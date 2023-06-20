Выручка российских компаний впервые превысила квадриллион рублей

РБК: Выручка российских компаний по итогам 2022 года впервые превысила квадриллион рублей

Российские организации по итогам прошлого года задекларировали перед ФНС выручку на сумму 1268 трлн рублей, или почти 1,3 квадриллиона рублей – это сумма с 15 нулями, пишут СМИ, отмечая, что порог в 1 квдрлн выручка компаний превысила впервые в истории России.

Рост выручки по итогам 2022 года оказался почти двукратным в сравнении с показателем 2021 года (655 трлн рублей). При этом прибыль компаний выросла не так значительно, на 5,9% – с 29,4 трлн в 2021 году до 31,1 трлн рублей, пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.

Издание добавляет, что фактическая прибыль компаний с учетом инфляции, среднегодовой уровень которой в 2022 году составил 13,8%, снизилась.

В 2018–2020 годах доходы компаний составляли около 260 млрд рублей в среднем за год. Резкий рост начался в 2021 году, когда показатель составил 655 трлн рублей.

В ФНС отмечают, что увеличение доходов по итогам прошлого года до 1,27 квдрлн рублей обусловлен ростом экспортной выручки организаций в первую очередь в нефтегазовой отрасли экономики. Также налоговая служба обращает внимание на рост потребительского спроса на товары, работы и услуги. Согласно данным ФНС, выручка организаций превысила квадриллион уже за девять месяцев 2022 года.

Сумма исчисленного налога на прибыль со всех организаций в 2022 году, по данным ФНС, составила почти 5,6 трлн рублей.

Напомним, в ноябре прошлого года в России вскрыли «ресторанную» схему ухода от налогов.