Медведев счел бессмысленным сохранение дипотношений с Польшей

Дмитрий Медведев: Польша не должна существовать для нас, пока там у власти русофобы

Польша не должна существовать для России, пока там у власти русофобы, а Украина полна польских наемников, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев написал в своем англоязычном аккаунте в Twitter (ограничен в России), что не видит смысла поддерживать дипломатические отношения с Варшавой: «Польша не должна существовать для РФ, пока там во власти нет никого, кроме русофобов», передает РИА «Новости».

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что действия польских властей, а именно захват школы при посольстве России в Варшаве, противоправны и вызывающи, этот инцидент является провокацией.

Напомним, полиция Варшавы в субботу ворвалась в здание школы при посольстве России. Сотрудников попросили покинуть здание до 18.00 субботы. Сотрудники школы при посольстве в Польше начали грузить вещи под «Прощание славянки».

Посол Сергей Андреев заявил, что произошло нарушение Венской конвенции Варшавой. МИД России пообещал Варшаве жесткий ответ на вторжение властей Польши на территорию школы при посольстве России.