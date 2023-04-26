Си Цзиньпин заявил о готовности сотрудничать с Киевом

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26 апреля, среда | Последнее обновление — 16:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны: ВСУ в Артемовске потеряли за сутки до 300 военнослужащих и наемников
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Поэт Дмитрий Артис, недавно вернувшийся с фронта, рассказал, что он встретился со своим 14-летним сыном и тот тут же поставил ему запись Шамана, в первую очередь песню «Я – русский». Оказывается, Шаман помогает современным подросткам осознать себя русскими.
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Из Европы вроде бы приходят обнадеживающие для России новости. Во всяком случае, протесты там становятся всё более массовыми. Но пока их явно недостаточно, чтобы изменить европейскую политику.
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Никол Пашинян не сумасшедший и не мазохист. Все его действия по сдаче армянских территорий, граждан и интересов служат высшей цели, указанной ему его зарубежными друзьями и инвесторами, вложившимися в его сначала журналистскую, а потом политическую карьеру.
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Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Си Цзиньпин заявил о готовности сотрудничать с Киевом
Си Цзиньпин заявил о готовности сотрудничать с Киевом вне зависимости от международной обстановки
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Пекин готов сотрудничать с Киевом вне зависимости от международной ситуации в целях продвижения взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским.
Он отметил, что желание Китая развивать отношения с Украиной последовательно и ясно, передает РИА «Новости».
Телефонный разговор Си Цзиньпина и Зеленского состоялся по инициативе Киева, сообщил официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.
В ходе общения председатель КНР отметил, что в ядерной войне не может быть победителей. Он призвал в ядерном вопросе все стороны сохранять хладнокровие и быть сдержанными. Си Цзиньпин призвал подлинно взглянуть на проблему, исходя из собственного будущего, а также всего человечества.
Кроме того, на Украину будет отправлен представитель Китая, который проведет углубленные консультации со всеми сторонами по политическому урегулированию кризиса.
Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин по вопросу украинского кризиса всегда был на стороне мира, его центральная позиция заключалась в продвижении переговоров.
При этом замдиректора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Юй Цзюнь не назвал точную дату визита спецпосланника для урегулирования кризиса на Украину.
Ранее Си Цзиньпин заявил об отсутствии чудодейственного средства для решения кризиса на Украине и призвал к мирным переговорам.
В Киеве придумали способ взимать с россиян сбор на восстановление Украины
В Киеве предложили ввести для россиян сбор на восстановление Украины при загранпоездках
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Международная группа Ермака – Макфола представила новый план по усилению санкций против России, группу возглавляет руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и бывший американский посол в России Майкл Макфол.
На сайте офиса Зеленского размещен документ, который состоит из 35 листов. В нем предлагается наложить санкции на все российские нефтегазовые компании, ввести полное налогообложение на западные нефтегазовые компании, которые остаются в России, заблокировать доступ России к западным нефтегазовым сервисам, передает РИА «Новости».
Кроме того, группа призывает запретить въезд в страны Запада по туристическим визам для россиян или ввести этим странам сбор на восстановление Украины при оформлении виз для граждан РФ.
Также предлагается ввести полное эмбарго на российскую металлургическую продукцию, ювелирные изделия из России, прекратить поставки высокотехнологической продукции, например микрочипов с поддержкой ГЛОНАСС.
Предлагается ввести комплексные санкции против российского и белорусского военно-промышленного сектора, полные санкции против десяти крупнейших российских банков, отключение банков от SWIFT, расширение индивидуальных санкций против чиновников, должностных лиц госпредприятий, журналистов, членов политических партий.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что устойчивость экономики России поразила Запад – МВФ уже второй раз улучшает прогноз по российской экономике на 2023 год, а в апреле фонд даже прибавил темпы роста ВВП России.
В Конгрессе США захотели вернуть Украину к границам 1991 года
Yahoo News: В Палате представителей США потребовали завершить конфликт на Украине возвращением к границам 1991 года
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Конгрессмены от Республиканской и Демократической партий в Палате представителей США готовят законопроект, требующий добиться завершения конфликта на Украине возвращением к границам 1991 года, сообщает портал Yahoo News.
