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«Прогрессивная Словакия» открестилась от стрелявшего в Фицо писателя
Лидер «Прогрессивной Словакии» Шимечка потребовал не связывать с его партией стрелявшего в Фицо
Писатель Юрай Цинтула, который предпринял покушение на словацкого премьера Роберта Фицо, не имеет «вообще никакой связи» с оппозиционной партией «Прогрессивная Словакия» или ее членами, заявил лидер партии Михал Шимечка.
В соцсетях Шимечка потребовал не распространять «ложную информацию» о пытавшемся убить Фицо Цинтуле. Шимечка «однозначно отверг» предположения о том, что стрелявший «был членом» партии. По его словам, между «Прогрессивной Словакией» и Цинтулой нет и «никакой другой связи», передает РИА «Новости».
Напомним, сообщалось, что 71-летний Цинтула, который стрелял в Фицо, является сторонником оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия». Цинтула заявил, что совершил покушение, поскольку выступает против политики Фицо.