла предложения США по обмену Пола Уилана.
По словам Блинкена, говоря о Поле Уилане, у США есть предложение, и оно существует уже несколько месяцев, передает ТАСС.
Блинкен добавил, что также обсудил с Лавровым задержание журналиста американской газеты «Уолл-стрит джорнэл» Эвана Гершковича и потребовал его немедленного освобождения.
Ранее в российском МИД сообщали, что главе МИД России Сергею Лаврову позвонил госсекретарь США Энтони Блинкен, стороны обсудили вопрос о задержании журналиста США Эвана Гершковича.
Ранее Блинкен рассказал, что в ходе беседы с Лавровым призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ, остановить спецоперацию на Украине и принять предложение Вашингтона по обмену заключенными с целью освобождения осужденного за шпионаж Уилана. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Блинкена самопиаром.
Рябков одним словом охарактеризовал отношения России и США
Рябков: Состояние отношений России и США можно охарактеризовать словом «крах»
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Нынешнее состояние российско-американских отношений можно охарактеризовать словом «крах», заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Рябков отметил, что американский курс с момента подписания и ратификации договора об СНВ радикально изменился. «Где мы были в отношениях с США в 2010 году и к чему администрация [44-го президента США Барака] Обамы, потом [45-го президента США Дональда] Трампа, потом [46-го президента США Джо] Байдена привели наши отношения...» – отметил Рябков в эфире телеканала «Россия 24».
Замглавы МИД России описал нынешнее состояние этих отношений одним словом – крах. Отношения разрушены, констатировал он, подчеркнув, что ответственность за это лежит на американской стороне, передает РИА «Новости».
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что США должны вернуться к цивилизованным принципам межгосударственных отношений, в том числе закрепленных в Уставе ООН, чтобы возобновить диалог с Россией.
МИД отреагировал на арест Трампа
Спикер МИД Захарова: Арест Трампа указывает на кризис либеральной идеологии
Вчерашний арест экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, открыто заявлявшего о планах баллотироваться на выборах в 2024 году, указывает на кризис либеральной идеологии, заявила спикер МИД Мария Захарова.
По словам Захаровой, все происходящее случается в тот момент, когда система, которая заявлена как якобы абсолютно свободная, заканчивает пожиранием или отрицанием самой себя, передает радио Sputnik.
Ранее адвокат Трампа назвал судебный процесс против 45-го президента США политическим. Сам Трамп отверг все обвинения в нарушении закона. Более того, Трамп заявил, что мировое сообщество вплотную приблизилось к ядерной третьей мировой войне во многом по вине действующей администрации США во главе с президентом Джо Байденом.
Дробницкий: Белый дом провоцирует новую гражданскую войну в США
Политолог Дробницкий: Администрация Байдена начинает новую гражданскую войну в США
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Белый дом создает прецедент к решению политических вопросов силовым путем. Вместе с тем администрация Джо Байдена опасается того, что дело Дональда Трампа может срикошетить против действующего президента и его семьи. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли американисты Дмитрий Дробницкий и Владимир Васильев. Ранее Белый дом заявил о готовности к массовым беспорядкам из-за дела Трампа.
«Я полагаю, что сторонники Трампа сейчас вряд ли станут организовывать масштабные протесты. Потенциально за него может проголосовать половина Америки, но из этой гигантской цифры избирателей лишь малая часть может выйти на улицу. Тем не менее это были бы многочисленные митинги», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Суть происходящего заключается в том, что выдвинутые против Трампа обвинения подвергаются сомнению с точки зрения юридической состоятельности. И чем дальше, тем сильнее будет раскручиваться этот аспект. Кроме того, большая часть американского населения считает дело политически мотивированным. Даже демократы понимают, что здесь что-то нечисто. Это первый случай в истории США, когда бывшему главе государства предъявляются уголовные обвинения», – напомнил эксперт.
«Примечательно, что каждый из пунктов обвинения представляет собой административное правонарушение. Но его совершение преподносится обвинителем как использование в предвыборных целях. И тогда оно автоматически переходит в разряд уголовных преступлений», – акцентировал он.
