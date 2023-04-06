Фристайлистке Добровой диагностировали сотрясение мозга после драки в Сочи

Призера Кубка Европы по ски-кроссу Марию Доброву и ее молодого человека, серебряного призера чемпионата России по ски-кроссу Артема Набиулина избили в Сочи, у спортсменки диагностировали сотрясение мозга.

Нападение произошло возле гостиницы в Сочи, где они остановились, конфликт начался со ссоры с неизвестным мужчиной и его спутницей, рассказала Доброва ТАСС.

Мужчина начал бить Набиулина, тогда спортсменка попыталась оттолкнуть нападавшего. В этот момент, по словам Добровой, девушка атаковавшего подбежала и разбила ей голову бутылкой пива.

После этого пострадавшая упала. Врачи зашили молодому человеку бровь, а ей – голову, у Добровой диагностировали сотрясение мозга.

Спортсмены решили не обращаться в полицию. В Федерации фристайла России указали, что они уже уехали из Сочи.