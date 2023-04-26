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Антонов заявил об усилиях Запада по развязыванию войны с Россией в европейском пространстве
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Страны Запада предпринимают усилия, чтобы в европейском пространстве развязалась война с Россией, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
США и их союзники «напичкали» киевский режим оружием, но на официальном уровне американцы заявляют, что не хотят нанести стратегического поражения России, напомнил Антонов, передает РИА «Новости».
Он задал риторический вопрос о том, хочет ли Вашингтон и другие западные столицы «просто измотать» Россию, и напомнил, что несколько лет назад США уже разговаривали о поставках легкого и стрелкового американского оружия на Украину.
Теперь же разговоры идут о поставках самолетов, а на территории бывшего СССР замечены танки со свастикой, подчеркнул посол. Он предположил, что Запад делает все, чтобы война разразилась на европейском пространстве, но США не хотят, чтобы она проходила близко к их территории.
Также в среду посол отмечал, что Вашингтон проводит политику «о хоты» за россиянами по всему миру.
В Конгрессе США захотели вернуть Украину к границам 1991 года
Yahoo News: В Палате представителей США потребовали завершить конфликт на Украине возвращением к границам 1991 года
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Конгрессмены от Республиканской и Демократической партий в Палате представителей США готовят законопроект, требующий добиться завершения конфликта на Украине возвращением к границам 1991 года, сообщает портал Yahoo News.
Как ожидается, соответствующая резолюция будет представлена во вторник и сначала должна будет быть рассмотрена Комитетом по международным делам Палаты представителей США. По имеющейся у портала информации, в резолюции содержится требование подчеркнуть, что США хотят видеть победу Украины «против вторжения» и восстановления в международно-признанных границах 1991 года. Авторы законопроекта, демократ Стив Коэн и республиканец Джо Уилсон, также призывают включить Украины в НАТО и требовать от Москвы выплатить компенсации Киеву, передает РИА «Новости».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решаемые на Украине задачи касаются прежде всего обеспечения безопасности нашей страны и недопущения дискриминации и истребления украинским режимом русских.
В Германии признали провал санкций против российского неба
Wirtschaftswoche: Запад не смог подавить российский авиапарк
Имеющиеся данные о перемещениях в воздушном пространстве над Россией указывают на то, что санкции на нем не сказались, пишет немецкий журнал Wirtschaftswoche.
Издание сравнило показания перелетов в российском небе с апреля 2022 года, когда ограничения только вступили в силу, с движением с конца марта 2023 года, и не обнаружило существенных различий, передает RT.
Также в журнале отмечено, что коллективный Запад рассчитывал осадить российский авиапарк, так как три четверти его самолетов производилось за рубежом.
Wirtschaftswoche подчеркивает, что в данный момент становится очевидно, что западные страны недооценили решимость России.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что недружественные страны хотели «приземлить» российский авиафлот и начали грубо нарушать условия заключенных ранее договоров, но России удалось сохранить свой авиапарк и расширить выпуск отечественной техники.
DE: США получили два тревожных сигнала перед приездом Лаврова
Журналист Daily Express Уизерс заявил, что Штаты получили тревожные сигналы перед визитом Лаврова
Соединенные Штаты получили два тревожных сигнала перед визитом в страну министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседание Совбеза ООН, отметил корреспондент газеты Daily Express Пол Уизерс.
По его словам, российское ведомство дважды выразило негодование в связи с нежеланием Вашингтона пропускать на мероприятия российских корреспондентов, передает РИА «Новости».
Уизерс отметил, что Лавров донес до властей США несколько пугающих предупреждений по этому вопросу, такое же «леденящее душу» предупреждение сделал замглавы МИД России Сергей Рябков.
Журналист напомнил, что Лавров назвал действия Белого дома трусостью, в частности, он подчеркнул, что «страна, которая называет себя самой сильной, свободной и справедливой, показала, чего стоят на самом деле ее клятвенные заверения о защите свободы слова».
Ранее спикер МИД Мария Захарова заверила, что Москва не оставит без ответа отказ выдать американские визы журналистам пула Лаврова.
Напомним, Лавров в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов устава организации заявил, что посольство США в Москве издевательски сообщило о готовности выдать визы российским журналистам после взлета самолета делегации России. До этого Лавров обвинил США в злоупотреблении позицией страны – хозяйки штаб-квартиры ООН.