«Кроме того, в США никогда не преследовали экс-президентов по политическим мотивам. Сейчас же может создаться прецедент, когда каждого бывшего главу государства можно посадить в тюрьму, устранив тем самым политического противника. В Белом доме прекрасно осознают: если в 2024 году Байден проиграет выборы, расследования могут коснуться и его. Тем более, что в коррупции замешана вся его семья», – отметил Дробницкий.
«Из-за попыток американской администрации решать вопросы силовыми средствами, мы видим реальное начало новой гражданской войны в США. Горячая фаза нынешнего противостояния, конечно, значительно отличается от той, которая была в середине XIX века. Не стреляют пушки и нет как таковых фронтов, но следующим ее этапом может стать открытая оппозиционная политика местных властей по отношению к Белому дому», – полагает политолог.
Рассуждая о влиянии этой ситуации на поддержку Байдена и Трампа, Дробницкий отметил, что «рейтинг у Байдена и так уже предельно низкий, падать некуда». «Что касается Трампа, его показатели выросли невероятно. Если раньше экс-президент просто уверенно побеждал губернатора Флориды Рона Десантиса, то теперь на политической арене республиканцев кроме Трампа никого не видно», – сказал он.
«Нынешние политические процессы в США я бы назвал несостоятельной попыткой нанести удар по Трампу и его репутации. Вместе с тем действующая администрации Байдена пыталась прощупать почву, насколько кампания против экс-президента принесет им политические и юридические дивиденды», – добавил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
«Это такая попытка реализовать сложную многоходовую операцию, чтобы нанести Трампу поражение с минимальными последствиями для Белого дома. Сейчас они посмотрят на реакцию общества. Уже сегодня наблюдается высокая готовность сторонников Трампа выйти на его защиту. Все это будет иметь принципиальное значение при планировании дальнейших действий», – считает политолог.
«Вполне вероятно, что инициаторы процесса возьмут паузу. Кроме того, действующая администрация США тоже не чиста перед законом. В Палате представителей сейчас проводят расследование, поэтому семейство Байденов побаивается удара рикошетом», – заключил Васильев.
Ранее в Белом доме заявили о готовности к беспорядкам из-за дела Дональда Трампа. Кроме того, пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер отметила, что американский президент Джо Байден не концентрирует внимание на предъявлении прокуратурой обвинений Трампу.
Спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что арест Трампа, открыто заявлявшего о планах баллотироваться на выборах в 2024 году, указывает на кризис либеральной идеологии. Она также добавила, что все происходящее случается в тот момент, когда система, которая заявлена как якобы абсолютно свободная, заканчивает пожиранием или отрицанием самой себя.
Накануне стало известно, что Трамп формально арестован. Его адвокат назвал судебный процесс против 45-го президента США политическим. Сам Трамп отверг все обвинения в нарушении закона. Более того, Трамп заявил, что мировое сообщество вплотную приблизилось к ядерной третьей мировой войне во многом по вине действующей администрации США во главе с президентом Джо Байденом.
СМИ сообщали, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг переквалифицировал все 34 пункта обвинения против Трампа в уголовные. До этого жюри присяжных в Нью-Йорке отдало свои голоса за обвинение Трампа по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.
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Лавров: Россия и США находятся в горячей фазе войны
Россия и США находятся в горячей фазе войны, так как Вашингтон поставляет вооружения Киеву, заявил глава МИД России Сергей Лавров в комментарии телеканалу «Россия-1».
Лавров подчеркнул, что американская администрация «каждый раз грозится все более и более дальнобойные, смертоносные системы поставлять» на Украину, передает ТАСС.
При этом, по его мнению, отношения между Москвой и Вашингтоном нужно поддерживать.
«Отношения, я считаю, нужно поддерживать, по крайне мере, мы не теряем надежды, что у американцев проснется разум, и все-таки диалог какой-то возобновится», – сказал Лавров.
Ранее Лавров заявил, что Евросоюз сам виноват в том, что «потерял» Россию, которая теперь рассматривает его в качестве недружественного объединения.
США предсказали конец существования через три года
American Thinker: Через три года наступит 250-летие Штатов, а империи дольше не живут
Американская администрация довела Соединенные Штаты до плачевного состояния, угрожающего существованию страны, заявил обозреватель American Thinker Брайан Джундеф.
