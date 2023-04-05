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Немецкий эксперт оценил последствия давления ЕС на Китай
Александр Рар: Если ЕС начнет рвать отношения с Китаем, геоэкономический порядок в мире резко изменится
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Китай не станет жестко реагировать на давление ЕС. В Пекине руководствуются принципом «тише едешь – дальше будешь», сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен приехали в Китай. Предполагается, что они попытаются «надавить» на Си Цзиньпина с требованием ограничить поддержку России на фоне конфликта на Украине.
«Нельзя говорить, что у Брюсселя нет инструментов для давления на Пекин. Торговый оборот Евросоюза с Китаем больше, чем у России. КНР не намерена терять западные рынки и хочет инвестировать в богатые страны Запада. Поднебесная также планирует связать свою стратегию «Шелкового пути» с Европой и не прочь привлекать для собственного развития иностранный капитал», – пояснил германский политолог Александр Рар.
«К тому же, любовь Китая к России не настолько сильная, чтобы нести экономические потери. Это факт. С другой стороны, Поднебесная – гордая держава, которая не намерена терпеть поучений со стороны Запада. К тому же, Пекин геополитически заинтересован в построение многополярного мира и понимает, что ЕС и США всеми силами будут этому препятствовать», – отметил собеседник.
«При этом Китай не станет отвечать жесткими мерами на давление со стороны Евросоюза до тех пор, пока сам ЕС не начнет принимать какие-то меры. Вместе с тем, Пекин будет медленно «выдавливать» США с Ближнего Востока, а европейцев – из Африки. В данном случае Поднебесная придерживается принципа «тише едешь – дальше будешь», – подчеркнул эксперт.
«К концу нынешнего десятилетия китайская экономика точно догонит американскую. В Пекине также понимают, что США и ЕС не в силах остановить становление Китая как супердержавы. Если европейцы совершат очередную ошибку, и после разрыва отношений с Россией начнут рвать отношения с Китаем – геоэкономический порядок в мире резко изменится. Европа полностью «ляжет» под Штаты. С другой стороны, Вашингтон тоже играет жестко, и он будет требовать от ЕС оставаться в рядах «борцов за демократию», – резюмировал Рар.
Утром в среду президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли в Китай. В общей сложности Макрон «проведет от шести до семи часов» в обсуждениях с председателем КНР Си Цзиньпин. Французского лидера в поездке сопровождают представители ряда крупных компаний, среди которых – представители авиаконцерна Airbus, энергетической компании EDF и машиностроительной компании Alstom, сообщает РИА «Новости».
Макрон, по мнению французских чиновников, обязан попытаться отговорить китайского лидера от любой военной поддержки России, так как Китай является главным российским партнером, передает The Wall Street Journal. Так, по мнению издания, президент Франции и другие представители ЕС решили помешать Китаю перейти красную черту Запада, пока Пекин не начал поставлять Москве «оружие в больших масштабах».
По задумке европейских лидеров, совместный визит Макрона и фон дер Ляйен намекнет Пекину на то, что его взаимодействие с Россией окажет пагубное влияние на торговые связи ЕС с Китаем. Однако, по мнению ведущего аналитика по Китаю Французского института международных отношений Жюльенна Марка, задумка может не привести ни к какому результату. «У Макрона нет сверхспособностей. Все сигналы, которые посылает нам Китай, сводятся к тому, что Си Цзиньпин поддерживает Россию», – подчеркнул он.
Напомним, в марте состоялся трехдневный визит главы КНР в Москву. Президент России Владимир Путин и его китайский коллега провели переговоры в Кремле. Лидер Китая отметил, что он придает большое значение отношениям с Москвой, поскольку в них присутствует «историческая логика».
В ходе визита главы двух государств подписали два совместных заявления – об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая, вступающих в новую эпоху, и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление после окончания встречи в Кремле. Напомним, визит Си Цзиньпина в Москву вызвал бурную реакцию в западных СМИ.
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Китай впервые за почти 60 лет изменил позицию по Курилам
Kyodo: Китай впервые с 1964 года поменял позицию по Курилам, заняв нейтралитет
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Китай впервые за почти 60 лет поменял свою позицию по вопросу принадлежности южной части Курильских островов, сообщают японские СМИ.
По информации агентства Kyodo, которое ссылается на источники, близкие к китайской стороне, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе состоявшейся в марте в Москве встречи с главой российского государства Владимиром Путиным указал, что Китай «не будет занимать позицию ни одной из сторон» по вопросу территориальной принадлежности южной части Курил.
