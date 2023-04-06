Путин пообещал помочь со строительством агрокластера в Херсонской области

Президент Владимир Путин пообещал врио главы Херсонской области Владимиру Сальдо помочь со строительством в регионе агропромышленного кластера, который включил бы в себя переработку, хранение и дальнейшую транспортировку.

Сальдо на встрече с Путиным предложил создать агропромышленный кластер, который включил бы в себя переработку, хранение и дальнейшую транспортировку.

«Вы имеете в виду создание государственного, частно-государственного или частного кластера? Какого?» – уточнил Путин, передает РИА «Новости».

Врио Херсонской области считает, что можно сделать кластер частно-государственным, а вложения довольно быстро окупятся.

«Очень хорошо. И для России в целом полезно, а для Херсонской области – вдвойне-втройне, поскольку это основной вид производства. Хорошо, обязательно поможем», – заявил президент.

Ранее Путин призвал поднимать уровень газификации Херсонской области.