По его словам, Штаты превратились в «адскую дыру» прямо как в утопии «Голодные игры», где американские верха устанавливают правила по собственной прихоти, по ходу разоряя экономику и разрушая мечты собственных граждан, передает РИА «Новости».
«Грустно за детей и внуков – они станут первым поколением, чьи возможности окажутся скромнее, чем у родителей, а жизнь – менее благополучной. Говорят, империи существуют не более 250 лет, а 250-летний юбилей Америки отмечается через три года», – подчеркнул Джундеф.
Также публицист добавил, что политики США не просто даже не пытаются затормозить упадок США, а наоборот – ускоряют его, «давя газ в пол».
В заключение автор статьи отметил недавний арест экс-президента США Дональда Трампа, которого демократы решили устранить, «вооружившись» судебной системой. Ранее Трамп заявил, что мировое сообщество вплотнуюприблизилось к ядерной третьей мировой войне во многом по вине действующей администрации США во главе с президентом Джо Байденом.
Дробницкий: США воспользуются Тайванем так же, как и Украиной
Политолог Дробницкий: США воспользуются Тайванем так же, как и Украиной
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Вашингтон использует Тайвань в своем непрямом противостоянии с Китаем по аналогии с тем, как уже использует Украину в конфликте против России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стало известно, что спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти провел встречу с президентом Тайваня Цай Инвэнь.
«Сегодня в политическом истеблишменте США осознают неизбежность противостояния с Китаем. Причем оно затронет экономическую, политическую, технологическую и геостратегическую сферы. Вплоть до такой же непрямой войны, которую американцы ведут против России», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Поэтому Вашингтон постепенно расшатывает политику «одного Китая», надеясь разыграть в регионе некий сценарий, подобный украинскому. США как бы не будут стороной конфликта, но будут помогать Тайваню оружием, разведданными и так далее», – отметил собеседник.
«Штаты продолжают декларировать, что никакого «второго Китая» нет, и соглашения с Пекином не нарушены. Однако они осуществляют поставки оружия на остров и чуть ли не гарантируют его безопасность. Безусловно, это вызывает раздражение Пекина и провоцирует на громкие заявления», – полагает он.
«Приезд президента Тайваня Цай Инвэнь в США пытались преподнести как транзитную остановку по пути следования в некоторые страны Латинской Америки, с которыми у Тайбэя еще остались дипломатические отношения», – акцентировал политолог.
«Все встречи руководства Тайваня и Штатов выставляют как частные и непротокольные, но по сути это официальное взаимодействие. А значит, тем самым нарушается статус «одного Китая» и коммюнике, подписанное между Вашингтоном и Пекином, согласно которому между США и Тайбэем не может быть дипломатических отношений», – отметил Дробницкий.
«При этом, в отличие от украинской проблематики, по Китаю и Тайваню в США есть двухпартийный консенсус. Кроме того, именно республиканцы занимают не просто ястребиную позицию в отношения Пекина, а стараются расшатать статус-кво в установленных с Китаем дипотношениях», – указал он.
«Я напомню, что в 1979 году Пекин занял место Тайбэя в Совбезе ООН. Вслед за этим подавляющее большинство стран разорвали дипломатические отношения с Тайванем, тем самым признавая политику «одного Китая». Тогда же были подписаны коммюнике между КНР и США, которые, с одной стороны, закрепляли приверженность Вашингтона этой политике, а с другой – гарантировали самоуправление на острове», – заключил собеседник.
Ранее стало известно, что спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти провел встречу с находящейся транзитом в Соединенных Штатах главой администрации (президентом) Тайваня Цай Инвэнь.
Встреча прошла утром в среду в Президентской библиотеке Рональда Рейгана в Калифорнии. Associated Press подчеркивает, что это была первая встреча на территории Соединенных Штатов спикера нижней палаты Конгресса США с главой администрации Тайваня с момента разрыва Вашингтоном дипломатических отношений с тайваньской стороной в 1979 году.
По оценкам The New York Times, встреча была направлена на то, чтобы продемонстрировать солидарность США с островом на фоне нарастающего напряжения в отношениях с Китаем.
