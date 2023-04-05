Хуснуллин назвал число построенных объектов в новых регионах

Вице-премьер Хуснуллин: В новых регионах России за год построено и реконструировано 9,5 тыс. объектов

Около 9,5 тыс. объектов было построено и реконструировано за прошедший год в новых регионах России, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на заседании Совета Безопасности РФ с участием президента страны Владимира Путина.

Он уточнил, что из 9,5 тыс. объектов порядка «четырех с лишним тысяч – это объекты энергетики и инженерные сети, которые было необходимо запустить к началу отопительного сезона», передает ТАСС.

Хуснуллин подчеркнул, что, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, стояла задача обеспечить теплом и электричеством жителей новых регионов.

Ранее Путин на заседании Совета Безопасности России потребовал от МВД и спецслужб максимально обезопасить жителей новых регионов страны.