В Совфеде ответили на заявление Киева о «праве» Украины уничтожать все в Крыму и Донбассе
Сенатор Долгов: Украинской власти придется отвечать за теракты и нападение на Россию
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Украинских чиновников к таким публичным заявлениям и действиям подначивают в Вашингтоне. Но в Киеве должны помнить, что за содеянное придется отвечать, после СВО не все успеют сбежать в Штаты, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина имеет «право» уничтожать все в Крыму и Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях.
«Заявления Михаила Подоляка о том, что Украина имеет «право» уничтожать все в Крыму и Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях лишний раз подтверждают, что украинские власти занимаются терроризмом», – сказал член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН в Нью-Йорке Константин Долгов.
«Но самое главное, что это не их личное мнение, позиция сформирована в Вашингтоне. Американские государственные деятели, такие как президент Джо Байден, госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд, прямо подначивают Зеленского к нанесению ударов по гражданским объектам и инфраструктуре на территории России», – акцентировал собеседник.
«Все регионы, озвученные Подоляком, это неотъемлемая часть нашей страны, в соответствии с волеизъявлением граждан и юридическими нормами. Разумеется, любое нападение или теракт будут расцениваться нами как покушение на территориальную целостность и безопасность Российской Федерации», – убежден сенатор.
«Ответ на это необходим соответствующий и он уже реализуется в рамках специальной военной операции. Вместе с тем мы фиксируем все их заявления и действия, чтобы рано или поздно привлечь всех к ответственности. Всему офису Зеленского в Америку эвакуироваться не удастся», – иронично заключил Долгов.
Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил с утверждением, что Украина якобы «имеет право» уничтожать все, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Он также заявил, что у Украины другие приоритетные цели, которые гарантируются государству международным правом.
Напомним, в начале апреля советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил о планах Киева захватить Крым и искоренить на полуострове все русское. По его словам, Украина «захватит» Крым за короткое по историческим меркам время – пять-шесть месяцев. «Возможно, это слишком оптимистично, но это оптимизм, математически выверенный», – заявил Подоляк в интервью «Радио Свобода*» (признано иностранным агентом).
По его мнению, «война будет идти, пока не будет освобождена вся территория Украины». Советник офиса Владимира Зеленского добавил, что после «захвата» Крыма Украина снесет Крымский мост. В связи с этим высказыванием в МИД России назвали власти Украины нацистами. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале написала: «И ведь до 2022 года они делали то же самое, а Запад одобрительно кивал и свозил им оружие».
Экономист: США и ЕС придется расплачиваться за кражу российских активов
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Россия не отбирает активы у иностранцев, а замораживает их. Это вынужденная мера, которую необходимо принять для компенсации убытков отечественных компаний за рубежом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Антон Любич. Ранее Владимир Путин подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие или ограничение прав на российское имущество за границей.
«Важно понимать, что озвученное решение не подразумевает изъятие доли иностранцев в компаниях. Речь идет о временном управлении активами со стороны Росимущества. Фактически обсуждается стандартная заморозка. Причем принятие указа – дело во многом вынужденное и обусловленное действиями недружественных стран в отношении РФ», – рассказал экономист Антон Любич.
«Само решение преследует две цели. Во-первых, необходимо исключить использование чувствительных активов в нашей стране в ущерб интересам национальной безопасности. Во-вторых, важно компенсировать возможные потери российских инвесторов за рубежом в случае незаконного изъятия отечественных активов в других странах», – отметил эксперт.
«Конечно, данная мера служит и предостережением западным странам от дальнейших недружественных действий. В частности, от посягательства на суверенную собственность РФ и частное имущество российских предпринимателей и компаний в обход международного права. И если США и ЕС продолжат следовать выбранному курсу, то расплачиваться за это будут уже их граждане, чьи деньги находятся в России», – акцентирует собеседник.
«Пока под действие указа попали две энергетические компании «Юнипро» и «Фортум». Вероятно, выбор пал на эти предприятия в связи с тем, что данный сектор экономики в целом является крайне чувствительным для национальной безопасности России», – резюмирует Любич.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие или ограничение прав на российское имущество за рубежом. В преамбуле документа говорится, что он обусловлен необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на незаконные действия США и других стран.
Как следует из указа, в случае лишения или ограничения прав собственности России, ее граждан или компаний, правительство РФ имеет право ввести временное управление в отношении имущества и активов лиц из недружественных стран. По умолчанию контролировать данную собственность будет Росимущество.
