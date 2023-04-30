Жителей Камчатки предупредили о возможном извержении вулкана Шивелуч

Глава Усть-Камчатского района Камчатского края Бондаренко предупредил о возможном извержении вулкана Шивелуч

На Камчатке вулкана Шивелуч увеличил свою активность, может начаться новое извержение с пепловыми выбросами и сходом пирокластических и селевых потоков, заявил глава Усть-Камчатского района Камчатского края Олег Бондаренко.

Бондаренко в своем Telegram-канале написал, что из-за угрозы извержения до вечера 1 мая закрыта дорога между поселками Ключи и Усть-Камчатск, а жителям района рекомендовано не уезжать из поселков и сделать запас воды, передает РИА «Новости».

Как указал глава района, режим ЧС в Усть-Камчатском районе сохраняется, и все экстренные силы и службы находятся в режиме готовности.

В пресс-службе ГУМЧС России по Камчатскому краю добавили, что повысилась вероятность мощного выброса пепла из вулкана Шивелуч, облако может достичь высоты 15 тыс. метров, а пирокластические потоки – перекрыть дорогу на востоке полуострова.

Кроме того, по данным ведомства, пеплопад ожидается в поселках Ключи, Козыревск и Усть-Камчатск. В ГУМЧС порекомендовали жителям полуострова не приближаться к вулкану ближе, чем на 25 километров.

Ранее в Камчатском филиале Геофизической службы РАН зафиксировали 15 подземных толчков за день в районе вулкана Шивелуч на востоке Камчатки, максимальная магнитуда – 4,2.