Как ожидается, соответствующая резолюция будет представлена во вторник и сначала должна будет быть рассмотрена Комитетом по международным делам Палаты представителей США. По имеющейся у портала информации, в резолюции содержится требование подчеркнуть, что США хотят видеть победу Украины «против вторжения» и восстановления в международно-признанных границах 1991 года. Авторы законопроекта, демократ Стив Коэн и республиканец Джо Уилсон, также призывают включить Украины в НАТО и требовать от Москвы выплатить компенсации Киеву, передает РИА «Новости».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решаемые на Украине задачи касаются прежде всего обеспечения безопасности нашей страны и недопущения дискриминации и истребления украинским режимом русских.
Украинский генерал объяснил большие потери ВСУ в Артемовске
Генерал ВСУ Кривонос объяснил большие потери украинских военных в Артемовске неподготовленностью города к обороне
Украинские военнослужащие несут большие потери в Артемовске (украинское название – Бахмут) из-за неподготовленности города к обороне по вине военного руководства страны, заявил бывший заместитель командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Сергей Кривонос.
Кривонос заявил в интервью Пятому каналу, что Вооруженные силы Украины платят страшную цену за этот город из-за того, что некоторые допустили ошибки и не подготовили город к нужной обороне. По его словам, к обороне нужно было готовить не просто подходы к городу, но и сам город. Генерал выразил уверенность, что этого качественно сделано не было, а сейчас эти проблемы способствуют тому, что ВСУ несут достаточно большие потери, передает ТАСС.
Кривонос добавил, что Вооруженным силам Украины следовало покинуть Артемовск еще в феврале, а в данный момент их положение ухудшается ввиду невозможности навязать собственную инициативу. Он также отметил, что на Украине остаются большие проблемы с подготовкой мобилизованных солдат.
Накануне Минобороны России сообщило, что ВДВ и авиация пресекли попытку Вооруженных сил Украины перебросить к Артемовску резервы, за западную часть города ведутся интенсивные бои, ВСУ несут большие потери. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об успешном «перемалывании» подразделений ВСУ в Артемовске.
Россия обвинила Запад в превращении Украины в радиоактивный могильник
Посольство РФ в Лондоне: Запад уготовил Украине роль антироссийского военного полигона и радиоактивного могильника
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Заявления первого заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о снарядах с обедненным ураном на Украине указывают на то, что Запад уготовил этой стране роль радиоактивного могильника, заявили в посольстве России в Лондоне.
В посольстве прокомментировали высказывание первого заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи про поставки снарядов с обедненным ураном Украине, выразив уверенность, что Украине Западом уготована роль не только антироссийского военного полигона, но и радиоактивного «могильника». Диппредставительство призвало власти Британии не тешить себя иллюзорными надеждами, что они сумеют выйти «сухими из воды», переложив ответственность за токсичные боеприпасы на своих киевских подопечных, передает РИА «Новости».
Накануне из письма заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи стало известно, что Британия передала Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила Лондон об ответственности за поставки Киеву урановых снарядов.
Лондон направил Киеву танковые снаряды с обедненным ураном
Британия направила Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, среди которых есть и с обедненным ураном, говорится в письменных ответах заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи на вопросы депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии «Альба».
Также в ответах на вопросы он указал, что Лондон не отслеживает их использование и не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения по завершении конфликта. Кроме того, по соображениям безопасности Хиппи не стал комментировать показатели использования поставленных комплектов, передает ТАСС.
Ранее замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди сообщила, что Лондон поставит Киеву снаряды, содержащие обедненный уран.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что поставки Британией боеприпасов с обедненным ураном Киеву направлены на эскалацию конфликта.
В Совфеде ответили на заявление Киева о «праве» Украины уничтожать все в Крыму и Донбассе
Сенатор Долгов: Украинской власти придется отвечать за теракты и нападение на Россию
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Украинских чиновников к таким публичным заявлениям и действиям подначивают в Вашингтоне. Но в Киеве должны помнить, что за содеянное придется отвечать, после СВО не все успеют сбежать в Штаты, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина имеет «право» уничтожать все в Крыму и Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях.