При этом Kyodo напоминает, что бывший председатель КНР Мао Цзэдун в 1964 году выражал поддержку Японии по данному вопросу, и с тех пор Китай не поднимал эту тему, передает ТАСС.
В Японии считают, что изменение позиции Пекина «укрепит уверенность» России, в результате, по оценке японской стороны, это еще больше затруднит переговоры о заключении мирного договора между Москвой и Токио.
Кроме того, на саммите в Москве российская сторона предложила Китаю инвестировать в Курильские острова, которые имеют статус территориальной Особой экономической зоны.
Между тем японское правительство вернуло понятие «незаконной оккупации» относительно южной части российских Курильских островов. Такая формулировка появилась в итоговом заявлении участников «Общенационального митинга за возвращение северных территорий».
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Пользователи Twitter призвали Борреля переехать на работу в Киев после слов о «наказании России»
Пользователи Twitter призвали Жозепа Борреля уйти в отставку и уехать в Киев после слов о «наказании России»
Пользователи Twitter (ограничен в России) призывали главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля уволиться и переехать в Киев после слов о том, что Европа продолжит «навязывать России высокую цену», пока она не прекратит конфликт на Украине.
«Высокую цену вы навязываете европейцам. Увольняйтесь или переезжайте в Киев, так как вы больше работаете на Зеленского, чем на европейских рабочих», – призвал один из комментаторов, передает РИА «Новости».
«Сколько еще европейским гражданам придется пожертвовать ради прокси-конфликта США на Украине», – задался вопросом другой.
«Америка втянула ЕС в этот бардак. Если начнется ядерная война, ЕС станет первой целью. США будут смотреть и улыбаться», – считает еще один пользователь.
«Вы будете продолжать поддерживать Зеленского только до тех пор, пока вас, наконец, не заменит компетентный политик», – заявил другой читатель.
Ранее Боррель заявил, что нужно экстренно закупить для Украины боеприпасов на 1 млрд евро, также нужно потратить еще столько же на те же цели, но в среднесрочной перспективе.
WSJ: Макрон намерен потребовать от Си Цзиньпина ограничить поддержку России на фоне конфликта на Украине
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Президент Франции Эммануэль Макрон может предпринять попытку оказать давление на председателя Китая Си Цзиньпина с целью убедить его ограничить поддержку России в конфликте на Украине, сообщают французские официальные лица.
Макрон в среду должен посетить Китай, где, по мнению французских чиновников, обязан попытаться отговорить китайского лидера от любой военной поддержки России, так как Китай является главным российским партнером и становится ее «все более важным спасательным кругом в сфере экономики», передает The Wall Street Journal.
Так, по мнению издания, Макрон и другие представители ЕС решили помешать Китаю перейти красную черту Запада, пока Пекин не начал поставлять Москве «оружие в больших масштабах».
По задумке европейских лидеров, Макрон отправится в поездку с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, тем самым намекая на то, что взаимодействие Китая с Россией окажет пагубное влияние на торговые связи Евросоюза с Китаем.
Однако, по мнению ведущего аналитика по Китаю Французского института международных отношений Жюльенна Марка, задумка может не привести ни к какому результату.
«У Макрона нет сверхспособностей. Все сигналы, которые посылает нам Китай, сводятся к тому, что Си Цзиньпин поддерживает Россию», – подчеркнул он.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, что Европа пытается сохранить Китай как альтернативу США.
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Посол Китая назвал риторическим приемом заявление о «безграничной дружбе» с Россией
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Пекин не поддерживает Москву в спецоперации на Украине, а заявление о «безграничной дружбе» между Китаем и Россией – это риторический прием, заявил китайский посол в ЕС Фу Цун перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, пишет The New York Times.
Дипломат пояснил, что критики якобы неверно интерпретируют заявление президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина о сотрудничестве, передает РБК.
«(Дружба) без ограничений» – это не что иное, как риторика», – заявил Фу Цун.
Посол также добавил, что Пекин не признает Крым и вошедшие в состав России новые территории российскими и не оказывает военную поддержку Москве.
Китай, по словам дипломата, не выступал с осуждением СВО, так как понимает обвинения России в адрес НАТО. Пекин считает, что «истинные причины» сложнее, чем говорят западные лидеры.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия и Китай определили восемь наиболее важных направлений сотрудничества.
