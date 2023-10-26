Как повышение МРОТ скажется на доходах россиян

Tекст: Ольга Самофалова

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о повышении на 18,5% минимального размера оплаты труда (МРОТ). В 2024 году он вырастет до 19 тыс. 242 рублей в месяц, по сравнению с МРОТ в 2023 году в размере 16 тыс. 242 рублей.

МРОТ – это важный экономический показатель, который напрямую оказывает влияние на доходы миллионов россиян и на российскую экономику в целом.

Во-первых, в результате повышения МРОТ заработная плата вырастет у 4,8 млн человек, говорит председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Основная задача индексации МРОТ – сокращение бедности в стране и устранение дисбаланса неравенства доходов», – говорит Артем Деев руководитель аналитического департамента AMarkets.

«В первую очередь повышение МРОТ отражается на заработных платах работников бюджетных организаций, но следом за ними обычно начинают увеличивать заработные платы и коммерческие организации,

чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке труда, особенно во время рекордно низкого уровня безработицы в стране и дефицита рабочих кадров», – отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Также от величины МРОТ зависит размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, выплаты по больничным листам, пенсий и другие. Поэтому вместе с увеличением МРОТ вырастут и обязательные социальные выплаты.

Во-вторых, это решение может повысить реальные доходы россиян на 10%, так как МРОТ вырастет существенно выше инфляции.

Причем в первую очередь выиграют малоимущие граждане. «Если следом за МРОТ заработные платы вырастут на 18,5%, то они обгонят официальные темпы роста потребительских цен в 2023 году. Тогда реальные доходы вырастут более чем на 10%, потому что прогноз ЦБ по инфляции по итогу 2023 года равен 6–7% годовых», – отмечает Чернов.

Из неочевидных эффектов увеличения МРОТ Деев указывает на повышение ценности рабочей силы, что, безусловно, окажет положительный эффект на рост реальных доходов населения.

Третий важный эффект – повышение МРОТ поможет простимулировать российскую экономику, так как рост реальных доходов населения ведет к увеличению потребительских трат.

«На этом фоне вырастут объемы розничных продаж и, как следствие, темпы роста ВВП, то есть экономический рост в России начнет ускоряться», – отмечает Чернов. С другой стороны, он предупреждает, что эти меры также приведут к ускорению темпов роста потребительских цен, потому что работодатели начнут нивелировать повышение заработных плат за счет увеличения стоимости продукции или услуг.

Впрочем, на рост российской экономики в следующем году будет влиять не только повышение МРОТ, но и ключевая ставка рефинансирования Банка России. В эту пятницу ожидается очередное повышение ставки регулятором. И в целом в ЦБ не скрывают, что высокие процентные ставки останутся с нами надолго.

«В следующем году рост ВВП будет ограничен в первую очередь из-за жесткой монетарной политики ЦБ РФ. Вклад повышения МРОТ в рост ВВП в следующем году может быть не более чем в 0,1–0,3% при прогнозах экономического роста по итогу всего года в 0,5–1,5%», – отмечает Чернов.

Таким образом, темпы экономического роста в 2024 году замедлятся. Во-первых, из-за высокой ставки ЦБ, которая сократит выдачу кредитов и снизит розничные продажи. Во-вторых, скажется эффект высокой базы 2023 года, заключает собеседник.