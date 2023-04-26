Иностранные журналисты и добровольцы поговорили о сплоченности людей во время СВО

В ходе федерального просветительского марафона «Знание.Первые» замкомандира добровольческого корпуса, гражданин Сербии Деян Берич, независимые журналисты Томас Репер из Германии и Сонья Ван де Енде из Нидерландов, а также руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов поговорили о том, как СВО изменила отношение людей друг к другу.

По словам Берича, сербский народ всегда чувствовал глубокую связь с русским народом, поэтому добровольцы из Сербии едут в Донбасс каждый день, несмотря на противоречие официальной позиции властей страны. Он вспомнил, что во время войны в Югославии русские добровольцы сражались вместе с сербами, говорится в релизе.«И когда знакомые ребята позвали меня на Донбасс, я не мог отказаться, потому что иначе как?», – сказал он. Глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов отметил сплоченность российского общества, в том числе и для помощи фронту. Он добавил, что летом проекту «Все для победы» будет ровно год, за это время удалось собрать более 6 млрд рублей. Участие в помощи принимали более 2 млн человек.

Также Деян Берич обратил внимание молодежи на то, как изменились настроения в обществе. Он напомнил, что, если 2022 года многие не понимали, зачем и почему ведутся военные действия, то сейчас большинство твердо верит в победу.

Независимые журналисты Томас Репер (Германия) и Сонья Ван де Енде (Нидерланды) рассказали, что, несмотря на антироссийскую пропаганду на Западе, европейцы, на фоне падения уровня жизни, начали задумываться о причинах происходящего и искать информацию на независимых сайтах.

Также спикеры подчеркнули, что русофобия в мире – явление временное. По словам Соньи Ван де Енде, одной из причин лицемерия европейских правительств является желание «поставить Россию на колени».

Журналист рассказала, что ее заставило писать о происходящем в Донбассе желание рассказать Европе и США, что все началось еще в 2014 году, а не в 2022, как многие думают.

«Я хотела донести, что на самом деле в 2022 году началась только специальная военная операция, и это не самая серьезная проблема. Проблема серьезнее началась еще с 2014 года, и нужно понимать, что на самом деле происходило: притеснение киевским режимом русскоговорящего населения», – сказала девушка.

Автор блога Anti-Spiegel Томас Репер тоже напомнил о хорошем отношении к русским.

«Поэтому, как только западные СМИ и политики перестанут заниматься русофобией, она быстро сойдет на нет. Но для этого нужно, чтобы начал рулить разум, а не пропаганда», — указал он.

Напомним, федеральный просветительский марафон «Знание.Первые» стартовал 24 апреля, а завершится 26 числа.