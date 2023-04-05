В мировой список «Форбс» вошли шесть новых российских миллиардеров

«Форбс» пополнился шестью новыми именами российских миллиардеров

Шесть новых миллиардеров из России Андрей Кривенко, Сейфеддин Рустамов, Денис Штенгелов, Павел Голубков, Дмитрий Николаев и Иван Стрешинский включены в мировой рейтинг миллиардеров журнала «Форбс».

Так, основатель розничной сети «Вкусвилл» Андрей Кривенко (занимает 59-е место по России, в глобальном – 1434-е) с состоянием 2,1 млрд долларов мог попасть в глобальный рейтинг миллиардеров еще в 2022 году, однако этого не произошло в связи с падением котировок российских ретейлеров после начала спецоперации, отмечает издание. По данным «Форбс», по итогам прошлого года выручка компании «Вкусвилл» увеличилась на 25%, до 203,4 млрд рублей по РСБУ, а чистая прибыль превысила 3 млрд рублей, передает ТАСС.

Контролирующий химический холдинг «Метафракс групп» со штаб-квартирой в пермской Губахе Сейфеддин Рустамов занял 90-е месте по России и 2133-е в глобальном рейтинге. Его состояние составляет 1,3 млрд долларов.

Основатель «КДВ групп» по производству кондитерских изделий, снеков, чая, кофе, соков Денис Штенгелов занял в рейтинге по России 94-е место с состоянием 1,3 млрд долларов.

Также в рейтинг «Форбс» вошли: основной акционер ГК «Самолет» Павел Голубков, его состояние составляет 1,1 млрд долларов (место в России – 102-е, в глобальном – 2405-е), гендиректор ЗАО «Стройсервис» Дмитрий Николаев с состоянием 1,1 млрд долларов (место в России – 105-е, в глобальном – 2405-е). Также в рейтинге оказался глава USM Иван Стрешинский c состоянием в 1 млрд долларов (место в России – 109-е, в глобальном – 2540-е).