Этим же указом утвержден перечень активов, в отношении которых уже вводится временное управление в ответ на недружественные действия ряда государств в отношении РФ. В него на данный момент вошли три пункта, касающиеся долей зарубежных акционеров в двух энергетических компаниях: «Юнипро» и «Фортум».
Речь идет о «дочках» международных холдингов в РФ. В частности, во внешнее управление Росимуществу передаются 83,73% акций российского «Юнипро» и более 98% акций «Фортума».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что указ зеркально отражает действия, предпринимаемые недружественными странами, а его цель заключается в том, чтобы сформировать компенсационный фонд на случай подобных действий за рубежом. При этом, отмечают в Кремле, список может быть расширен. Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал изъятие российских активов на Западе беспределом, подчеркнув, что у Москвы не дрогнет рука ответить по принципу «око за око».
Дробницкий: США готовятся превратить Тайвань во вторую Украину
Дробницкий: США применят уроки украинского кризиса на Тайване
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СВО наглядно показала Штатам трудности выстраивания логистики и обеспечения союзника боеприпасами. Тем не менее опыт противостояния с Россией признан удачным – а значит, Вашингтон готовится к обострению с Пекином. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в США заявили, что боевые действия на Украине преподают Штатам «ценные уроки» на случай конфликта с Китаем.
«США осознанно используют Украину в качестве испытательного полигона перед более масштабным конфликтом с Китаем. Действительно, Вашингтон испытывает некоторые сложности, связанные с поддержкой офиса Зеленского, однако в целом опыт текущего кризиса признан в Белом доме и Пентагоне успешным», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Даже те ошибки, которые были допущены американцами в ходе СВО, записываются в плюс, потому что они дают возможность отточить практику поддержки союзников. К тому же многие проблемы было невозможно предугадать. В частности, никто не ожидал, что конфликт подобной интенсивности потребует столь большого числа боеприпасов», – отмечает эксперт.
«Конечно, это заставляет Вашингтон несколько пересмотреть имеющиеся практики военного производства. Возможно, предпринимателей обеспечат более долгосрочными контрактами, будут стараться субсидировать данную отрасль. Однако конфликт наглядно продемонстрировал, что проблемы затрагивают и логистическую сферу», – подчеркивает собеседник.
«Здесь, конечно, Украину в качестве «урока» использовать сложнее. Большинство военной помощи ВСУ получают через сухопутные коридоры. Однако с Тайванем повторить подобное не получится. Это остров – а значит, бремя логистики полностью примет на себя морской транспорт, и учитывая, что в войнах все идет не по плану, подготовиться к подобному трудно», – акцентирует Дробницкий.
«Более того, тайваньский конфликт стал бы во многом спасением для США. В Штатах назревает экономический кризис, доллар постепенно теряет глобальную гегемонию, и оттягивать столкновение с Китаем уже практически невозможно», – отмечает эксперт.
«Тем не менее Пекин сохраняет надежды на мирное урегулирование. Скоро на Тайване пройдут выборы, где может победить партия Гоминьдан, которая не против интеграции в КНР по пути Гонконга. Подобный вариант абсолютно не устраивает Вашингтон, поэтому он всячески подталкивает Китай к агрессивному пути решения вопроса», – резюмирует Дробницкий.
Ранее замминистра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что боевые действия на Украине преподают Штатам «ценные уроки» на случай потенциального конфликта с Китаем. Об этом сообщает издание Bloomberg. По ее словам, Вашингтону предстоит проделать много работы от более тщательного продумывания логистики вооружений до инноваций в космосе.
Как отмечает Хикс, в настоящий момент США работают над улучшением собственной промышленной базы, которая испытывала определенные трудности последние 60 лет. В частности, многие подрядчики до сих пор опасаются наращивать выпуск боеприпасов, так как считают, что правительство перестанет их закупать через несколько лет.
Вместе с тем Хикс подчеркнула, что СВО продемонстрировала способность Штатов поддерживать конструктивный диалог с союзниками. Она отметила ценность кооперации экономических действий и сотрудничества в сфере разведки. Однако, по ее мнению, для США крайне важно сконцентрироваться на противостоянии с КНР.
«Мы сосредоточены на том, чтобы руководство Китая каждый день просыпалось и говорило: сегодня не день для начала агрессии, угрожающей интересам США. Это наша цель на 2027, 2035 и 2045 годы», – прокомментировала Хикс данные, согласно которым Пекин планирует начать вторжение на Тайвань через четыре года.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как украинский кризис обнажил проблемы западного ВПК.