Эксперты: Запад пошел на повышение ставок в давлении на Китай
Политолог Лукьянов: Запад пошел на повышение ставок в давлении на Китай
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Европе невыгодно расторгать экономические связи с Пекином. Однако под давлением США им придется пожертвовать собственными интересами. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали политологи Федор Лукьянов и Евгений Минченко. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Китай. В Париже заявляют, что он попытается «надавить» на Си Цзиньпина с требованием ограничить поддержку России на фоне конфликта на Украине.
«У Макрона и Ляйен «надавить» на Китай уже не получится. Масштаб у Пекина не тот, чтобы перед кем-то выслуживаться, тем более перед ЕС. Европа в лице этих двух политиков в данном случае может выполнять только одну функцию – выражать позицию Вашингтона. Но проблема в том, что странам Старого Света было бы выгодно выстроить адекватные отношения с Китаем, чего не скажешь о логике США», – сказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Мы имеем дело с ситуацией, в которой американский сюзерен конкурирует с восточным соперником, что требует некоторой лояльности от европейского вассала. Что-либо делать на международной арене без Штатов ЕС не может и, откровенно говоря, не хочет. Приходится подстраиваться под линию Белого дома», – отмечает эксперт.
«Таким образом, визит Эммануэля Макрона и Урсулы фон дер Ляйен носит лишь одну задачу – продемонстрировать США, что Европа до сих пор сохраняет возможность коммуникации с Пекином. Интересно, что ЕС перенимает риторику Вашингтона, вбрасывая в публичное поле сильные заявления о том, как себя должен вести Китай», – подчеркивает политолог.
«Это Пекину, конечно, не нравится. Поднебесная не привыкла обсуждать что-то под пристальным взором общественности. Подобная практика существенно осложняет отношения Евросоюза и КНР и в теории может вызвать ответ со стороны Китая. Однако Пекин сам не намерен обострять ситуацию, ведь у Китая к Евросоюзу сохраняется чисто экономический интерес», – акцентирует собеседник.
«Здесь также заметно желание Поднебесной вернуться к хорошо отработанной практике – обсуждать экономику, вынося за скобки политику. Тем не менее Европа не способна вести дела как прежде – ощущается давление США. В связи с этим именно Запад будет идти на «повышение ставок», требуя от Китая все больших реверансов, на что КНР пойти не может», – отмечает эксперт.
«Подчеркну, что реальных рычагов экономического давления на Поднебесную у ЕС нет. Отношения Брюсселя и Пекина в финансовом плане достаточно тесные, и все, что может сделать Европа – это постепенно разрывать имеющиеся связи. Это не будет выгодно странам Старого Света, но как показала ситуация с Россией, подобное их не особо волнует», – подчеркивает Лукьянов.
«Китай – один из крупнейших торговых партнеров ЕС. В связи с этим говорить о каком-либо давлении со стороны Брюсселя на Пекин неуместно. Вероятно, будет вестись стандартная процедура политического торга. В частности, КНР все еще зависима от голландских микрочипов, заменить которые достаточно сложно», – говорит Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
«Таким образом Европа сохраняет некоторые рычаги воздействия на Китай, но кардинально изменить позицию Поднебесной не сможет. Объем торговых отношений Пекина и Брюсселя остается немаленьким, и как-либо портить сложившиеся связи ЕС попросту невыгодно», – отмечает эксперт.
«Однако мы наблюдали, как Европа разрывала взаимодействие с Россией. Очевидно, что в настоящий момент отказаться от связей с США Старый Свет не может, из-за чего он вынужден проводить политику, которая все больше укрепляет зависимость ЕС от Вашингтона», – резюмирует Минченко.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Китай с государственным визитом. Издание The Wall Street Journal пишет, что французский лидер попытается надавить на Си Цзиньпина, чтобы убедить того ограничить поддержку России в конфликте на Украине
По мнению газеты, представители ЕС решили помешать КНР перейти красную черту Запада, пока Пекин не начал поставлять Москве «оружие в больших масштабах». Вместе с Макроном в Китай отправилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, что должно стать намеком на то, что позиция Поднебесной в отношении России может плохо сказаться на торговых связях с Евросоюзом.
Однако, по мнению ведущего аналитика по Китаю Французского института международных отношений Жюльенна Марка, задумка может не привести ни к какому результату. «У Макрона нет сверхспособностей. Все сигналы, которые посылает нам КНР, сводятся к тому, что Си Цзиньпин поддерживает Россию», – подчеркивает он.
