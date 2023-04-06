Путин призвал поднимать уровень газификации Херсонской области

В Херсонской области необходимо повышать уровень газификации, заявил президент Владимир Путин на встрече с врио губернатора региона Владимиром Сальдо.

Глава области рассказал, что регион газифицирован только на 27%.

«А чего так? Надо поднимать (уровень)», – отреагировал Путин.

Президент пообещал, что вопросом газификации «обязательно займемся», так как для людей это имеет большое значение. При доступности газа «в домохозяйствах другая ситуация будет, и экономика будет совсем по-другому подниматься», передает ТАСС.

В четверг президент проводит встречи в Кремле с руководителями новых регионов.