Си Цзиньпин заявил о готовности сотрудничать с Киевом вне зависимости от международной обстановки

Пекин готов сотрудничать с Киевом вне зависимости от международной ситуации в целях продвижения взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским.

Он отметил, что желание Китая развивать отношения с Украиной последовательно и ясно, передает РИА «Новости».

Телефонный разговор Си Цзиньпина и Зеленского состоялся по инициативе Киева, сообщил официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

В ходе общения председатель КНР отметил, что в ядерной войне не может быть победителей. Он призвал в ядерном вопросе все стороны сохранять хладнокровие и быть сдержанными. Си Цзиньпин призвал подлинно взглянуть на проблему, исходя из собственного будущего, а также всего человечества.

Кроме того, на Украину будет отправлен представитель Китая, который проведет углубленные консультации со всеми сторонами по политическому урегулированию кризиса.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин по вопросу украинского кризиса всегда был на стороне мира, его центральная позиция заключалась в продвижении переговоров.

При этом замдиректора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Юй Цзюнь не назвал точную дату визита спецпосланника для урегулирования кризиса на Украину.

Ранее Си Цзиньпин заявил об отсутствии чудодейственного средства для решения кризиса на Украине и призвал к мирным переговорам.