Напомним, в марте состоялся трехдневный визит главы КНР в Москву. Президент России Владимир Путин и его китайский коллега провели переговоры в Кремле. Лидер Китая отметил, что он придает большое значение отношениям с Москвой, поскольку в них присутствует «историческая логика».
В ходе визита главы двух государств подписали два совместных заявления – об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая, вступающих в новую эпоху, и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление после окончания встречи в Кремле. Напомним, визит Си Цзиньпина в Москву вызвал бурную реакцию в западных СМИ.
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Китай решил открыть визовые центры в Москве и Петербурге
В Москве и Петербурге планируется открыть визовые центры Китайской Народной Республики, сообщило генеральное консульство КНР в Петербурге.
Китайские визовые центры откроются как только все будет согласовано, передают «Известия» со ссылкой на сообщение дипмиссии.
К данному моменту визовые центры Китая в Москве и Петербурге закончили основную подготовку к открытию, ведутся переговоры с партнерами по сотрудничеству.
Ранее сообщалось, что в конце марта власти КНР сняли ограничения на въезд по ковиду и разрешили въезд иностранным туристам в составе туристических групп.
Политолог объяснил желание США сорвать саммит Россия – Африка
Политолог Лукьянов: США попытаются добиться влияния в Африке
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Африканские страны начинают приобретать свою политическую субъектность. И крупнейшие международные игроки могут вступить в борьбу за влияние на континенте, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США пытаются добиться международной изоляции России, в том числе сорвать саммит Россия – Африка.
«У США вряд ли получится сорвать саммит Россия – Африка, но сократить присутствие африканских стран они вполне могут. Вашингтон имеет достаточно инструментов воздействия на эти государства. Это и официальные каналы по линии оказываемой помощи, и неофициальные – у большинства представителей африканской элиты дети учатся в европейских и американских вузах», – рассказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Конечно, это не означает, что абсолютно вся Африка пойдет навстречу США. Но Вашингтону это и не нужно, достаточно показать, что Россия не пользуется полной поддержкой в регионе. Штатам надо продемонстрировать, что Москва якобы опирается на незначительное число государств. Именно в этом направлении американцы и будут работать», – считает политолог.
«Сейчас Африка становится заметным игроком международных отношений. Раньше континент воспринимали исключительно как поставщика сырья и ресурсов. Сегодня государства постепенно осознают себя, формируется некая политическая идентичность региона. Кроме того, благодаря голосованиям в Генассамблее ООН все поняли, что 54 страны континента серьезно влияют на общую картину принятия решений. Именно поэтому идет борьба за то, чтобы склонить государства в свою сторону», – полагает собеседник.
«Основные субъекты этого противостояния – это Россия, Китай, который уже давно работает в регионе, а также США и Европа. У последних сегодня одна из первоочередных задач – преодолеть неприязненное отношение к себе в африканских странах. В Америке и на Европейском континенте многие с тревогой воспринимают то, что африканские государства не стремятся осудить действия России. В США даже СМИ пишут «мы проигрываем Африку». Поэтому Вашингтон будет прилагать массу усилий, чтобы переиграть Москву в этом регионе», – заключил Лукьянов
Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что США и их «вассалы» пытаются добиться международной изоляции РФ, в том числе торпедировать саммит Россия – Африка. Об этом министр рассказал в интервью изданию «Аргументы и факты».
При этом он отметил, что число государств, готовых «таскать каштаны из огня для бывших колониальных метрополий», снижается. Лавров отметил, что, несмотря на козни со стороны Запада, России есть что предложить африканским странам. В частности, речь идет о сотрудничестве в гуманитарной сфере и в плане обеспечения национальной безопасности.
Министр подчеркнул, что в отличие от США, РФ не пытается учить другие государства, как им жить. Москва не применяет двойные стандарты и учитывает интересы партнеров. По его мнению, такой «созидательный» подход «импонирует всем нормальным странам».
Напомним, Россия заявила, что рассматривает «учет интересов Африки в любых реформах международной системы» как «абсолютный императив». Депутат парламента Республики Конго Джереми Лиссуба заявил, что РФ одержала верх над США в отношениях со странами континента.
Ранее в Москве прошла научная конференция: «Африка – восходящий центр формирующегося многополярного мира». Мероприятие организовали Российский совет по международным делам (РСМД), Институт мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова (ИМЭМО) РАН и журнал «Мировая экономика и международные отношения» (МЭиМО).
