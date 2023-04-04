Ростовский суд приговорил россиянина Никифорова к 6,5 годам за шпионаж

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4 апреля, вторник | Последнее обновление — 12:24 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украина заявила о наличии пяти бригад истребителей МиГ-29 и Су-27
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Это просто холодный и простой военный расчет – такой порт и логистический узел с такими возможностями, как Хельсинки, просто не может не быть объектом поражения. А с учетом подавляющего превосходства НАТО над Россией в обычных вооружениях – ядерного поражения.
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Конечно, нам все равно, кто будет окружать Зеленского. Но сами эти разборки во властных кругах будут способствовать дестабилизации внутри Украины, так как чиновники, которые не уверены в завтрашнем дне, саботируют работу и воруют масштабнее, чем обычно.
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Чем же киевская хунта будет расплачиваться за американское оружие, которого уже поставлено на миллиарды долларов? Полной распродажей Украины акулам коллективного Запада, предводителем которых выступает BlackRock, который даже в Америке проходит по графе бизнес-разбойника.
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В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Ростовский суд приговорил россиянина Никифорова к 6,5 годам за шпионаж
Ростовский суд приговорил россиянина Евгения Никифорова к 6,5 годам за госизмену и шпионаж
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Ростовский областной суд приговорил россиянина Евгения Никифорова, виновного в госизмене и шпионаже, к 6,5 годам колонии строгого режима за попытку перейти границу и участвовать в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ).
Судебная коллегия постановила Никифорова признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет с отбыванием в колонии строгого режима, сообщил источник ТАСС.
По словам Никифорова, он не будет обжаловать приговор.
Ранее в Ростовской области была пресечена противоправная деятельность жителя Волгоградской области Евгения Никифорова, намеревавшегося принять участие в военных действиях на территории Украины против ВС России. При задержании у него были обнаружены и изъяты подписанные им анкета и заявление на заключение контракта с ВСУ, костюм «горка Таслан», мобильные телефоны, использовавшиеся для связи с абонентами на территории Украины.
Китай впервые за почти 60 лет изменил позицию по Курилам
Kyodo: Китай впервые с 1964 года поменял позицию по Курилам, заняв нейтралитет
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Китай впервые за почти 60 лет поменял свою позицию по вопросу принадлежности южной части Курильских островов, сообщают японские СМИ.
По информации агентства Kyodo, которое ссылается на источники, близкие к китайской стороне, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе состоявшейся в марте в Москве встречи с главой российского государства Владимиром Путиным указал, что Китай «не будет занимать позицию ни одной из сторон» по вопросу территориальной принадлежности южной части Курил.
При этом Kyodo напоминает, что бывший председатель КНР Мао Цзэдун в 1964 году выражал поддержку Японии по данному вопросу, и с тех пор Китай не поднимал эту тему, передает ТАСС.
В Японии считают, что изменение позиции Пекина «укрепит уверенность» России, в результате, по оценке японской стороны, это еще больше затруднит переговоры о заключении мирного договора между Москвой и Токио.
Кроме того, на саммите в Москве российская сторона предложила Китаю инвестировать в Курильские острова, которые имеют статус территориальной Особой экономической зоны.
Между тем японское правительство вернуло понятие «незаконной оккупации» относительно южной части российских Курильских островов. Такая формулировка появилась в итоговом заявлении участников «Общенационального митинга за возвращение северных территорий».
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Трепова призналась в доставке статуэтки со взрывным устройством на встречу с Татарским
Задержанная по подозрению в причастности к убийству Владлена Татарского Дарья Трепова призналась, что принесла на встречу с военкором статуэтку, которая взорвалась.
Об этом девушка рассказала на видео, опубликованном пресс-центром МВД России.
«Я пронесла туда статуэтку, которая взорвалась», – приводит ее слова ТАСС.
На вопрос о том, за что она задержана, Трепова сказала, что за «пребывание на месте убийства Владлена Татарского».
Напомним, по данным НАК, теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (иноагент, экстремистская организация) Алексея Навального, активной сторонницей которого являлась Трепова, задержанная ранее в понедельник. В результате взрыва пострадали 32 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.
