Жить в новом блоковом мире станет дороже, но интереснее и безопаснее. Наибольшую выгоду получат государства – лидеры блоков, контролирующие транспортную и финансовую инфраструктуру, задающие тон технологической кооперации. У России есть шанс стать лидером такого блока.5 комментариев
Минтруд предложил прожиточный минимум в 17,7 тыс. рублей на 2025 год
Минтруд предложил установить прожиточный минимум на 2025 год на уровне 17,7 тыс. рублей
В 2025 году есть возможность вернуться к методике установления величины прожиточного минимума в соотношении с медианным доходом, ПМ в таком случае составит 17,7 тыс. рублей, сообщил Минтруд.
Минтруд, оценивая «темпы роста медианного дохода за 2023 год (110,9%)» и «прогнозируемый по итогам 2024 года уровень инфляции (105,1%)», заявил, что величину ПМ можно устанавливать «в соотношении с медианным доходом», передает ТАСС.
Как следует из данных Росстата, в 2023 году медианный доход составил 40121 рубль. ПМ в среднем на душу населения предлагается определить в размере 17 733 рубля (44,2% от медианы). Соотношение ПМ для трудоспособного населения с ПМ на душу населения в целом по России – 109%, для пенсионеров – 86%, детей – 97%.
Напомним, с 1 января прожиточный минимум был увеличен на 7,5% , максимальный размер пособия составил 14,9 тыс. рублей. В соотношении с медианой уровень ПМ впервые определили в 2021 году. В 2022–2024 годах размер ПМ определяли в особом порядке, чтобы своевременно реагировать на ситуацию.