По итогам встречи Маккарти заявил о необходимости продолжать продавать вооружения Тайваню и укреплять экономическое взаимодействие между странами, особенно в сфере торговли и технологий. Он заверил, что провел очень продуктивную беседу с главой администрации Тайваня. Он также заявил о необходимости принятия ряда мер, среди которых отметил необходимость продолжать продажу вооружений Тайваню.
В свою очередь в МИД КНР заявили, что Китай примет сильные и решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в ответ на ошибочные действия США и Тайваня.
В заявлении также подчеркивается, что Китай призывает США немедленно прекратить повышать уровень содержания отношений с Тайванем, прекратить создавать факторы напряженности в Тайваньском проливе, прекратить попытки сдерживания Китая при помощи Тайваня и не идти дальше по ошибочному пути.
В МИД КНР подчеркнули, что Тайваньский вопрос является так называемой первой красной линией, которую Соединенным Штатам нельзя пересекать в отношениях с Китаем. Как указывается в заявлении внешнеполитического ведомства КНР, независимость Тайваня несовместима с миром и стабильностью между двумя берегами Тайваньского пролива.
Напомним, в прошлый четверг глава администрации (президент) Тайваня Цай Инвэнь прибыла в США с первым визитом за более чем три года, при этом ее присутствие в США носит неофициальный характер и технически рассматривается лишь как транзит.
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Политолог объяснил желание США сорвать саммит Россия – Африка
Политолог Лукьянов: США попытаются добиться влияния в Африке
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Африканские страны начинают приобретать свою политическую субъектность. И крупнейшие международные игроки могут вступить в борьбу за влияние на континенте, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США пытаются добиться международной изоляции России, в том числе сорвать саммит Россия – Африка.
«У США вряд ли получится сорвать саммит Россия – Африка, но сократить присутствие африканских стран они вполне могут. Вашингтон имеет достаточно инструментов воздействия на эти государства. Это и официальные каналы по линии оказываемой помощи, и неофициальные – у большинства представителей африканской элиты дети учатся в европейских и американских вузах», – рассказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Конечно, это не означает, что абсолютно вся Африка пойдет навстречу США. Но Вашингтону это и не нужно, достаточно показать, что Россия не пользуется полной поддержкой в регионе. Штатам надо продемонстрировать, что Москва якобы опирается на незначительное число государств. Именно в этом направлении американцы и будут работать», – считает политолог.
«Сейчас Африка становится заметным игроком международных отношений. Раньше континент воспринимали исключительно как поставщика сырья и ресурсов. Сегодня государства постепенно осознают себя, формируется некая политическая идентичность региона. Кроме того, благодаря голосованиям в Генассамблее ООН все поняли, что 54 страны континента серьезно влияют на общую картину принятия решений. Именно поэтому идет борьба за то, чтобы склонить государства в свою сторону», – полагает собеседник.
«Основные субъекты этого противостояния – это Россия, Китай, который уже давно работает в регионе, а также США и Европа. У последних сегодня одна из первоочередных задач – преодолеть неприязненное отношение к себе в африканских странах. В Америке и на Европейском континенте многие с тревогой воспринимают то, что африканские государства не стремятся осудить действия России. В США даже СМИ пишут «мы проигрываем Африку». Поэтому Вашингтон будет прилагать массу усилий, чтобы переиграть Москву в этом регионе», – заключил Лукьянов
Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что США и их «вассалы» пытаются добиться международной изоляции РФ, в том числе торпедировать саммит Россия – Африка. Об этом министр рассказал в интервью изданию «Аргументы и факты».
При этом он отметил, что число государств, готовых «таскать каштаны из огня для бывших колониальных метрополий», снижается. Лавров отметил, что, несмотря на козни со стороны Запада, России есть что предложить африканским странам. В частности, речь идет о сотрудничестве в гуманитарной сфере и в плане обеспечения национальной безопасности.
Министр подчеркнул, что в отличие от США, РФ не пытается учить другие государства, как им жить. Москва не применяет двойные стандарты и учитывает интересы партнеров. По его мнению, такой «созидательный» подход «импонирует всем нормальным странам».
Напомним, Россия заявила, что рассматривает «учет интересов Африки в любых реформах международной системы» как «абсолютный императив». Депутат парламента Республики Конго Джереми Лиссуба заявил, что РФ одержала верх над США в отношениях со странами континента.