«Заявления Михаила Подоляка о том, что Украина имеет «право» уничтожать все в Крыму и Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях лишний раз подтверждают, что украинские власти занимаются терроризмом», – сказал член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН в Нью-Йорке Константин Долгов.
«Но самое главное, что это не их личное мнение, позиция сформирована в Вашингтоне. Американские государственные деятели, такие как президент Джо Байден, госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд, прямо подначивают Зеленского к нанесению ударов по гражданским объектам и инфраструктуре на территории России», – акцентировал собеседник.
«Все регионы, озвученные Подоляком, это неотъемлемая часть нашей страны, в соответствии с волеизъявлением граждан и юридическими нормами. Разумеется, любое нападение или теракт будут расцениваться нами как покушение на территориальную целостность и безопасность Российской Федерации», – убежден сенатор.
«Ответ на это необходим соответствующий и он уже реализуется в рамках специальной военной операции. Вместе с тем мы фиксируем все их заявления и действия, чтобы рано или поздно привлечь всех к ответственности. Всему офису Зеленского в Америку эвакуироваться не удастся», – иронично заключил Долгов.
Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил с утверждением, что Украина якобы «имеет право» уничтожать все, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Он также заявил, что у Украины другие приоритетные цели, которые гарантируются государству международным правом.
Напомним, в начале апреля советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил о планах Киева захватить Крым и искоренить на полуострове все русское. По его словам, Украина «захватит» Крым за короткое по историческим меркам время – пять-шесть месяцев. «Возможно, это слишком оптимистично, но это оптимизм, математически выверенный», – заявил Подоляк в интервью «Радио Свобода*» (признано иностранным агентом).
По его мнению, «война будет идти, пока не будет освобождена вся территория Украины». Советник офиса Владимира Зеленского добавил, что после «захвата» Крыма Украина снесет Крымский мост. В связи с этим высказыванием в МИД России назвали власти Украины нацистами. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале написала: «И ведь до 2022 года они делали то же самое, а Запад одобрительно кивал и свозил им оружие».
В Киеве заявили о «праве» Украины уничтожать все в Крыму и Донбассе
Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил о праве Украины уничтожать все в Крыму и Донбассе
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил с утверждением, что Украина якобы «имеет право» уничтожать все, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Подоляк заявил, что у Киева другие приоритетные цели, которые гарантируется Украине международным правом. Он выступил с утверждением, что юридически Украина имеет право уничтожать все, что находится на территории Крыма, Луганской (ЛНР), Донецкой (ДНР), Запорожской и Херсонской областей, передает РИА «Новости».
Напомним, в начале апреля советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил о планах Киева захватить Крым и искоренить на полуострове все русское. В связи с этим высказыванием в МИД России назвали власти Украины нацистами.
Си Цзиньпин поговорил с Зеленским по телефону
Лидер Китая Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры
Лидер Китая Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщает Центральное телевидение Китая.
О подробностях беседы политиков официально не сообщается, передает ТАСС.
Между тем глава Украины заявил, что разговор был «долгим и содержательным».
«Верю, что разговор, а также назначение посла Украины в Китае даст толчок развитию двусторонних отношений», – написал украинский лидер в Twitter (заблокирован в России).
Владимир Зеленский пытался провести беседу с Си Цзиньпином по телефону несколькими днями ранее. Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что разговор состоится тогда, когда будут необходимые условия.
Глава МИД Украины назвал условия Киева к переговорам о мире
Глава МИД Украины Кулеба: Киев готов обсуждать любой мирный план, который не ведет к сдаче территорий России
Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов обсуждать любой мирный план, который не приведет к заморозке конфликта или к сдаче территорий России.
Кулеба заявил в интервью телеканалу CNN, что в Киеве готовы обсуждать любой мирный план, который не ведет к заморозке конфликта или к тому, чтобы Украина сдала территории России, передает РИА «Новости».
