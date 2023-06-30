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Богатых заставят поделиться сверхприбылями

Крупный бизнес разово поможет российскому бюджету Maksim Konstantinov/Global Look Press
Государство просит крупный бизнес поделиться частью своих сверхдоходов, которые они получили в 2021-2022 годах. Логика такова, что более высокий доход был получен во многом благодаря благоприятной конъюнктуре – сверхвысоким ценам. Тогда как сейчас бюджет страны страдает от снижения доходов. Кому придется делиться и на что пойдут вырученные налоги от сверхдоходов? Подробности...
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Что теперь будет с российскими ЧВК

Россия возьмется за правовое оформление статуса ЧВК и добровольческих подразделений Anatoly Karbinov/Global Look Press
Кризис, вызванный мятежом ЧВК «Вагнер», успешно разрешен – «вагнеровцы» возвращаются в свои полевые лагеря. Однако репутация частных военных компаний подмочена. Как избежать даже теоретической возможности подобных мятежей в дальнейшем и какие меры по встраиванию бойцов ЧВК в систему единого военного управления уже принимаются? Подробности...
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Украинских генералов в Краматорске погубила беспечность

Проведение военных совещаний в местах массового скопления гражданских лиц стало тактикой ВСУ Narciso Contreras/Hans Lucas/Reuters
Минобороны России сообщило о результатах ракетного удара по Краматорску 27 июня. Целью стало штабное совещание. В результате были уничтожены два генерала, до 50 офицеров ВСУ и два десятка иностранных наемников. Опыт СВО показал, что проведение крупных штабных совещаний сопряжено с серьезными рисками. Как ВС РФ удалось вычислить место встречи и почему ВСУ решились собрать в одном месте такой внушительный командный состав?  Подробности...
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Пять способов ВСУ навредить России перед саммитом НАТО

Украина готовит провокации к саммиту НАТО Global Look Press/Keystone Press Agency
Саммит стран НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. На данном мероприятии решится судьба дальнейших поставок вооружений Украине, в связи с чем офис Зеленского отчаянно нуждается в наглядной демонстрации результатов контрнаступления. На что способен пойти противник в преддверии судьбоносной встречи и какие риски эти шаги несут для России?  Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Когда сторонники мятежа неадекватней русофобов

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Вся трагическая русская история, начиная с февраля 1917 г., и для рассерженных патриотов, и для освободителей оказывается яко не бывшей. Что вызывает вопрос, да точно ли они патриоты и точно ли они либералы, если они были готовы вновь безоглядно раскручивать красное колесо? Подробности...

Не стоит путать релокацию с эмиграцией

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Не каждая релоцировавшаяся звезда нам нужна обратно. За кого на самом деле стоит побороться, так это за тех, кто оказался за рубежом, поддавшись панике или будучи увлечен общим настроением своего круга. Простых и незнаменитых, трудящихся людей. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Удар ВСУ стоит ждать в первой декаде июля

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
11–12 июля саммит НАТО, где желательно показать весомый результат. Потому эта «Воронья слободка» обречена заполыхать. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
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Зеленский узаконит язык своих хозяев

Немцам запретят другой взгляд на Россию

Латвия ответила на мятеж Пригожина

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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
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    Богатых заставят поделиться сверхприбылями

    Крупный бизнес обяжут помочь государству
    Крупный бизнес разово поможет российскому бюджету
    		  
    30 июня 2023, 11:30
    Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    Государство просит крупный бизнес поделиться частью своих сверхдоходов, которые они получили в 2021-2022 годах. Логика такова, что более высокий доход был получен во многом благодаря благоприятной конъюнктуре – сверхвысоким ценам. Тогда как сейчас бюджет страны страдает от снижения доходов. Кому придется делиться и на что пойдут вырученные налоги от сверхдоходов?

    Госдума в первом чтении приняла законопроект о налоге на сверхприбыль для крупных компаний. Этот налог будет разовым. Заплатить его должны до 28 января 2024 года компании, которые получили среднюю прибыль за 2021 и 2022 года выше 1 млрд рублей. Налоговая ставка составит 10% от прибыли. Будет считаться средняя прибыль за 2021-2022 и 2018-2019 годы.

    Однако можно сэкономить и заплатить в два раза меньше – 5%. Для этого компании надо самостоятельно перечислить деньги в 2023 году.

    Логика государства такова, что крупный бизнес в прошлом году получил супердоходы в разы больше, чем обычно, во многом благодаря благоприятной конъюнктуре. В том числе высокой мировой инфляции. Поэтому они должны поделиться разово частичкой такого «везения». Но речь только о крупном бизнесе, малого и среднего бизнеса этот налог не коснется.