Ранее в Москве прошла научная конференция: «Африка – восходящий центр формирующегося многополярного мира». Мероприятие организовали Российский совет по международным делам (РСМД), Институт мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова (ИМЭМО) РАН и журнал «Мировая экономика и международные отношения» (МЭиМО).
Сотрудник Института Африки РАН Тамара Андреева в комментарии газете ВЗГЛЯД отметила, что, конкурируя с США и Францией в Африке, России важно помнить о приоритетных задачах и сохранить свое главное преимущество – это моральное превосходство над Парижем и Вашингтоном в вопросах борьбы с неоколониализмом. А африканист Анна Семенова заявила газете ВЗГЛЯД, что Запад будет делать все, чтобы не допустить становления Африки в качестве одного из центров многополярного мира.
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Россия указала на принуждение Вашингтоном союзников к кабальным контрактам
Посольство России обвинило США в принуждении союзников Вашингтона к кабальным контрактам на энергоносители
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США создали из России общего внешнего врага для перекройки сырьевых рынков и теперь заставляют союзников подписывать кабальные контракты на поставки энергоносителей, заявило российское посольство в Вашингтоне.
Комментируя заявление Белого дома об «успехах» США в «укреплении энергобезопасности» Европы, посольство отметило, что речь идет о том, как «Вашингтон спровоцировал серьезнейшие проблемы в глобальной энергетике», передает ТАСС.
Дипломаты предложили «называть вещи своими именами». Подчеркивается, что США умеют «создать образ общего внешнего врага для инициирования тотальной перекройки сырьевых рынков». И сейчас Вашингтон «выкручивает руки союзникам», которым приходится «на десятилетия вперед подписываться под кабальными условиями контрактов», говорится в сообщении.
Россия же, как указали в посольстве, всегда предпочитала энергетическое сотрудничество с партнерами, основанное на взаимной выгоде, заявили дипломаты.
Напомним, Европа загнала себя в ловушку в попытке «освобождения от российской зависимости в газовой сфере». Без российского трубопроводного газа ситуация на европейском энергорынке перестала быть предсказуемой.
Лавров подчеркнул готовность России действовать жестко в отношениях с ЕС
Лавров назвал причины рассматривать ЕС как недружественное для России объединение
Евросоюз сам виноват в том, что «потерял» Россию, которая теперь рассматривает его в качестве недружественного объединения, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
В интервью «Аргументам и фактам» Лавров указал, что руководство Евросоюза и входящих в ЕС стран не скрывают, что хотят нанести России «стратегическое поражение». Они «накачивают преступный киевский режим оружием и боеприпасами», направляют на Украину инструкторов и наемников.
Москва, по его словам, сделала необходимые выводы и готова действовать «жестко», если потребуется, будет руководствоваться принципом взаимности. Если ЕС в будущем выразит готовность к взаимоуважительному диалогу, Москва рассмотрит предложение Европы, исходя из собственных национальных интересов, указанных в новой Концепции внешней политики. Также Лавров отметил, что изменения в географии его зарубежных визитов объясняется «российскими приоритетами на международной арене», передает ТАСС.
Москва готова вести диалог с Западом для «оздоровления ситуации в Европе и Евроатлантике, долгосрочного снижения ядерных рисков», но западные страны «заняты поиском новых способов сдерживания России», сказал он. Министр подчеркнул, что Россия делала «прагматичные, неполитизированные предложения», касающиеся актуальных вопросов, но на Западе Москву «или игнорировали, или реакция была отрицательная». Результатом таких действий Запада стал украинский кризис, заявил Лавров.
Он сказал, что «ставка» Запада «на дальнейшую эскалацию конфликта» с Россией опасна, Москва «всеми доступными методами предупреждает» об этом.
Напомним, российский президент Владимир Путин подписал указ об утверждении Концепции внешней политики России, которая ляжет в основу практических действий страны в среднесрочной и более отдаленной перспективе.
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Экс-сотрудник Белого дома заявил о неизбежности ядерной войны
Экс-сотрудник Белого дома Робертс заявил о неизбежности ядерной войны между США и Россией
Ядерная война между Россией и США стала неизбежной из-за безрассудной политики Вашингтона, написал в своей статье сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
По его словам, Штаты хотят «уничтожить препятствие в виде России» на своем пути к мировой гегемонии, это может привести к ядерной войне, однако «вашингтонские пропагандисты» во всем винят Москву, передает РИА «Новости».