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Россия отказалась от марки Brent при торговле нефтью с Индией
Россия и Индия перешли на эталон Dubai в торговле нефтью вместо Brent
«Роснефть» и Indian Oil Corp решили отказаться от европейского бенчмарка Brent и перейти на азиатский Dubai в ценообразовании в сделках по поставках российской нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Оба бенчмарка выражены в долларах и устанавливаются американской S&P Platts, но европейские трейдеры и нефтяные компании используют при продажах нефти Brent, а азиатские – Dubai, сообщает «Коммерсант».
Ранее главный исполнительный директор Роснефти Игорь Сечин и председатель Indian Oil Corporation Ltd. Шрикант Мадхав Вайдья подписали соглашение о существенном увеличении поставок нефти в Индию.
Зеленский отреагировал на убийство Татарского
Зеленский об убийстве Татарского: Я не думаю о том, что происходит в России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не думает об убийстве военкора Владлена Татарского, так как его не волнует происходящее в России.
«Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или в Москве. Об этом должна думать Россия», – сказал он.
Зеленский заявил, что вместо этого думает об Украине, передает РИА «Новости».
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, спланировали украинские спецслужбы с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская).
Следствие в Германии обнаружило ложный след в деле о терактах на «Северных потоках»
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Следователи в Германии подозревают, что яхта, которую связывали с терактом на «Северных потоках», могла использоваться для отвлечения внимания от настоящих исполнителей диверсии, пишет газета Washington Post со ссылкой на источник.
Несколько официальных лиц США и Европы также скептически отнеслись к тому, что экипаж из шести человек смог заложить на дно моря сотни килограммов взрывчатки для подрыва.
Следствие сейчас изучает версию, что яхта «Андромеда» была отвлекающим звеном, а для теракта использовалось еще что-то, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Так, выяснилось, что следы взрывчатки «военного образца», которые нашли на столе в каюте яхты, совпали со взрывчаткой, использованной на трубопроводе. После этого эксперты не стали исключать версию, что кто-то умышленно пытается навести следствие на ложный след.
Ряд источников сообщил изданию, что террористы просто проявили неаккуратность.
Ранее издание Spiegel писало, что яхта «Андромеда» прописана в порту Бреге на острове Рюген. Она была арендована неизвестными через чартерную фирму острова. Свой путь судно начало из порта Росток-Варнемюнде.
Напомним, после взрывов на «Северных потоках» появилась статья американского журналиста Сеймура Херша. В ней он сообщил со ссылкой на источник, что взрывчатку установили водолазы США во время учений НАТО.
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Галустян объяснил получение гражданства Армении
Галустян о получении гражданства Армении: Я люблю Россию и никуда отсюда не сваливаю
Российский актер и шоумен Михаил Галустян прокомментировал получение армянского гражданства, отметив, что он любит Россию и никуда не собирается уезжать, а Армения является его исторической родиной.
Галустян в Instagram* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России) решил «внести ясность, чтоб не было никаких кривотолков». Он уточнил, что, во-первых, он армянин, и гордится этим. По его словам, Армения – его историческая и этническая родина, которая всегда будет в добрососедских и дружественных отношениях с Россией.
Актер добавил, что он также любит Россию и «и никуда отсюда не сваливает, как некоторые». Он подчеркнул, что у него здесь много друзей, работы, контрактов, поклонников. «Россия – моя Родина, и точка», – резюмировал шоумен.
Ранее Михаил Галустян в ходе презентации жилого комплекса в Ереване сообщил, что получил армянское гражданство.
Российские войска нанесли удар по аэродрому в Одессе
Россия нанесла удар дронами-камикадзе «Герань» по аэродрому в Одессе
По аэродрому в Одессе нанесен удар дронами-камикадзе «Герань», начался сильный пожар, сообщают военкоры.
Одесская область подверглась массированной атаке дронов-камикадзе, прилеты зафиксированы на аэродроме Школьный, пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщения военкоров в соцсетях.
Очевидцы сообщают, что «третий раз на том же месте взрывается», пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на военкоров.
Одесские власти сообщили в соцсетях, что российские войска «нанесли удары по Одессе и Одесскому району ударными БПЛА».
Напомним, украинские СМИ сообщали о нескольких сериях взрывов в Одессе. Воздушная тревога в Одесской области была объявлена только после первых взрывов.
Арестован мочившийся на икону блогер Стасик Кудрявый
Блогера Станислава Базарова (Стасик Кудрявый) арестовали по делу об оскорблении чувств верующих и изготовлении порно, сообщила пресс-секретарь Преображенского суда столицы Алиса Закутняя.
Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Базарова до 30 мая, сказала Закутняя, передает РИА «Новости».
Она уточнила, что ему предъявили обвинение по обеим статьям.
На блогера завели дело после того, как он в своем Telegram-канале помочился на икону и поцеловал ее.
После этого ролика Базаров заявил, что не намерен уезжать из России и готов бороться за свои права. Через некоторое время у него в канале появилось видео из самолета и ролик, где блогер общается с человеком в форме с паспортом в руке. В конечном итоге Базарова задержали.
До этого Базарова уже арестовывали на 14 суток за то, что после новогодних праздников он помочился в метро Москвы, после чего протер это место своим лицом.
Новак объяснил причины сокращения добычи нефти странами ОПЕК
Новак: Вмешательство в механизмы рынка нефти привело к сокращению добычи
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Вмешательство ряда стран в рыночные механизмы стало одной из причин, из-за которой некоторые страны ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении добычи нефти, сообщил вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24» по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+.
По словам Новака, на заседании министерского мониторинга ОПЕК+ заявления некоторых стран альянса о добровольном сокращении добычи с мая были приняты к сведению и одобрены как очень важные, передает ТАСС.
«Энергетическая политика, которая сегодня проводится многими странами, вмешательство в рыночные механизмы – это тоже, по сути, одна из причин, почему страны – экспортеры нефти, которые входят в ОПЕК+, добровольно приняли решение о дополнительном сокращении», – сказал Новак.
Он также добавил, что мировые запасы нефти находятся на низком уровне, однако они начали расти, на рынке наблюдается ее избыток.
Новак также рассказал, что «относительно января-февраля высокий уровень исполнения, больше 100% в целом относительно квот, которые установлены сегодня в рамках ОПЕК+».
Напомним, в ОПЕК+ сообщили, что добровольное сокращение добычи нефти, объявленное рядом стран альянса, без учета России, оценивается в свыше 1,1 млн баррелей в сутки.
Между тем вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия продлевает добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей до конца 2023 года.
В Ереване принятие Арменией статута МУС назвали шагом против России
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Скорейшая ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС) будет недружественным шагом в отношении России, заявил местному порталу 1in.am спикер парламента Ален Симонян.
По мнению Симоняна, Армения не нуждается в ратификации статута МУС. Он назвал принятия Римского статута «непозитивным шагом в отношении России», смысла в котором он не видит, передает ТАСС.
Симонян также назвал абсурдом утверждения, что в случае ратификации этого документа в Армении попытаются задержать российского президента.
Ранее источник в МИД России заявил, что в Москве не приемлют позицию Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого российская сторона не признает.
МУС санкционировал «ордер на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.
Между тем Конституционный суд Армении признал соответствующими Конституции страны обязательства, закрепленные Римским статутом Международного уголовного суда (МУС).
Российские войска уничтожили базу наемников ВСУ на Запорожском направлении
Рогов: Российские артиллеристы уничтожили десятки иностранных наемников на базе на Запорожском направлении
Российские военные с применением управляемых снарядов уничтожили базу иностранных наемников на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов отметил, что отработали российские артиллеристы с использованием управляемых снарядов «Краснополь» и уничтожили базу иностранных наемников на Запорожском направлении. По его словам, на данный момент идет подсчет потерь противника, но точно речь идет о многих десятках иностранных боевиков, передает ТАСС.
В понедельник Рогов заявил, что ВСУ скопили достаточную группировку для того, чтобы перейти в наступление в Запорожской области.
СБУ заочно сообщила о подозрении в госизмене блогеру Подоляке
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно сообщила о подозрении блогеру Юрию Подоляке в государственной измене.
Из сообщения следует, что СБУ собрала необходимые доказательства на Подоляку, который «публично оправдывает российскую вооруженную агрессию». В ведомстве заявили, что в интервью и выступлениях блогера есть факты «его подрывной деятельности против Украины», передает РИА «Новости».
СБУ указала на выступления Подоляки на российских телеканалах, а также на публикацию материалов в своем Telegram-канале, который имеет миллион подписчиков. В ведомстве отметили, что подозреваемый находится на территории России.
