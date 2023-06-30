Богатых заставят поделиться сверхприбылями

Крупный бизнес обяжут помочь государству

Государство просит крупный бизнес поделиться частью своих сверхдоходов, которые они получили в 2021-2022 годах. Логика такова, что более высокий доход был получен во многом благодаря благоприятной конъюнктуре – сверхвысоким ценам. Тогда как сейчас бюджет страны страдает от снижения доходов. Кому придется делиться и на что пойдут вырученные налоги от сверхдоходов?

Госдума в первом чтении приняла законопроект о налоге на сверхприбыль для крупных компаний. Этот налог будет разовым. Заплатить его должны до 28 января 2024 года компании, которые получили среднюю прибыль за 2021 и 2022 года выше 1 млрд рублей. Налоговая ставка составит 10% от прибыли. Будет считаться средняя прибыль за 2021-2022 и 2018-2019 годы.

Однако можно сэкономить и заплатить в два раза меньше – 5%. Для этого компании надо самостоятельно перечислить деньги в 2023 году.

Логика государства такова, что крупный бизнес в прошлом году получил супердоходы в разы больше, чем обычно, во многом благодаря благоприятной конъюнктуре. В том числе высокой мировой инфляции. Поэтому они должны поделиться разово частичкой такого «везения». Но речь только о крупном бизнесе, малого и среднего бизнеса этот налог не коснется.

Кому же придется заплатить налог на сверхприбыль? Всем компаниям с доходом выше 1 млрд рублей. В Минфине посчитали, что бюджет получит от этого разового налога прибавку в 300 млрд рублей. Основной вклад в это внесут производители твердых полезных ископаемых, которые заплатят 20% от общей суммы налога, производители минеральных удобрений (заплатят 19%), металлургический комплекс (13%), оптовые и розничные продавцы (12%), банки (9%) и еще 6% остается на остальные отрасли. Такие данные озвучил замминистра финансов Алексей Сазанов, который взял для оценки топ-50 крупнейших налогоплательщиков России.

На эту тему

Однако были сделаны исключения для компаний нефтегазового сектора и угольщиков, которые уже платят НДПИ. Плюс Газпром в прошлом году уже выплатил подобный разовый налог на сверхприбыль. Теперь для компании наступили непростые времена с учетом резкого падения экспорта на европейский рынок из-за подрыва «Северных потоков». Нефтяники тоже работают в непростых условиях из-за эмбарго и полной перестройки экспортной торговли. Также исключения сделаны для производителей овощей, фруктов, зерновых, мяса, рыбы и другой сельхозпродукции, так как они платят единый сельскохозяйственный налог (6% с налогов).

На что пойдут вырученные от «богатых» дополнительные деньги? Главная цель – это пополнить федеральный бюджет. Дефицит бюджета за полгода уже превысил плановый показатель на весь год. По плану дефицит в 2023 году должен составить 2,9 трлн рублей, однако с января по май 2023 года он уже выше – 3,4 трлн рублей.

«Деньги России в 2023 году в первую очередь необходимы для устранения дефицита бюджета, который растет на фоне падения нефтегазовых доходов и увеличения расходов.

Многие статьи расходов бюджета засекречены, однако нет сомнений, что увеличение расходов в первую очередь необходимо именно в военно-промышленном комплексе, президент РФ на ПМЭФ-2023 также указывал на это», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Также у государства есть свои социальные обязательства перед гражданами, и в этом году надо увеличивать расходы не только на ВПК, но и на логистику на фоне переориентации экспортных потоков, добавляет эксперт.

«Государство планирует увеличить финансирование социальной сферы, в частности, повысить МРОТ, реализовывать инфраструктурные проекты», – отмечает Ярослав Петрык, старший юрист юридического бюро «Падва и Эпштейн».

Однако новые налоги должны устанавливаться с учетом обеспечения баланса интересов общества и бизнеса, добавляет юрист. «Задача инициаторов принятия закона – детально проработать его экономические обоснования. Чтобы, с одной стороны, «изъять» из экономики средства в объеме, достаточном для выполнения государством своих функций, а с другой – не нанести существенного ущерба инвестиционным возможностям крупных компаний», – говорит Петрык.

«Дополнительный налог на сверхприбыль хотят установить для крупного бизнеса, но задним числом. Однако у некоторых предприятий может не оказаться необходимой суммы денег для уплаты даже 10% задним числом», – предупреждает Галина Семенова, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова.

«Последствия для государства будут позитивны, так как ему придется меньше занимать на внутреннем долговом рынке. А для компаний – негативны, так как они понесут незапланированные расходы. Но разовая выплата налога, особенно в текущем году под 5%, у крупнейших компаний почву из-под ног выбить не должна. Более мелким могло быть тяжелее, но потому и установили порог для дохода более 1 млрд рублей, чтобы действительно небольшие компании под налог не подпадали», – говорит Владимир Чернов.

Еще один важный положительный момент состоит в том, что

средства от выплаты этого разового налога не уйдут лежать в резервные фонды, а будут израсходованы в ближайшее время и таким образом снова вернутся в экономику.

В частности, будут оплачены госконтракты, профинансированы инфраструктурные проекты, произведены социальные выплаты, которые повысят спрос на товары и услуги и т. д., замечает Петрык.

Что касается дефицита бюджета в более 3 трлн рублей, то, конечно, 300 млрд рублей, которые удастся выручить, полностью не закроют дыру. Однако это один из путей пополнения бюджета. Власти будут использовать, конечно, и другие варианты увеличения доходов.

Во-первых, во второй половине 2023 года ожидается увеличение доходов бюджета благодаря росту мировых цен на нефть и снижению дисконта на российскую нефть. Во-вторых, дефицит бюджета планировалось устранять за счет заимствований на внутреннем рынке (за счет размещения ОФЗ). «В последнее время все ОФЗ выкупаются, а спрос на них превышает предложение на фоне ожидания увеличения их доходности после повышения ключевой ставки рефинансирования российским ЦБ в июле и снижения аппетитов к риску», – говорит Чернов. Третий фактор – это резкий рост курса рубля до 87 за доллар, который может значительно увеличить доходы бюджета РФ от экспорта, если будет оставаться на текущих позициях, заключает собеседник.