В Москве стартовал «Майский фестиваль правильного кино»

В кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы в Москве состоялось открытие второго «Майского фестиваля правильного кино». В программу вошли 35 короткометражных и полнометражных фильмов, посвященных военной истории России и подвигам советских и российских воинов.

«Я счастлив, что у нас сегодня полный зал. Это говорит о том, что людям интересно посмотреть правильное кино. Почему правильное кино? Потому что мы выбрали важное и нескучное кино, которое сделано по законам жанра», – подчеркнул ведущий киноклуба «Поклонка», киновед Геннадий Ходос, его слова приводятся на сайте «Победа РФ».

Фильмом открытия фестиваля стала лента «Сокровища партизанского леса». Семейный приключенческий фильм рассказывает о том, как дети летом 1941 года спасают от немцев музейную коллекцию монет и орденов.

«Наше кино – действительно правильное, честное. Это и детское, и военное, и приключенческое кино. Фильм прежде всего про подвиги детей», – поделился актер фильма Руслан Ягудин.

10-летний исполнитель роли одного из юных героев картины Данила Харенко сыграл в фильме вместе со своим отцом актером Андреем Харенко.

«Когда я прочитал сценарий, мне сразу так все понравилось! Я изучал историю войны с папой, что-то нам рассказывали в школе, я в это углубился, и тут как раз меня утвердили на роль. То, что фильм снимали с настоящей военной техникой, – для меня было огромным удивлением. До этого я видел танки только в музеях», – рассказал он.

Консультантом фильма выступил ветеран Великой Отечественной командир артиллерийского батальона Петр Кузнецов.

«Нынешнее поколение после просмотра таких детских военных фильмов должно сделать один вывод: такого у нас больше никогда не должно быть, потому что война – это очень страшно», – сказал ветеран перед премьерой картины.

В рамках фестиваля в Музее Победы состоится четыре премьеры. Кроме ленты «Сокровища партизанского леса» зрителям впервые покажут фильмы «Расправляя крылья», «Король ринга. Николай Королев», «Анатолий Зимин. Учитель бега». У гостей также будет возможность встретиться с создателями картин – режиссерами, актерами, продюсерами. Всего состоится 11 творческих встреч.

Фестиваль продлится до 10 мая. Посмотреть фильмы москвичи и гости столицы смогут бесплатно.