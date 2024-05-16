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В Кремле решительно осудили нападение на премьера Словакии
Представитель Кремля Песков: Москва решительно осуждает нападение на премьера Словакии Фицо
Москва решительно осуждает нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, это большая трагедия, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, нападение абсолютно неприемлемо, это большая трагедия, передают «Известия».
Представитель Кремля добавил, что словацкая сторона не обращалась к Москве за помощью в расследовании покушения на выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО премьера.
Песков отметил, что Москва желает Фицо скорейшего выздоровления, искренне надеясь, что премьер поправится.
Накануне Фицо был тяжело ранен в результате покушения. В него стрелял писатель и сторонник оппозиции Словакии 71-летний Юрай Цинтула. После операции премьера Словакии ввели в искусственную кому.