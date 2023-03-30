Зерновой трейдер Viterra Limited объявил об уходе из России

Стало известно о подземных ходах ВСУ между Артемовском и Часовым Яром

Пленный украинский военный Кривозуб рассказал о переброске подкреплений ВСУ в Артемовск по подземным ходам

Вооруженные силы Украины доставляют подкрепления и боеприпасы в Артемовск (Бахмут) по подземным ходам, которые тянутся до Часова Яра, сообщил пленный украинский военнослужащий Андрей Кривозуб.

По словам Кривозуба, все дороги к Артемовску простреливаются российской артиллерией. Однако ВСУ «нашли подземные ходы, которые ведут с города Бахмут, подземные коммуникации». По этим ходам подвозят боеприпасы и перебрасывают личный состав, передает РИА «Новости».

Кривозуб служил в 93-й отдельной механизированной бригаде войск Украины и попал в плен 26 марта в Артемовске. Он рассказал, что вместе с другими украинскими военными находился в девятиэтажке, которую штурмовали российские войска. Украинские военные, у которых заканчивались боеприпасы, запросили поддержки, но не получили ее и решили сдаться.

Кривозуб отметил, что в плену с ним обращаются хорошо, ему оказали медицинскую помощь в связи с ранением предплечья.

Напомним, российские штурмовые формирования практически зачистили промзону в Артемовске.