Сотрудник Института Африки РАН Тамара Андреева в комментарии газете ВЗГЛЯД отметила, что, конкурируя с США и Францией в Африке, России важно помнить о приоритетных задачах и сохранить свое главное преимущество – это моральное превосходство над Парижем и Вашингтоном в вопросах борьбы с неоколониализмом. А африканист Анна Семенова заявила газете ВЗГЛЯД, что Запад будет делать все, чтобы не допустить становления Африки в качестве одного из центров многополярного мира.
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Россия указала на принуждение Вашингтоном союзников к кабальным контрактам
Посольство России обвинило США в принуждении союзников Вашингтона к кабальным контрактам на энергоносители
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США создали из России общего внешнего врага для перекройки сырьевых рынков и теперь заставляют союзников подписывать кабальные контракты на поставки энергоносителей, заявило российское посольство в Вашингтоне.
Комментируя заявление Белого дома об «успехах» США в «укреплении энергобезопасности» Европы, посольство отметило, что речь идет о том, как «Вашингтон спровоцировал серьезнейшие проблемы в глобальной энергетике», передает ТАСС.
Дипломаты предложили «называть вещи своими именами». Подчеркивается, что США умеют «создать образ общего внешнего врага для инициирования тотальной перекройки сырьевых рынков». И сейчас Вашингтон «выкручивает руки союзникам», которым приходится «на десятилетия вперед подписываться под кабальными условиями контрактов», говорится в сообщении.
Россия же, как указали в посольстве, всегда предпочитала энергетическое сотрудничество с партнерами, основанное на взаимной выгоде, заявили дипломаты.
Напомним, Европа загнала себя в ловушку в попытке «освобождения от российской зависимости в газовой сфере». Без российского трубопроводного газа ситуация на европейском энергорынке перестала быть предсказуемой.
Лавров подчеркнул готовность России действовать жестко в отношениях с ЕС
Лавров назвал причины рассматривать ЕС как недружественное для России объединение
Евросоюз сам виноват в том, что «потерял» Россию, которая теперь рассматривает его в качестве недружественного объединения, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
В интервью «Аргументам и фактам» Лавров указал, что руководство Евросоюза и входящих в ЕС стран не скрывают, что хотят нанести России «стратегическое поражение». Они «накачивают преступный киевский режим оружием и боеприпасами», направляют на Украину инструкторов и наемников.
Москва, по его словам, сделала необходимые выводы и готова действовать «жестко», если потребуется, будет руководствоваться принципом взаимности. Если ЕС в будущем выразит готовность к взаимоуважительному диалогу, Москва рассмотрит предложение Европы, исходя из собственных национальных интересов, указанных в новой Концепции внешней политики. Также Лавров отметил, что изменения в географии его зарубежных визитов объясняется «российскими приоритетами на международной арене», передает ТАСС.
Москва готова вести диалог с Западом для «оздоровления ситуации в Европе и Евроатлантике, долгосрочного снижения ядерных рисков», но западные страны «заняты поиском новых способов сдерживания России», сказал он. Министр подчеркнул, что Россия делала «прагматичные, неполитизированные предложения», касающиеся актуальных вопросов, но на Западе Москву «или игнорировали, или реакция была отрицательная». Результатом таких действий Запада стал украинский кризис, заявил Лавров.
Он сказал, что «ставка» Запада «на дальнейшую эскалацию конфликта» с Россией опасна, Москва «всеми доступными методами предупреждает» об этом.
Напомним, российский президент Владимир Путин подписал указ об утверждении Концепции внешней политики России, которая ляжет в основу практических действий страны в среднесрочной и более отдаленной перспективе.
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Губернатор Мурманской области заявил о начале новой эпохи индустриализации региона
Губернатор Чибис назвал главные инвестиционные проекты, реализуемые в Мурманской области
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В Мурманской области впервые со времен СССР реализуются мощные инвестиционные проекты. Сейчас завершается строительство первого с советских времен мурманского порта «Лавна», сказал газете ВЗГЛЯД губернатор региона Андрей Чибис по итогам семинара-совещания по подготовке заседания президиума госсовета «О развитии промышленности Российской Федерации в условиях санкционного давления».
«В Мурманской области наступает новая эпоха индустриализации. Президент уделяет особое внимание региону и Арктике в целом. Поэтому нам удается реализовывать мощные инвестиционные проекты, которые будут кормить и область, и страну еще много лет», – рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
«Наша подгруппа Госсовета работает над темой логистики и экспорта. Это приоритетное направление для Мурманска с точки зрения развития Северного морского пути. Сейчас мы завершаем строительство первого с советских времен мурманского порта «Лавна», что повысит грузооборот. Кроме того, реализуется проект Мурманского транспортного узла. Рабочее движение по нему мы планируем запустить до конца года», – сообщил губернатор.
