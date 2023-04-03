Кремль подтвердил ужесточение правил выезда из России для работников ряда сфер

Песков подтвердил FT ужесточение правил выезда из России для работников ряда сфер

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил сообщения британских СМИ о том, что в последний год для сотрудников ряда отраслей ужесточились правила выезда из России за рубеж.

Песков в комментарии британской Financial Times сообщил, что речь идет о тех сферах, работа в которых может быть сопряжена с доступом к конфиденциальной или секретной информации. По его словам, в некоторых ситуациях решения формализованы, а в каких-то – зависят от конкретных решений по конкретным сотрудникам, передает ТАСС.

Представитель Кремля сообщил, что решения по данному вопросу зависят «от конкретной области работы» как компании, так и конкретного лица.

FT пишет, что после начала спецоперации из России стало труднее выезжать высокопоставленным чиновникам, действующими и бывшим членам руководства государственных компаний. В ряде случаев, как утверждает британское издание, у них изымают паспорта.