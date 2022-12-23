ФСБ задержала агентов СБУ и ВСУ в трех регионах России

В Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области задержаны российские и украинские граждане, шпионившие в пользу Службы безопасности Украины и ВСУ, сообщили в ФСБ России.

Следственным подразделением ФСБ возбуждены уголовные дела по ст. 275 (госизмена в форме шпионажа, государственная измена в форме оказания иной помощи представителям иностранного государства) и ст. 276 («Шпионаж») УК РФ, передает ТАСС.

Подозреваемые заключены под стражу.

В ФСБ сообщили, что в агентурную группу СБУ входили россияне Дмитрий Стрелков, Михаил Соколов и Алексей Гашев, занимавшиеся подготовкой и проведением терактов и диверсий на российской территории.

Стрелков, активный участник запрещенной в России экстремистской организации праворадикального толка «Национал социализм/Белая власть», являлся лидером группы. В 2019 году, уклоняясь от уголовной ответственности за совершенные ранее преступления экстремисткой направленности, он выехал на Украину, там его завербовала СБУ. Он привлек Соколова и Гашева к деятельности в интересах украинской спецслужбы.

Установлено, что данные лица в рамках выполнения задания СБУ осуществляли подготовку к совершению терактов и диверсий, их целями были социальные значимые объекты и инфраструктура Перми. Кроме того, они оказывали украинской спецслужбе иную помощь в целях дестабилизации социально-политической обстановки в регионе. Стрелков объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.

Кроме того, в Еврейской автономной области пресечена противоправная деятельность жителя Биробиджана Валерия Качина, подозреваемого в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах СБУ. Качину 35 лет, он гражданин России. Он осуществил сбор и передачу ее представителю сведений, составляющих государственную тайну, о критически важных объектах инфраструктуры ЕАО. Подчеркивается, что Качин осознавал, что адресат может использовать полученную информацию против безопасности Российской Федерации.

Подозреваемый задержан в Биробиджане при попытке покинуть регион и вылететь за рубеж для постоянного проживания и приобретения гражданства Украины, а также вступления в ряды Вооруженных сил Украины.

В Ростовской области пресечена противоправная деятельность жителя Волгоградской области Евгения Никифорова, намеревавшегося принять участие в военных действиях на территории Украины против Вооруженных сил России. При задержании у него были обнаружены и изъяты подписанные им анкета и заявление на заключение контракта с ВСУ, костюм «горка Таслан», мобильные телефоны, использовавшиеся для связи с абонентами на территории Украины.

Одновременно в ходе проверочных мероприятий в Ростовской области выявлен российский и украинский гражданин Владислав Понамарев, привлеченный СБ Украины к конфиденциальному сотрудничеству. Установлено, что Пономарев передал украинской стороне данные о дислокации российских военнослужащих и сведения о передвижениях военной техники. В результате по переданным координатам подразделениями ВСУ был нанесен ракетный удар РСЗО HIMARS.

Ранее на этой неделе российского гражданина Фируза Дадобоева обвинили в государственной измене, его поместили под арест в следственный изолятор «Лефортово».