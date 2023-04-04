Суд решил рассмотреть ходатайство об аресте Дарьи Треповой в закрытом режиме

Суд проведет заседание по делу обвиняемой в совершении теракта в Петербурге Треповой в закрытом режиме

В Москве Басманный суд закрыл для прессы рассмотрение ходатайства об аресте Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта в кафе в Петербурге, сообщили в суде.

Судья пояснил, что суд постановил для сохранения тайны предварительного расследования провести заседание в закрытом режиме, передает ТАСС.

Трепову доставили в Басманный суд столицы для рассмотрения ходатайства следствия об аресте. Туда поступило ходатайство об избрании ей такой меры пресечения до 2 июня.

Ранее Трепова, по данным прессы, якобы сообщила, что получила статуэтку с бомбой в Москве от таксиста.

Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля, во время теракта погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), пострадало более 40 человек.

Дарья Трепова, являвшаяся сторонницей ФБК* (признан экстремистским и запрещен в России), подозревается в подрыве кафе в Петербурге, где погиб военкор Татарский. Национальный антитеррористический комитет отмечал, что подрыв готовили спецслужбы Украины, они привлекали агентов из числа сторонников ФБК.