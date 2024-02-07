За последние десятилетия мы лучше узнали реальный западный мир. Увидели, что рассказы о нем не всегда соответствуют реальности, да и он сам сильно изменился не в лучшую сторону. Всё это разрушает почву для мифологизации Запада.20 комментариев
Путин заявил об индексации соцвыплат для 20 млн россиян
Индексация социальных выплат затронула уже 20 млн россиян, всего увеличено более 40 различных выплат, сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.
«С 1 февраля на 7,4% проиндексировано более 40 различных выплат для почти 20 млн человек», – сказал глава государства, передает ТАСС.
В частности, до 630 тыс. рублей увеличен материнский капитал на первого ребенка и до 833 тыс. рублей – на второго, добавил президент. Кроме того, на 7,5% вырос размер единого пособия для семей с детьми и беременных женщин, а также страховая пенсия у 31 млн неработающих пенсионеров, отметил Путин. Средний размер пенсии составил 23,4 тыс. рублей.
Также с 1 января на 7,5% увеличен прожиточный минимум, максимальный размер пособия составил 14,9 тыс. рублей. На 18,5% вырос минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – до 19 242 рублей.
С 1 февраля 2024 года на 7,4% по фактической инфляции проиндексированы свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций: единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячная денежная выплата ветеранам, ежемесячная страховая выплата и другие меры социальной поддержки.
Также увеличен материнский капитал: максимальный размер выплаты на второго и последующих детей составил 833 тыс. рублей (+57,4 тыс. рублей), на первого ребенка – 630,4 тыс. рублей (+43,4 тыс. рублей). Доплата за второго ребенка, если сертификат на первого уже получен, выросла на 14 тыс. рублей, до 202,6 тыс. рублей.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как повышение МРОТ скажется на доходах россиян.