Глава МИД Украины добавил, что, если президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва готов принять в своей стране коалицию стран, которые стремятся к миру «на основе этих двух принципов», то Киев готов к обсуждению.
В начале апреля глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал лучший способ урегулирования конфликта на «бывшей Украине».
Дробницкий: США готовятся превратить Тайвань во вторую Украину
Дробницкий: США применят уроки украинского кризиса на Тайване
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СВО наглядно показала Штатам трудности выстраивания логистики и обеспечения союзника боеприпасами. Тем не менее опыт противостояния с Россией признан удачным – а значит, Вашингтон готовится к обострению с Пекином. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в США заявили, что боевые действия на Украине преподают Штатам «ценные уроки» на случай конфликта с Китаем.
«США осознанно используют Украину в качестве испытательного полигона перед более масштабным конфликтом с Китаем. Действительно, Вашингтон испытывает некоторые сложности, связанные с поддержкой офиса Зеленского, однако в целом опыт текущего кризиса признан в Белом доме и Пентагоне успешным», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Даже те ошибки, которые были допущены американцами в ходе СВО, записываются в плюс, потому что они дают возможность отточить практику поддержки союзников. К тому же многие проблемы было невозможно предугадать. В частности, никто не ожидал, что конфликт подобной интенсивности потребует столь большого числа боеприпасов», – отмечает эксперт.
«Конечно, это заставляет Вашингтон несколько пересмотреть имеющиеся практики военного производства. Возможно, предпринимателей обеспечат более долгосрочными контрактами, будут стараться субсидировать данную отрасль. Однако конфликт наглядно продемонстрировал, что проблемы затрагивают и логистическую сферу», – подчеркивает собеседник.
«Здесь, конечно, Украину в качестве «урока» использовать сложнее. Большинство военной помощи ВСУ получают через сухопутные коридоры. Однако с Тайванем повторить подобное не получится. Это остров – а значит, бремя логистики полностью примет на себя морской транспорт, и учитывая, что в войнах все идет не по плану, подготовиться к подобному трудно», – акцентирует Дробницкий.
«Более того, тайваньский конфликт стал бы во многом спасением для США. В Штатах назревает экономический кризис, доллар постепенно теряет глобальную гегемонию, и оттягивать столкновение с Китаем уже практически невозможно», – отмечает эксперт.
«Тем не менее Пекин сохраняет надежды на мирное урегулирование. Скоро на Тайване пройдут выборы, где может победить партия Гоминьдан, которая не против интеграции в КНР по пути Гонконга. Подобный вариант абсолютно не устраивает Вашингтон, поэтому он всячески подталкивает Китай к агрессивному пути решения вопроса», – резюмирует Дробницкий.
Ранее замминистра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что боевые действия на Украине преподают Штатам «ценные уроки» на случай потенциального конфликта с Китаем. Об этом сообщает издание Bloomberg. По ее словам, Вашингтону предстоит проделать много работы от более тщательного продумывания логистики вооружений до инноваций в космосе.
Как отмечает Хикс, в настоящий момент США работают над улучшением собственной промышленной базы, которая испытывала определенные трудности последние 60 лет. В частности, многие подрядчики до сих пор опасаются наращивать выпуск боеприпасов, так как считают, что правительство перестанет их закупать через несколько лет.
Вместе с тем Хикс подчеркнула, что СВО продемонстрировала способность Штатов поддерживать конструктивный диалог с союзниками. Она отметила ценность кооперации экономических действий и сотрудничества в сфере разведки. Однако, по ее мнению, для США крайне важно сконцентрироваться на противостоянии с КНР.
«Мы сосредоточены на том, чтобы руководство Китая каждый день просыпалось и говорило: сегодня не день для начала агрессии, угрожающей интересам США. Это наша цель на 2027, 2035 и 2045 годы», – прокомментировала Хикс данные, согласно которым Пекин планирует начать вторжение на Тайвань через четыре года.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как украинский кризис обнажил проблемы западного ВПК.