Он также упомянул, что в январе был запущен проект по освоению Колмозерского месторождения лития – важнейшего сырья для российской экономики.
Отдельно Чибис отметил строительство плавучих заводов по сжижению газа. «Первый плавучий высокотехнологичный завод планируется уже этим летом отправить на Ямал. Это рывок, состоявшийся благодаря уникальным налоговым льготам, которые действуют у нас в регионе», – добавил он. В целом же, по словам Чибиса, объем инвестиций в проекты в Мурманской области составляет более 1 трлн 200 млн рублей.
В понедельник в Москве прошел семинар-совещание по подготовке заседания президиума госсовета «О развитии промышленности РФ в условиях санкционного давления». Профильная комиссия Госсовета подготовит порядка 30 предложений по усовершенствованию уже существующих мер поддержки, сообщил глава Алтайского края Виктор Томенко.
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Эксперт: «План Маршалла» загнал Европу в экономическую зависимость от США
Политолог Григорьев: У Европы не осталось шансов на восстановление суверенной экономической политики
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В середине ХХ века Вашингтон нагло вмешался во внутренние процессы европейского континента. Государства Старого Света после Второй мировой оказались в зависимости от США, от которой они не могут оправиться по сей день. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Максим Григорьев. Напомним, 3 апреля 1948 года президент США Гарри Трумэн утвердил так называемый «план Маршалла».
«План Маршалла», то есть программа по восстановлению Европы, лишь на бумаге являлся гуманитарной инициативой. Фактически его главной целью стало установление политического и экономического контроля над Европой. США вмешивались в суверенную политику таких стран, как Франция и Германия», – сказал Максим Григорьев, член Общественной палаты, глава Международного общественного трибунала по Украине.
«Демократические процессы государств Старого Света были нарушены. Европейское руководство осознавало последствия подобного сближения с Вашингтоном, однако американский диктат практически вынудил их подписать все необходимые документы и выполнить ряд требований», – считает политолог.
«Более того, США намеренно навязали Европе использование доллара при внешних торговых операциях. Американский бизнес получил колоссальные преференции, оставив без средств тысячи европейских предпринимателей. Таким образом, благополучие многих европейских стран было разменяно на корыстное самоутверждение Штатов», – отмечает эксперт.
«Именно через Европу США начали процесс долларизации всемирной экономики. В настоящий момент по всей планете ведется борьба с валютной гегемонией Вашингтона. Китай и Россия, вне всяких сомнений, вносят в этот процесс важный вклад, однако недовольных текущим положением дел гораздо больше», – подчеркивает Григорьев.
«Страны Латинской Америки и Азии прекрасно осознают опасность нахождения в долларовой зоне. Достаточно наглядной стала блокировка заграничных российских активов. Это недвусмысленный сигнал – ни одна страна отныне не может чувствовать себя в безопасности», – акцентирует политолог.
Сегодня страны ЕС не способны на реализацию суверенных экономических реформ. «Для этого необходимо появление качественно новых руководителей, однако вероятность их прихода в правительство крайне мала», – прогнозирует Григорьев.
Напомним, 3 апреля 1948 года американский президент Гарри Трумэн подписал закон «Об экономическом сотрудничестве». Данное событие вошло в историю как начало реализации «плана Маршалла». Эта инициатива стала началом открытой демонстрации Вашингтона претензий на мировое лидерство.
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль предрекла грозящую Европе проблему
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявил, что Европу ждет худшее, если США запретят экспорт СПГ
Импортеров Евросоюза ожидают большие трудности в случае, если Соединенные Штаты запретят экспорт сжиженного газа, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
По ее словам, низкие процентные ставки были возможны при сланцевом буме. Однако в случае, если Штаты запретят экспорт СПГ, чтобы удержать цены на низком уровне, новомодные импортеры ЕС будут вынуждены принимать жесткие решения, худшее для Брюсселя еще впереди, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что в 2022 году экспорт американского СПГ в Европу вырос до 117,4 млн кубометров, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее (47,8 млн куб. м).
Согласно анализу исследовательской группы Investigate Europe, компании Европы за последние 10 лет заключили не менее 33 договоров на поставку американского СПГ, десять из которых пришлись на 2022 год, что свою очередь показывает, насколько ЕС стал зависим от США.
