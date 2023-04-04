Нарышкин заявил о желании Киева и Запада уничтожить каноническое православие на Украине

Киевское руководство и Запад намереваются ликвидировать каноническое православие на Украине, сказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Киевский режим и его хозяева в западных столицах хотят не просто запретить, а «физически уничтожить» каноническое православие на украинской территории, заявил Нарышкин в ходе визита в Минск, передает РИА «Новости».

Нарышкин должен провести совместное заседание коллегий СВР России и КГБ Белоруссии, его во вторник принял президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В ходе встречи с главой белорусского государства директор СВР заявил, что между спецслужбами России и Белоруссии установлено равноценное взаимодействие, представляющее равный взаимный интерес.

Он указал, что в чем-то российские ведомства превосходят белорусские, в чем-то белорусские превосходят российские. В последние годы усилено взаимодействие для выявления и прекращения внешних угроз, стоящих перед Россией и Белоруссией и перед Союзным государством.

Сам Лукашенко выразил благодарность Нарышкину за обмен разведданными и за помощь в переоснащении службы.

Ранее в городе Хмельницком на Украине депутаты местного горсовета лишили каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) прав пользования земельным участком на территории захваченного собора.