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США захотели возврата России в СНВ-3
Минэнерго США: Вашингтон хочет возврата Москвы в СНВ-3 и начала обсуждения нового договора
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США хотят, чтобы Россия возобновила участие в СНВ-3 и приступила к обсуждению нового договора об ограничении ядерных вооружений, заявила глава национального управления ядерной безопасности при американском министерстве энергетики Джилл Хруби на слушаниях в конгрессе.
По словам Хруби, было много потеряно после решения России о приостановке участия в этом договоре с точки зрения стабилизирующих механизмов. Она отметила, что Вашингтон заинтересован в возвращении Москвы в СНВ-3 и обсуждению нового договора об ограничении ядерного оружия, передает РИА «Новости».
Ранее замглавы российского МИДа Сергей Рябков на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что США следовало раньше договариваться с Россией по вопросу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сейчас это невозможно.
Напомним, по его словам, курс США на эскалацию конфликта на Украине изменил для России всю обстановку в области безопасности. Россия готова вернуться к обсуждению с США возвращения к ДСНВ только после изменения враждебной политики Вашингтона в целом.
В Китае предрекли крах Запада из-за попыток блокады России
Global Times: Стремление сокрушить экономику России путем введения торговой блокады приведет Запад к краху
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Стремление сокрушить экономику России путем введения торговой блокады приведет Запад к краху, сообщает китайское издание Global Times.
Авторы публикации пришли к выводу, что Запад, судя по всему, зашел в тупик, усиливая санкции против России, и теперь в попытке нарастить давление на Москву добивается введения самоубийственных ограничений, тем самым лишая мир возможности остановить кризисы и войны, передает РИА «Новости».
Как отмечает издание, страны G7 чувствуют, что исчерпали все свои возможности, а почти полный запрет на экспорт в Россию будет разрушительным, в том числе и для самого Запада. В случае принятия такого решения мир столкнется с гораздо более суровыми энергетическими, продовольственными и экономическими кризисами, от которых пострадают все, выразили уверенность авторы материала.
Вопреки такому прогнозу отказ стран Запада от нездоровой одержимости полным сокрушением российской экономики представляется невозможным, даже если такая стратегия будет означать проигрыш для всех, уверено китайское издание.
По мнению авторов статьи, страны G7 никогда не ослабят санкции против России, даже незначительно, вместо этого они будут усиливать давление. Но крах США и их основных союзников на Западе будет неизбежен, поскольку неизбежен упадок гегемонии США.
Тем временем в Вашингтоне усиливается тревога из-за опасений, что Россия справится с санкциями и продолжит развиваться, представляя угрозу коллективной гегемонии Запада, резюмирует издание.
Ранее в Госдепе пообещали продолжить вводить против России санкции. При этом Япония и Евросоюз выступили против идеи США запретить весь экспорт в Россию. Ранее в правительстве Японии сообщали, что входящие в Группу семи (G7) страны якобы допускают возможность введения запрета на экспорт в Россию почти всех товаров.
Федерация бокса США объявила о выходе из Международной ассоциации бокса
Американская федерация бокса (USA Boxing) сообщила, что прекращает свое членство в Международной ассоциации бокса (IBA), заявили в пресс-службе американской спортивной организации.
USA Boxing больше не будет членом IBA и подаст заявку на вступление в организацию World Boxing, а также приложит усилия, чтобы эта структура получила предварительное признание Международного олимпийского комитета (МОК) в качестве Международной федерации бокса, передает РИА «Новости».
Напомним, в октябре прошлого года IBA допустила спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям. Они смогут выступать под флагами своих стран, при победе должен звучать гимн их стран.
После этого в марте 2023 года на глав федераций бокса, бойкотирующих соревнования IBA из-за участия российских и белорусских атлетов начали дисциплинарное дело.
В Госдепе пообещали продолжить вводить против России санкции
Госдеп: Администрация США продолжит оказывать военную помощь Украине и вводить против России санкции
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Администрация Соединенных Штатов продолжит оказывать военную помощь Украине и вводить против России санкции, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател в ответ на вопрос о возможности проведения Вашингтоном более «мирной стратегии» в отношении конфликта на Украине.
Заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента США спросили, не считает ли вашингтонская администрация, что Соединенные Штаты должны принять другую, «мирную стратегию» в отношении конфликта на Украине в связи с тем, что нынешняя ситуация не приводит к хорошим результатам, передает ТАСС.