Блинкен назвал выделенную ЕС Украине сумму за время конфликта
Госсекретарь США Блинкен заявил, что ЕС за время конфликта выделил Киеву 13 млрд долларов
Страны Евросоюза выделили за время конфликта 13 млрд долларов на военную помощь Киеву, сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен по итогам встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Борреллем.
По словам Блинкена, Штаты в сотрудничестве с ЕС продолжают выделять денежные средства Киеву, чтобы убедиться в способности Украины защищать себя, передает ТАСС.
Кроме того, госсекретарь США напомнил о выделенных Украине десятках миллиардов гуманитарной помощи и помощи украинским беженцам.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, как Запад меняет условия финансирования Украины, несмотря на заверения о готовности выделить Киеву новые миллиарды долларов.
Губернатор: Новосибирской области удалось расширить рынки сбыта вопреки санкциям
Губернатор Травников рассказал о развитии экономики региона в условиях санкционного давления Запада
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Несмотря на все сложности с логистикой из-за санкций, предприятиям региона удается расширять рынки сбыта продукции. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников по итогам семинара-совещания по подготовке заседания президиума госсовета «О развитии промышленности Российской Федерации в условиях санкционного давления».
«Экономика Новосибирской области очень диверсифицирована. У нас расположены все предприятия обрабатывающей промышленности – от микроэлектроники до металлургии», – отметил губернатор региона Андрей Травников.
Он рассказал, что импортозамещение подтолкнуло развитие фармацевтики и радиоэлектронной промышленности. Кроме того, новые задачи от Минобороны России дали мощный толчок для большого объема заказов оборонно-промышленного комплекса, добавил собеседник.
Травников отдельно обратил внимание на такой сектор промышленности, как малые инновационные предприятия. «Они включились в решение задач импортозамещения, обеспечения технологического суверенитета. Например, одно из наших новых предприятий производит промышленные томографы», – рассказал он.
Губернатор Новосибирской области также принял участие в работе круглого стола «Наука для промышленности» и поделился темами, которые обсуждались в ходе мероприятия. «Речь шла о научных исследованиях. Мы пришли к интересному выводу: промышленности не хватает тех гибких инструментов финансирования, которые сегодня есть в науке. Под эгидой Минобрнауки РФ и Российского научного фонда есть достаточно удобные инструменты гибкого единого финансирования научных исследований», – указал Травников.
«Этого не хватает в программах Минпромторга РФ. По крайней мере, такие запросы исходят от руководителей крупных компаний, в структуре которых есть собственные RnD-подразделения (научно-исследовательские подразделения – прим. ВЗГЛЯД) или существует практика взаимодействия с научными образовательными организациями. Поэтому одно из предложений, которые мы сегодня будем выдвигать, – это донастроить программы софинансирования НИОКР по линии Минпромторга», – добавил он.
Также, по словам главы Новосибирской области, проблема сбыта продукции очень актуальна для руководителей промышленных предприятий и коммерческих компаний. «Решение у нее одно – производство конкурентноспособной продукции, которая была бы востребована не только в России, но и за ее пределами», – считает собеседник.
«Новосибирской области удается решать эту задачу», – считает Травников. В качестве примера он привел данные по экспорту продукции агропромышленного комплекса. «В прошлом году Новосибирская область – №1 по объему экспорта АПК в Сибирском федеральном округе», – отметил собеседник. – «Практически в каждой сфере, в каждой отрасли есть изделия, продукция, которые предприятия очень активно экспортируют за пределы нашей страны даже в условиях санкционного давления».
Однако, по мнению Травникова, сейчас увеличению экспорта мешает резко возросшая нагрузка на транспортную инфраструктуру в Сибири из-за переориентации торговых потоков. «Те самые пресловутые проблемы «Восточного полигона» РЖД, Транссиба и БАМа, которые влияют не только на вывоз традиционных товаров, как каменный уголь, но и зерна, стройматериалов», – перечислил Травников.
Напомним, в понедельник в Москве прошел семинар-совещание по подготовке заседания президиума госсовета «О развитии промышленности Российской Федерации в условиях санкционного давления». Профильная комиссия Госсовета подготовит порядка 30 предложений по усовершенствованию уже существующих мер поддержки промышленности РФ в условиях санкций.
