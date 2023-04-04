Эксперт: Достигнуть промышленного суверенитета России помогут новые инвестпрограммы

Эксперт Гагарин перечислил успехи России при достижении промышленного суверенитета

Комплекс мер по поддержке экономики и бизнеса, предпринятый правительством России, был достаточно эффективным и не позволил санкциям Запада нанести разрушительный ущерб, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Анатолий Гагарин. Во вторник Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета, посвященное развитию российской промышленности.

«Заседание Госсовета по промышленной политике подтверждает правильность курса, выбранного Россией в условиях колоссального санкционного давления. Страны Запада рассчитывали нанести нашей стране такой урон, который приведет к падению промышленности и разрушению экономики, но этого не произошло», – сказал Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов.

«Перевод нашей экономики от преимущественно экспорта сырья к инновационному типу развития показал свою эффективность. Да, в начале прошлого года у нас произошло незначительно падение в обрабатывающих отраслях и в целом экономике, но уже к июню все восстановилось. Более того, в этом году мы уже видим рост по сравнению с предыдущим», – отметил он.

«Комплекс мер по поддержке экономики и бизнеса, предпринятый правительством, был достаточно эффективным. В частности, стоит отметить такие меры как специальный инвестиционный контракт, систему кредитования экспорта, запуск параллельного импорта, восстановление связей с дружественными партнерами и подготовка молодых специалистов», – перечисляет собеседник.

По его словам, дальнейшие меры по развитию промышленного суверенитета России будут воплощаться в том числе через запуск новых инвестиционных программ. «Это позволит нам выходить на новые экспортные рынки, развивать экономические связи с нашими партнерами, особенно такими как Индия, Китай, Иран и другие дружественные страны», – добавил эксперт.

Во вторник президент Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета, посвященное развитию российской промышленности и индустриального потенциала в условиях санкций. По словам главы государства, страна смогла «выйти на новый цикл роста экономики». Он призвал оперативно проработать меры поддержки для опережающего развития обрабатывающей промышленности, организовать собственное производство критически важной продукции, увеличить глубину переработки сырья, разработать и внедрить в производство качественно новые продукты и технологии.

Президент напомнил о важной цели: обеспечить в нынешнем году привлечение 2 трлн рублей инвестиций в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции. К 2030 году этот показатель должен превысить 10 трлн рублей.

«В целом нужно расширять финансовые преференции, меры господдержки для проектов, направленных на достижение технологического суверенитета, включая дополнительные субсидии как производителям, так и потребителям такой продукции», – подчеркнул глава государства.