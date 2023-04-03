Трейдер зерна Louis Dreyfus назвал дату ухода из России

Трейдер зерна Louis Dreyfus сообщил о своем уходе из России с 1 июля

Дочерняя компания мирового трейдера зерна Louis Dreyfus заявила, что с 1 июля 2023 года прекратит экспорт зерна из России, сообщили в пресс-службе Минсельхоза России.

Сообщается, что Минсельхоз России получил уведомление от ООО «Компания Луис Дрейфус Восток» о том, что компания прекратит экспорт зерна из России с начала июля, передает ТАСС.

Сейчас изучается возможность передачи российского бизнеса и зерновых активов новым собственникам.

Ранее о планах покинуть российский рынок сообщал зерновой трейдер Viterra Limited. Также мировой поставщик сельхозпродукции Cargill объявил о решении остановить экспорт российского зерна.

На фоне ухода западных компаний агентство Bloomberg писало, что уход трейдеров лишь усилит геополитическое влияние России. Отмечалось, что Россия теперь будет контролировать большую частью доходов.