В ответ сотрудник Госдепартамента в очередной раз подверг критике Россию за проведение специальной военной операции (СВО), пообещав продолжить поддержку Украины путем предоставления гуманитарной помощи, помощи в сфере безопасности, в сфере энергетики. Он также заявил, что США будут «привлекать Россию к ответственности» с помощью санкций и экспортного контроля.
Накануне Япония и Евросоюз выступили против идеи США запретить весь экспорт в Россию.
В Пентагоне заявили о получении Киевом обещанных танков и бронемашин
Украина получила более 98% обещанных единиц боевой техники, сообщил Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.
Он отметил, что Киев получил вооружение для проведения контрнаступления вовремя, передает ТАСС.
«Я абсолютно уверен в том, что мы доставили материальные средства, которые им нужны, и будем продолжать поставки для поддержания их операций», – отметил генерал.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ начнут контрнаступление после 2 мая. Он связал это с погодными условиями. Также Пригожин не исключил, что наступление может начаться именно 9 мая.
Захарова: США не включили Уилана в обмен заключенными
Спикер МИД Захарова заявила, что США сами не включили Уилана в обмен заключенными
Власти Соединенных Штатов сами не включили Пола Уилана в обмен заключенными, остается непонятным, зачем было приводить на Совбез ООН с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова сестру заключенного, заявила спикер МИД Мария Захарова.
По ее словам, такой поступок со стороны американского правительства выглядит странным, с учетом того факта, что недавно состоялся обмен, в ходе которого сами США предпочли вернуть на родину не Пола Уилана, а американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, заключенную за провоз наркотиков, передает радио Sputnik.
Захарова подчеркнула, что такой шаг американские власти сделали сознательно, они «не включили его в этот раз».
Ранее в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты готовы прибегнуть к «креативным» решениям, чтобы добиться освобождения задержанных в России американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича.
Антонов заявил о политике охоты США за россиянами
Антонов заявил о политике охоты за россиянами, проводимой США
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон проводит политику «охоты» за россиянами по всему миру.
По его словам, в тюрьмах США содержатся сейчас более 100 граждан России, передает РИА «Новости».
Большая часть уголовных дел в отношении российских граждан в Соединенных Штатах политически мотивированы. Российская сторона делает все, чтобы обменять удерживаемых в США россиян на американцев как можно скорее, добавил посол.
Антонов подчеркнул, что нужно сохранять линии коммуникации Москвы и Вашингтона, и Россия сохраняет такие контакты.
Мишустин: Стратегическая конкуренция между странами идет за умы людей
Премьер Мишустин на марафоне «Знание» заявил о стратегической конкуренции между странами за умы людей
Стремление отмены всего русского в западных странах являются частью конкуренции между государствами за умы людей, заявил, выступая перед участниками марафона «Знание», премьер-министр Михаил Мишустин.
По его словам, сама по себе конкуренция направлена на умы, культуру, образ мыслей обычных граждан, в частности, в Европе, где уничтожаются памятники советским воинам, а детей учат по искаженным данным в учебниках истории, передает ТАСС.
Также Мишустин указал на то, что Запад в данный момент стремится запретить русский язык, книги и контент в Сети.
«Такая политика отмены России направлена на то, чтобы люди не могли общаться на одном языке, забыли традиции, историю, не могли извлекать уроков из прошлого, а ведь именно историческое знание помогает нам правильно понимать причины происходящего», – подчеркнул глава кабмина.
Он добавил, что важно сохранять историческую память народов России и соседей, бережно относиться к русскому языку, традициям.
Кроме того, Мишустин заверил, что Россия продолжит работу по формированию стимулов для развития отечественных технологий и программного обеспечения.
«Россия сегодня является одной из немногих стран мира, которые обладают собственными цифровыми платформами. Но нам, конечно, есть над чем работать. Многое предстоит сделать, чтобы добиться суверенитета в этой сфере», – сказал он.
Напомним, в марте президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю совместно с научным сообществом изучить возможность переименования России в «Московию».
Киев не согласился с заявлением о получении 98% обещанной техники с Запада
Киевский режим сомневается в истинности утверждения американских военных о том, что Украина получила 98% обещанной боевой техники от западных стран, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
Оценка в 97-98% полученной от обещанного техники завышена, сказал Подоляк на украинском телеканале «Рада», передает ТАСС.
По его словам, техники должно быть больше, снарядов не хватает, в особенности тяжелых калибров, и Киев пытается решить проблему дефицита.
Подоляк отметил, что киевскому режиму «никогда не будет достаточно оружия».
Ранее верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что киевский режим получил более 98% обещанных единиц боевой техники.