Опубликованы кадры перед взрывом в кафе в Петербурге

Опубликованы кадры последних минут перед взрывом в кафе в Петербурге

В Сети публикуют подробное видео того, что предшествовало взрыву в кафе в Санкт-Петербурге в воскресенье, в результате которого погиб Владлен Татарский.

Подозреваемая во взрыве Дарья Трепова представилась не своим именем. На видео Татарский предлагает ей сесть ближе к сцене.

«Настя, иди сюда садись», – сказал военкор. «Я стесняюсь», – ответила ему Трепова, а затем села на предложенное место.

После этого на кадрах видно, как Татарский открывает подаренную Треповой коробку и достает оттуда статуэтку. «Вот. Золотой. Шахтер в каске. Отлично», – сказал военкор. На этом запись обрывается.

Напомним, ранее в одном из кафе в центре Петербурга при взрыве погиб военный корреспондент Владлен Татарский. В результате взрыва пострадали 32 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.

На следующий день в Петербурге была задержана подозреваемая в убийстве журналиста Дарья Трепова. Девушка рассказала, что принесла на организованную в кафе встречу с Татарским статуэтку, в которой позже сработало взрывное устройство. Позже дело о взрыве в петербургском кафе было переквалифицировано на статью Уголовного кодекса «Террористический акт», сообщили в Следственном комитете России.