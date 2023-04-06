Евро на Мосбирже поднялся почти до 89 рублей

На Московской бирже курс евро перешел рубеж в 89 рублей в первый раз почти за год, сообщают информационные агентства со ссылкой на данные торгов.

К 18.05 мск курс евро повысился на 1,64 рубля, до 88,93 рубля, передает РИА «Новости».

До этого курс доходил до отметки в 89 рублей, максимальное повышение составляло 89,05 рубля.

Курс доллара поднимался на 1,32 рубля, до 81,16 рубля, курс юаня – на 20 копеек, до 11,77 рубля.

В последний раз курс евро в 89 рублей был зафиксирован 14 апреля 2022 года.