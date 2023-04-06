Расстрелявшие силовиков в Ингушетии боевики скрылись, идет их розыск

В Ингушетии продолжается поиск боевиков, расстрелявших силовиков в Малгобекском районе республики, режим контртеррористической операции не отменен, сообщили в правоохранительных органах региона.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что боевикам удалось скрыться, но их поиски продолжаются, передает РИА «Новости».

Между тем в МВД подтвердили гибель троих полицейских при выполнении служебных задач в Ингушетии, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в ходе проведения контртеррористической операции (КТО) в Малгобекском районе Ингушетии три сотрудника полиции погибли, еще восемь получили ранения.

В ночь на четверг стало известно, что сотрудники силовых структур вступили в бой с боевиками, которые забаррикадировались в одной из построек села Зязиков-Юрт Малгобекского района республики.

27 марта обстреляли пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии, два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения. На следующий день в Карабулаке было найдено тело предполагаемого участника нападения с огнестрельными ранениями.