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Иностранные эксперты: Антироссийская риторика снижает популярность европейских политиков
Иностранные эксперты: Антироссийская риторика только снижает популярность европейских политиков
Антироссийская риторика снижает популярность политиков в Европе, к такому выводу пришли зарубежные эксперты, проанализировав итоги выборных кампаний в Болгарии, Финляндии и Черногории, прошедших в минувшее воскресенье.
Так, на выборах в однопалатный парламент (Эдускунта) Финляндии победу одержала оппозиционная коалиционная партия «Истинные финны». Правящая социал-демократическая партия во главе с премьером Санной Марин заняла лишь третью строчку. В выборах приняли участие 71,9% зарегистрированных избирателей.
По словам правозащитника, эксперта НОМ в Финляндии Йохана Бекмана, итоги голосования продемонстрировали «колоссальное поражение партии Санны Марин» и стали «ощутимым ударом для антироссийских экстремистов». «В период избирательной кампании антироссийская риторика звучала из уст политиков и в СМИ постоянно. Сама Санна Марин выступала на площадях с призывами о том, что Украина должна победить», – приводится слова Бекмана на сайте «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).
Эксперт отметил также, что избирательная система Финляндии значительно уступает российской. «Никаких общественных наблюдателей у нас нет. Процедура обжалования итогов голосования практически не прописана. Электронное голосование не предусмотрено. Говорить об открытости и чистоте избирательного процесса не приходится», – подчеркнул он.
Бекман посетовал на то, что общество в стране не включено в процессы управления и выбора. Так, по теме вступления страны в НАТО не проводилось никакого референдума. «За нас этот вопрос решили политики Запада», – сказал он.
В Болгарии на досрочных выборах депутатов в Народное собрание, которые проходят в пятый раз за последние два года, лидирует коалиция во главе с партией «Граждане за европейское развитие Болгарии» экс-премьера Бойко Борисова. На втором месте идет блок партий «Продолжаем перемены» бывшего премьера Кирилла Петкова и объединения «Демократическая Болгария».
Публицист, эксперт НОМ в Болгарии Александр Симов отметил, что во время предвыборных кампаний казалось, что у некоторых политиков нет никаких программных установок, только антироссийская истерия.
«Антироссийская риторика в ходе проведения выборов звучала постоянно. Говорилось, что Болгарии нужно оторваться от русского влияния, закрыть российское посольство, выгнать дипломатов. Некоторые политики, пропагандирующие подобные идеи, думали, что этой риторикой они будут признаны верными последователями американской политики», – считает эксперт.
Симонов заметил, что болгарский народ настроен на хорошие отношения с Россией, но болгарская элита этого не замечает и противится, отстаивая позицию США.
На президентских выборах в Черногории во втором туре победу одержал молодой кандидат Яков Милатович. Он сменит на посту главы государства, правившего страной с 1991 года, Мило Джукановича. По предварительным данным, Милатович получил 60% голосов против 40%, отданных за Джукановича.
Как пояснил директор Агентства этнонациональных стратегий, доктор исторических наук, эксперт НОМ Александр Кобринский, Джуканович был англосаксонским ставленником, который завел страну в НАТО. «Его риторика была слащава, а действия по улучшению благосостояния людей отсутствовали. И когда меда в ушах стала больше, чем денег в карманах, он проиграл выборы, утратив доверие избирателей», – сказал эксперт.
Впрочем, как напомнил Кобринский, президент Черногории выполняет представительские функции, реальной властью обладают премьер-министр и возглавляемый им кабинет. «Если Милатович получит устойчивое большинство в парламенте, это развяжет руки его партии и позволит оказывать существенное влияние на политику страны», – сказал Кобринский.
По словам публициста Вениамина Стриги, победитель выборов Яков Милатович – умеренный западный либерал, выступающий за евроинтеграцию страны. «У ЕС в Черногории есть главные интересы: не допустить союзнических отношений с Россией. И чтобы там не было выхода к морю у русофильской Сербии. Сербию тоже отрывают от России всеми силами. Собственно, сам проект «Черногория» из бывшего княжества южных сербов – классический проект разделения этноса для ослабления», – отметил аналитик.
Новый президент не сторонник подогревать вражду с Россией, но эту работу выполнят и без него другие структуры, считает Стрига. «Главное – он поддержит размежевание с Сербией и отход Черногории от традиционного русофильства. Все политические структуры бывшего президента плотно курируются американскими и британскими спецслужбами, а задача их – постепенно размыть традиционное черногорское русофильство. Количество фейков о политике России в СМИ Черногории зашкаливает», – поделился мнением эксперт.