Робертс напомнил, что российский лидер Владимир Путин публично заявлял о том, что Запад намерен уничтожить Россию.
«Непостижимо, что Вашингтон настолько безрассуден, донельзя глуп и безответственен, чтобы убеждать Кремль в намерении уничтожить Россию. Удивительно, что заявления Путина не вызвали никаких заверений со стороны Белого дома», – отметил он.
По мнению Робертса, в Москве не станут больше верить никаким гарантиям со стороны Вашингтона. При этом действия контролирующих американские госучреждения неоконсерваторов привели к «огромному провалу» во внешней политике США, из которого пока никто не видит выхода, добавил он.
«Наслаждайтесь жизнью. Перестаньте беспокоиться о будущем. Неоконсерваторы гарантировали, что у вас его нет», – заключил Робертс.
Ранее глава 45-й американской администрации Дональд Трамп заявил, что мировое сообщество вплотную приблизилось к ядерной третьей мировой войне во многом по вине действующей администрации США во главе с президентом Джо Байденом.
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль предрекла грозящую Европе проблему
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявил, что Европу ждет худшее, если США запретят экспорт СПГ
Импортеров Евросоюза ожидают большие трудности в случае, если Соединенные Штаты запретят экспорт сжиженного газа, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
По ее словам, низкие процентные ставки были возможны при сланцевом буме. Однако в случае, если Штаты запретят экспорт СПГ, чтобы удержать цены на низком уровне, новомодные импортеры ЕС будут вынуждены принимать жесткие решения, худшее для Брюсселя еще впереди, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что в 2022 году экспорт американского СПГ в Европу вырос до 117,4 млн кубометров, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее (47,8 млн куб. м).
Согласно анализу исследовательской группы Investigate Europe, компании Европы за последние 10 лет заключили не менее 33 договоров на поставку американского СПГ, десять из которых пришлись на 2022 год, что свою очередь показывает, насколько ЕС стал зависим от США.
США разделили позицию России по ядерной войне
Белый дом: США согласились с Россией в недопустимости развязывания ядерной войны
США согласны с Россией в том, что развязывать ядерную войну недопустимо, победителей в ней не будет, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Вашингтон, по его словам, не видит признаков того, что Москва планирует применить ядерное оружие в ходе специальной военной операции на Украине или где-то еще, передает ТАСС.
Кирби напомнил слова главы МИД Сергея Лаврова о том, что ядерную войну развязывать недопустимо, что в ней нет победителей. «Мы, откровенно говоря, согласны с ним на этот счет», – подтвердил он.
В недавно принятой Концепции внешней политики России говорится, что для устранения предпосылок развязывания глобальной войны и рисков применения ядерного оружия Россия будет уделять приоритетное внимание стратегическому сдерживанию.
Песков: Отдельной встречи Путина с послом США не будет
В планах у президента России Владимира Путина нет встречи с послом США Линн Трейси после общей церемонии вручения верительных грамот, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что отдельных встреч не планируется, передает ТАСС.
Напомним, Трейси утвердили на пост посла в декабре 2022 года, она стала первой в истории женщиной на этой должности.
Напомним, в среду в Кремле состоится церемония вручения послами верительных грамот президенту России. Глава страны примет грамоты у 17 вновь прибывших послов иностранных государств. Так, ожидается визит дипломатов из Дании, Норвегии, Северной Македонии, Евросоюза и США.
Зеленский заявил о встрече с Помпео
Зеленский заявил о встрече с делегацией из США во главе с Помпео
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился с американской делегацией, в которую вошли бизнесмены, политики и благотворители.
Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что делегацию возглавлял бывший госсекретарь США Майк Помпео. По мнению главы украинского государства, такие визиты «являются мощным сигналом поддержки украинцев».
Президент Украины призвал американский бизнес активно инвестировать в Украину и напомнил о необходимости усилить оборонную помощь стране.
Ранее издание Politico писало, что Помпео собирается посетить Украину, напоминает РИА «Новости».
В январе Помпео рассказал, что США обучали украинских солдат в течение долгого времени.