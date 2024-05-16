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Песков: Украина будет обсуждаться на переговорах Путина и Си Цзиньпина
Ситуация на Украине обязательно будет обсуждаться на переговорах российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, вопрос о ситуации на Украине будет обсуждаться обязательно, передает ТАСС.
Также представитель Кремля подчеркнул, что Россия приветствует любые мирные инициативы по ситуации на Украине.
Песков отметил, Москве импонирует конструктивная позиция китайской стороны по вопросу возможных перспектив и почвы для начала каких-то попыток по урегулированию ситуации.
Ранее Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине. Визит носит статус государственного, то есть наивысшего по дипломатическому протоколу.