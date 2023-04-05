В ночных столкновениях на Храмовой горе в Иерусалиме двое полицейских получили ранения

Полиция: Двое полицейских ранены в ночных столкновениях на Храмовой горе в Иерусалиме

Двое израильских полицейских получили ранения в среду в ходе ночных столкновений у мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, задержаны сотни подозреваемых в участии в беспорядках, сообщила полицейская пресс-служба.

По сообщению ведомства, ночью десятки молодых людей в масках забаррикадировались в мечети и начали скандировать лозунги и призывать к беспорядкам. После длительных попыток уговорить их выйти за пределы комплекса полицейским пришлось зайти на его территорию, чтобы вывести нарушителей и обеспечить проведение утренней молитвы. Во время входа силовиков в мечеть их забросали камнями и фейерверками, один полицейский был ранен в ногу брошенным камнем, второй ранен также в ногу фейерверком, выпущенным по нему в упор, передает ТАСС.

В пресс-службе также подтвердили, что ночью на Храмовой горе «сотни подозреваемых были задержаны за участие в беспорядках, бросание камней, запуск фейерверков и осквернение мечети».

В полиции сообщили, что утром на Храмовой горе «полиция работала над тем, чтобы на утреннюю молитву смогло прийти большое число мусульман». После молитвы десятки людей начали скандировать лозунги на площади у Храмовой горы в попытке сорвать ее посещение туристами и израильтянами в соответствии с установленной практикой. Силовики оттеснили протестующих и задержали одного подозреваемого.

В полиции добавили, что в последние часы все задержанные сегодня ночью забаррикадировавшиеся лица были доставлены для допроса в оперативно-следственный центр иерусалимского полицейского участка, после удаления мятежников силы израильской полиции покинули Храмовую гору, и мечеть была очищена.