Жить в новом блоковом мире станет дороже, но интереснее и безопаснее. Наибольшую выгоду получат государства – лидеры блоков, контролирующие транспортную и финансовую инфраструктуру, задающие тон технологической кооперации. У России есть шанс стать лидером такого блока.5 комментариев
Франция объявила о вводе войск в порты и аэропорт Новой Каледонии
Премьер Франции Атталь объявил о вводе войск в порты и аэропорт Новой Каледонии и блокировке TikTok
В порты и аэропорт Новой Каледонии, французской заморской территории в Тихом океане, вводятся войска, сообщил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.
В Новой Каледонии со среды действует режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий декрет введен в действие на 12 дней, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.
Атталь сообщил, что французские военные «дислоцированы, чтобы обеспечить безопасность портов и аэропорта». Атталь сказал, что верховный комиссар заморской территории Луи Ле Фран запросил помощь у Парижа, а также велел заблокировать доступ к соцсети TikTok на острове.
Двоих сторонников независимости острова, стоявших у истоков протестов, решено было заключить под домашний арест.
В 2020 году против независимости Новой Каледонии от Франции высказались 54,1% избирателей. Сейчас на территории Новой Каледонии право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения соглашения 1998 года, а также у их детей. Однако Париж хочет дать избирательные права французам, которые живут на территории Новой Каледонии более 10 лет. Коренное население из народа канаки против таких изменений.