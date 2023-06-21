Российские компании удивили квадриллионным заработком

Больше квадриллиона рублей – такую сумму с 15 нулями – задекларировали российские компании в ФНС в 2022 году. Порог в один квадриллион выручка компаний превысила впервые в истории России. Как удалось достичь такой необычной цифры и о чем это может говорить?

Выручка компаний по итогам 2022 года выросла почти в два раза по сравнению с 2021 годом – с 655 трлн рублей до 1,27 квадриллиона, по данным ФНС. Выручка организаций превысила квадриллион уже за девять месяцев прошлого года. Интересно, что прибыль компаний выросла не так значительно – лишь на 5,9%, с 29,4 трлн в 2021 году до 31,1 трлн рублей. Компании уплатили налога на прибыль почти на 5,6 трлн рублей. По данным ФНС, начиная с 2015 года налоговая прибыль компаний постоянно росла, за исключением 2020 года. В год наступления пандемии COVID-19 прибыль сократилась на 8% относительно 2019 года

Что касается выручки компаний, то в 2018-2020 годах она в среднем составляла 260 млрд рублей. Резкий рост доходов начался именно в 2021 году – рост до 655 млрд рублей, соответственно, в 2022 году снова рекордный рост.

Чем же объясняется столь интересная цифра с 15 нулями? «Резкий рост выручки российских компаний в 2022 году произошел на фоне роста мировых цен на энергоресурсы и увеличения экспорта российских энергоресурсов в страны ЕС в преддверии наступления эмбарго. В частности, в 2022 году Россия увеличила объемы экспорта нефти, нефтепродуктов и минерального топлива на 42,8%, до 383,7 млрд долларов, экспорт СПГ – на 7,9%, до 45,7 млрд кубометров, а в Европу – на 20%. При этом европейские цены на природный газ вырастали на сотни процентов, а среднегодовые мировые цены на нефть примерно на 30% год к году. Получается, что основной вклад в рост выручки внесли Газпром, который увеличил выручку в 2022 году на 14,7%, до 11,7 трлн рублей, а EBITDA составила 3,6 трлн рублей, и другие представители нефтегазовой отрасли – «Роснефть», «Новатэк», «Лукойл», «Татнефть», «Сургутнефтегаз», – объясняет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Цены в прошлом году росли и на другие экспортные российские товары. В частности, высокий рост мировых цен показали удобрения, благодаря чему выручка компании «ФосАгро» по итогам 2022 года выросла на 35,4%, до 569,5 млрд рублей. Еще один крупный налогоплательщик – компания «РусАгро», она увеличила выручку в 2022 году на 10% относительно 2021 года, до 258,6 млрд рублей, отмечает Чернов.

Свой вклад в рост выручки российских компаний внесли не только высокие цены на энергоносители, но и разгон инфляции, считает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Интересно, что выручка выросла почти в два раза, а прибыль компаний всего на несколько процентов. Эксперты связывают это с ростом издержек.

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«Диссонанс с темпами роста прибыли объясняется затратами на трансформацию бизнеса и внешнеторговой деятельности – удорожание логистики и оборудования, поиск новых поставщиков, выкуп проектов иностранных компаний в РФ», – говорит Евстифеев.

В первую очередь небольшой рост чистой прибыли связан именно с увеличением издержек компаний, которые происходили на фоне внешнего давления и высоких темпов мировой инфляции, не только в России. «Наибольшее увеличение издержек произошло в логистике, так как из-за переориентации экспортных потоков удлинились логистические маршруты, а из-за роста мировых цен на энергоресурсы топливо для этих поставок подорожало и привело к дополнительным издержкам», – говорит Чернов. Раньше российская нефть шла в европейские порты, а теперь в основном индийские и китайские, а также в другие страны. При этом приходилось доплачивать за перевозку российской нефти еще до официального эмбарго, так как она уже стала токсичной во время обсуждения санкций.

Что касается импортеров, то они в прошлом году в одночасье лишились возможности закупки многих западных товаров и услуг, оборудования и машин. И потребовалось много сил и средств, чтобы найти замену и новые каналы поставок. При этом импортная продукция тоже стала стоить значительно дороже. «На фоне высоких темпов мировой инфляции подорожала закупка сырья, оборудования, запчастей и комплектующих, поэтому компании были вынуждены не только увеличивать издержки на их поставки, но и на саму закупку», – говорит Чернов.

Повторения двукратного роста выручки компаний в этом году эксперты не ждут.

«Компаниям будет сложно продемонстрировать подобную статистику в этом году, поскольку со стороны энергетического экспорта нет столь же сильных ожиданий. Однако низкая инфляция и отсутствие шоков на валютном рынке могут удержать прибыли компаний на уровне средних показателей за последние пять лет», – считает Евстифеев.

Чернов ждет даже падения выручки и чистой прибыли российских компаний. Во-первых, резко обвалился экспорт российского природного газа, а именно этот товар обеспечил в прошлом году наибольшее увеличение выручки. Во-вторых, морские поставки нефти оказались под эмбарго, ее теперь продают с дисконтом.

«Если в прошлом году страны ЕС еще старались успеть закупиться российскими энергоресурсами впрок, то в этом году приходится отправлять энергоресурсы на Восток, что намного дороже по логистике и дешевле по конечной стоимости товара на фоне падения мировых цен на энергоресурсы. Цены на удобрения в этом году тоже сильно упали, как и на экспорт зерновых,

но здесь пока ожидается рост», – отмечает Чернов.

Единственным плюсом для российских экспортеров в 2023 году эксперт называет курс рубля, так как сейчас он на 50% выше, чем в июне прошлого года – а значит, и экспортная выручка в рублевом эквиваленте будет тоже выше на ту же величину, если не учитывать дисконт. По мнению Чернова, в лучшем случае в 2023 году выручка компаний вырастет относительно 2021 года. Однако выручку 2022 года уже побить не удастся, так как мировые цены на нефть и объемы экспорта природного газа из России сильно упали, заключает эксперт.