    Кому же придется заплатить налог на сверхприбыль? Всем компаниям с доходом выше 1 млрд рублей. В Минфине посчитали, что бюджет получит от этого разового налога прибавку в 300 млрд рублей. Основной вклад в это внесут производители твердых полезных ископаемых, которые заплатят 20% от общей суммы налога, производители минеральных удобрений (заплатят 19%), металлургический комплекс (13%), оптовые и розничные продавцы (12%), банки (9%) и еще 6% остается на остальные отрасли. Такие данные озвучил замминистра финансов Алексей Сазанов, который взял для оценки топ-50 крупнейших налогоплательщиков России.

    Однако были сделаны исключения для компаний нефтегазового сектора и угольщиков, которые уже платят НДПИ. Плюс Газпром в прошлом году уже выплатил подобный разовый налог на сверхприбыль. Теперь для компании наступили непростые времена с учетом резкого падения экспорта на европейский рынок из-за подрыва «Северных потоков». Нефтяники тоже работают в непростых условиях из-за эмбарго и полной перестройки экспортной торговли. Также исключения сделаны для производителей овощей, фруктов, зерновых, мяса, рыбы и другой сельхозпродукции, так как они платят единый сельскохозяйственный налог (6% с налогов).

    На что пойдут вырученные от «богатых» дополнительные деньги? Главная цель – это пополнить федеральный бюджет. Дефицит бюджета за полгода уже превысил плановый показатель на весь год. По плану дефицит в 2023 году должен составить 2,9 трлн рублей, однако с января по май 2023 года он уже выше – 3,4 трлн рублей.

    «Деньги России в 2023 году в первую очередь необходимы для устранения дефицита бюджета, который растет на фоне падения нефтегазовых доходов и увеличения расходов.

    Многие статьи расходов бюджета засекречены, однако нет сомнений, что увеличение расходов в первую очередь необходимо именно в военно-промышленном комплексе, президент РФ на ПМЭФ-2023 также указывал на это», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    Также у государства есть свои социальные обязательства перед гражданами, и в этом году надо увеличивать расходы не только на ВПК, но и на логистику на фоне переориентации экспортных потоков, добавляет эксперт.

    «Государство планирует увеличить финансирование социальной сферы, в частности, повысить МРОТ, реализовывать инфраструктурные проекты», – отмечает Ярослав Петрык, старший юрист юридического бюро «Падва и Эпштейн».

    Однако новые налоги должны устанавливаться с учетом обеспечения баланса интересов общества и бизнеса, добавляет юрист. «Задача инициаторов принятия закона – детально проработать его экономические обоснования. Чтобы, с одной стороны, «изъять» из экономики средства в объеме, достаточном для выполнения государством своих функций, а с другой – не нанести существенного ущерба инвестиционным возможностям крупных компаний», – говорит Петрык.

    «Дополнительный налог на сверхприбыль хотят установить для крупного бизнеса, но задним числом. Однако у некоторых предприятий может не оказаться необходимой суммы денег для уплаты даже 10% задним числом», – предупреждает Галина Семенова, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова.

    «Последствия для государства будут позитивны, так как ему придется меньше занимать на внутреннем долговом рынке. А для компаний – негативны, так как они понесут незапланированные расходы. Но разовая выплата налога, особенно в текущем году под 5%, у крупнейших компаний почву из-под ног выбить не должна. Более мелким могло быть тяжелее, но потому и установили порог для дохода более 1 млрд рублей, чтобы действительно небольшие компании под налог не подпадали», – говорит Владимир Чернов.

    Еще один важный положительный момент состоит в том, что

    средства от выплаты этого разового налога не уйдут лежать в резервные фонды, а будут израсходованы в ближайшее время и таким образом снова вернутся в экономику.

    В частности, будут оплачены госконтракты, профинансированы инфраструктурные проекты, произведены социальные выплаты, которые повысят спрос на товары и услуги и т. д., замечает Петрык.

    Что касается дефицита бюджета в более 3 трлн рублей, то, конечно, 300 млрд рублей, которые удастся выручить, полностью не закроют дыру. Однако это один из путей пополнения бюджета. Власти будут использовать, конечно, и другие варианты увеличения доходов.

    Во-первых, во второй половине 2023 года ожидается увеличение доходов бюджета благодаря росту мировых цен на нефть и снижению дисконта на российскую нефть. Во-вторых, дефицит бюджета планировалось устранять за счет заимствований на внутреннем рынке (за счет размещения ОФЗ). «В последнее время все ОФЗ выкупаются, а спрос на них превышает предложение на фоне ожидания увеличения их доходности после повышения ключевой ставки рефинансирования российским ЦБ в июле и снижения аппетитов к риску», – говорит Чернов. Третий фактор – это резкий рост курса рубля до 87 за доллар, который может значительно увеличить доходы бюджета РФ от экспорта, если будет оставаться на текущих позициях, заключает собеседник.
     
     
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