Ветеран «Альфы» сказал, как можно было предотвратить убийство Владлена Татарского
Ветеран «Альфы»: Охрана должна была запретить проносить статуэтку в кафе к Татарскому
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Ошибка охраны была в том, что они не настояли на запрете пронести посторонний неизученный предмет в помещение, нарушив правила безопасности, сказал газете ВЗГЛЯД подполковник ФСБ в отставке, президент союза «Офицеры группы «Альфа» Алексей Филатов, комментируя взрыв в кафе Санкт-Петербурга, при котором погиб военкор Владлен Татарский.
«Чтобы в будущем избежать ситуаций, как взрыв в кафе Санкт-Петербурга, стоит повысить качество профессиональной охраны. Если строго соблюдать все правила безопасности при достаточно большой вероятности проведения теракта против личности или объекта, то вероятность теракта сведется практически к нулю. Но в данной ситуации мы видим, что злоумышленник тонко сыграл на психологии человека», – говорит Филатов.
По его мнению, теракт был спланирован заранее. Более того, потенциальной преступнице удалось втереться в доверие военкора, задаривая его безобидными открытками и выражая свою преданность, поскольку она не раз посещала его творческие вечера. Благодаря такой «многоходовке» ей удалось избежать более тщательного контроля при входе в кафе.
«Статуэтку, на которую грешат, что именно она взорвалась, изначально охрана не допустила до стола президиума, где находился убитый. Но поскольку к военкору лично обратилась девушка, которая сказала, что сделала бюст его, он пошел на нарушение мер безопасности и попросил сотрудников без должного анализа и исследования допустить подарок в помещение. Так статуэтка попала к нему на стол», – рассуждает собеседник.
Он подчеркивает, что изначально охрана заведения сработала правильно: проводила тщательный досмотр всех пришедших людей, в том числе применяя металлоискатель, потребовала всех людей снять верхнюю одежду и проводила визуальный осмотр.
«Все мероприятия в соответствии с этой ситуацией были соблюдены. Однако не была учтена специфика работы спецслужб, которые учитывают психологический портрет своей цели. И не имея возможности проверить какие-то предметы на опасность, сотрудники просто их не пропускают, что было и в этом случае. Но они не настояли на том, чтобы предмет не внесли в помещение, а должны были», – заключил Филатов.
В кафе Санкт-Петербурга во время проведения творческого вечера военкора Владлена Татарского (псевдоним, под которым работал блогер и публицист Максим Фомин) произошел взрыв. Военный корреспондент погиб, пострадали 32 человека, восемь из которых находятся в тяжелом состоянии.
Ряд СМИ сообщал, что во время творческого вечера Татарскому передали статуэтку в подарок. Высказывается предположение, что статуэтка содержала взрывчатку. Позже появилась информация о том, что этот сувенир подарила Дарья Трепова, которая неоднократно посещала вечера военкора под именем Настя и дарила ему открытки. Отмечается, что именно поэтому девушке разрешили занести статуэтку в помещение, которую организаторы по соображениям безопасности просили оставить при входе. Следственный комитет сообщил, что они совместно с оперативными службами задержали Трепову, поскольку она подозревается в причастности к взрыву.
В США назвали возможные сроки контрнаступления Украины
Постпред при НАТО Смит: США ожидают контрнаступления Украины в ближайшие недели
Соединенные Штаты ожидают весеннего контрнаступления Украины в ближайшие недели, заявила постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит в преддверии заседания глав внешнеполитических ведомств стран альянса, которое пройдет 4–5 апреля в Брюсселе.
Об этом передает ТАСС.
Глава Минобороны Алексей Резников в интервью газете Wyborcza заявлял, что украинские войска сейчас активно готовятся к контрнаступлению, которое можно будет ожидать после окончания распутицы. Их цель – выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.
Напомним, генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг предрек ВСУ множество проблем при попытке весеннего контрнаступления.
Украинский беспилотник атаковал военкомат в Брянской области
Губернатор Богомаз сообщил об атаке украинского беспилотника на военкомат в Брянской области
Вооруженные силы Украины, используя беспилотник, атаковали военкомат в Севском районе Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Богомаз сообщил в Telegram, что здание районного военкомата получило повреждения в результате «сброса взрывного устройства» беспилотником.
Напомним, в конце марта в результате обстрела украинскими войсками села Кистер Погарского района Брянской области погибли 20 коров.
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