Трепова рассказала, как получила статуэтку с бомбой

«Фонтанка»: Треповой вручил статуэтку с бомбой таксист в Москве

Подозреваемая в подрыве петербургского кафе Дарья Трепова, при котором погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), заявила, что получила статуэтку с бомбой в Москве, сообщили источники.

Трепова получила бюст со взрывным устройством внутри в Москве, сообщили источники «Фонтанки».

По данным портала, она получила предмет от таксиста. Внутри статуэтки якобы была зашита сим-карта, а бомбу активировали на расстоянии.

Отмечается, что Трепова действительно несколько раз посещала встречи с Татарским.

2 апреля в петербургском кафе прогремел взрыв, погиб военный корреспондент Максим Фомин, пострадало более 40 человек, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.

Национальный антитеррористический комитет указал, что теракт разработали украинские спецслужбы с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана экстремистской). Трепова была активной сторонницей этой структуры, ее задержали по подозрению в причастности ко взрыву в кафе.