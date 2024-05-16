Минтруд предложил прожиточный минимум в 17,7 тыс. рублей на 2025 год

Захарова заявила об обрушении популярности Санду в Молдавии после интервью Дудю

Tекст: Елизавета Шишкова

По словам дипломата, это интервью, где «встретились два одиночества», при этом абсюлютного диалога на равных не получилось.

В самой Молдавии интервью Санду разобрали на десятки мемов, заявила Захарова, передает ТАСС.

«Видимо, задумывалось оно как некая предвыборная пиар-акция, которая должна была повысить рейтинг Санду, а на деле все получилось наоборот», – сказала представитель МИДа.

Она добавила, что заявления президента Молдавии вызвали у молдаван оторопь, насмешки, а потом упреки в некомпетентности, в лицемерии».

Захарова также отметила, что многие независимые политологи отмечают, что главная отличительная черта этой беседы заключается в том, что Санду не владела информацией и на многие вопросы отвечала, что не помнит деталей.

В частности, Санду не смогла назвать критерии, по которым на предстоящих в октябре президентских выборах представителям молдавской диаспоры в одних странах было позволено голосовать по почте, а в других, в том числе в России – нет.

Захарова отметила, что это на сегодняшний день является одной из ключевых тем в Молдавии, а президент не готова дать ответ.

Также экспертами критиковались рассуждения Санду о якобы непредвзятой политике в отношении молдавских СМИ и об отсутствии цензуры в стране.

«Это просто, знаете, гомерический хохот», – сказала Захарова, напомнив, что с 2022 года без решения суда в Молдавии было приостановлено вещание 13 русскоязычных телеканалов, заблокировано свыше 60 интернет-ресурсов. Также закрыть планируется еще девять местных телеканалов и радиостанций.

Интервью Санду Дудю показало, почему ситуация в экономике Молдавии сильно ухудшается.

Захарова обратила внимание, что, по последним социологическим данным, 65% жителей считают обстановку в Молдавии «тревожной и напряженной». 42% полагают, что ситуация напоминает фильм ужасов. При этом уровень недоверия к президенту Санду превысил 60%.

Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как Молдавия при Санду косплеит Прибалтику.