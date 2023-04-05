Немецкий эксперт оценил последствия давления ЕС на Китай

Александр Рар: Если ЕС начнет рвать отношения с Китаем, геоэкономический порядок в мире резко изменится

Китай не станет жестко реагировать на давление ЕС. В Пекине руководствуются принципом «тише едешь – дальше будешь», сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен приехали в Китай. Предполагается, что они попытаются «надавить» на Си Цзиньпина с требованием ограничить поддержку России на фоне конфликта на Украине.

«Нельзя говорить, что у Брюсселя нет инструментов для давления на Пекин. Торговый оборот Евросоюза с Китаем больше, чем у России. КНР не намерена терять западные рынки и хочет инвестировать в богатые страны Запада. Поднебесная также планирует связать свою стратегию «Шелкового пути» с Европой и не прочь привлекать для собственного развития иностранный капитал», – пояснил германский политолог Александр Рар.

«К тому же, любовь Китая к России не настолько сильная, чтобы нести экономические потери. Это факт. С другой стороны, Поднебесная – гордая держава, которая не намерена терпеть поучений со стороны Запада. К тому же, Пекин геополитически заинтересован в построение многополярного мира и понимает, что ЕС и США всеми силами будут этому препятствовать», – отметил собеседник.

«При этом Китай не станет отвечать жесткими мерами на давление со стороны Евросоюза до тех пор, пока сам ЕС не начнет принимать какие-то меры. Вместе с тем, Пекин будет медленно «выдавливать» США с Ближнего Востока, а европейцев – из Африки. В данном случае Поднебесная придерживается принципа «тише едешь – дальше будешь», – подчеркнул эксперт.

«К концу нынешнего десятилетия китайская экономика точно догонит американскую. В Пекине также понимают, что США и ЕС не в силах остановить становление Китая как супердержавы. Если европейцы совершат очередную ошибку, и после разрыва отношений с Россией начнут рвать отношения с Китаем – геоэкономический порядок в мире резко изменится. Европа полностью «ляжет» под Штаты. С другой стороны, Вашингтон тоже играет жестко, и он будет требовать от ЕС оставаться в рядах «борцов за демократию», – резюмировал Рар.

Утром в среду президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли в Китай. В общей сложности Макрон «проведет от шести до семи часов» в обсуждениях с председателем КНР Си Цзиньпин. Французского лидера в поездке сопровождают представители ряда крупных компаний, среди которых – представители авиаконцерна Airbus, энергетической компании EDF и машиностроительной компании Alstom, сообщает РИА «Новости».

Макрон, по мнению французских чиновников, обязан попытаться отговорить китайского лидера от любой военной поддержки России, так как Китай является главным российским партнером, передает The Wall Street Journal. Так, по мнению издания, президент Франции и другие представители ЕС решили помешать Китаю перейти красную черту Запада, пока Пекин не начал поставлять Москве «оружие в больших масштабах».

По задумке европейских лидеров, совместный визит Макрона и фон дер Ляйен намекнет Пекину на то, что его взаимодействие с Россией окажет пагубное влияние на торговые связи ЕС с Китаем. Однако, по мнению ведущего аналитика по Китаю Французского института международных отношений Жюльенна Марка, задумка может не привести ни к какому результату. «У Макрона нет сверхспособностей. Все сигналы, которые посылает нам Китай, сводятся к тому, что Си Цзиньпин поддерживает Россию», – подчеркнул он.

Напомним, в марте состоялся трехдневный визит главы КНР в Москву. Президент России Владимир Путин и его китайский коллега провели переговоры в Кремле. Лидер Китая отметил, что он придает большое значение отношениям с Москвой, поскольку в них присутствует «историческая логика».

В ходе визита главы двух государств подписали два совместных заявления – об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая, вступающих в новую эпоху, и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление после окончания встречи в Кремле. Напомним, визит Си Цзиньпина в Москву вызвал бурную реакцию в западных СМИ.

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