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В очереди в «Макдоналдс» в Днепре начали вручать повестки ВСУ
Люди в военной форме вручают повестки в ВСУ около ресторана «Макдоналдс» в Днепре
Люди в военной форме подходят к мужчинам около ресторана быстрого питания «Макдоналдс» в Днепропетровске, проверяют документы и вручают повестки о призыве в Вооруженные силы Украины (ВСУ), свидетельствует появившееся в Сети видео.
В Сети распространяется видео, на котором люди в военной форме подходят к мужчинам около ресторана быстрого питания, проверяют документы и вручают повестки.
Этим уже воспользовались предприимчивые украинские девушки. Они предлагают за деньги доставить фастфуд мужчинам.
В начале апреля американский телеканал Fox News предсказал крупнейшую с начала СВО мобилизацию на Украине в связи с планами контрнаступления ВСУ. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему украинская мобилизация потребовала особых изобретений и хитростей.
Лавров назвал шизофренией идею Запада о переговорах Москвы и Киева после наступления ВСУ
Заявления западных стран о том, что переговоры Москвы и Киева возможны только после успешного контрнаступления Украины являются шизофренией, сказал глава МИД России Сергей Лавров.
По словам министра, Москва ранее ясно и честно изложила свои цели на Украине. Он назвал «смешной теорией» желание Евросоюза и США обеспечить Украине успешное контрнаступление, а потом попросить начать переговоры, передает ТАСС.
«Это какая-то шизофреническая логика», – заявил Лавров на пресс-конференции в ООН.
Он напомнил, что Россия не хочет, чтобы для нее исходили угрозы с территории Украины.
Ранее сообщалось, что Украине не хватает танков и другого вооружения, чтобы начать контрнаступление.
Командир «Азова» рассказал о возможной стратегии ВСУ по захвату городов России
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Киев при наступлении может применять тактику чеченских сил во время первой чеченской войны: ВСУ будут пытаться захватить небольшие города, чтобы использовать их как рычаг для возвращения территорий, заявил врио командира украинского полка «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) майор Богдан Кротевич.
Говоря о наступлении Украины, он напомнил о тактике чеченских сил во время первой чеченской войны. Тогда чеченские силы захватывали небольшие российские города, чтобы использовать их в качестве рычага для возвращения территорий, удерживаемых РФ. Кротевич в интервью The Washington Post предположил, что ВСУ могут поступить аналогично, передает «Коммерсант».
По словам Кротевича, его батальон будет использовать опыт, полученный во время боев 2022 года, в частности опыт обороны «Азовстали» в Мариуполе. Кроме того, «Азов» планирует нарастить численность до 6,5 тыс. человек и рассчитывает на возвращение тысячи бойцов, которые сейчас находятся в российском плену.
Врио командира батальона заявил, что руководители подразделений ВСУ выступали за увеличение количества обменов пленными с Россией.
Ранее New York Times со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы Пентагона сообщило, что Киев к концу апреля подготовит 12 украинских бригад численностью примерно по 4 тыс. военных в каждой, наступление планируется начать в мае.
Сенатор Ковитиди: Офис Зеленского подталкивает территории Украины к вхождению в состав России
Сенатор Ковитиди: Офис Зеленского подталкивает территории Украины к вхождению в состав России
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Чем больше неадекватных и бесчеловечных заявлений прозвучит из уст украинских чиновников, тем больше территорий, подконтрольных ВСУ, захотят войти в состав России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала сенатор Ольга Ковитиди. Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина имеет «право» уничтожать все в Крыму и Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях.
«Слова Подоляка в очередной раз свидетельствуют о неадекватности украинской власти. Я убеждена, что чем больше прозвучит таких террористических и бесчеловечных заявлений, тем больше территорий, подконтрольных ВСУ, будут заявлять о своем желании присоединиться к России. Ведь для нашего государства жизнь и здоровье людей является самой большей ценностью», – сказала член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди.
«Я бы рекомендовала украинской власти переосмыслить происходящие события и изменить вектор своей государственной политики, если они хоть сколько-нибудь дорожат своими гражданами. Мир с Россией – это сохранение жизни и здоровья тех людей, которых они сегодня отправляют на заведомую смерть», – отметила она.
По ее словам, «на Украине должны понять, что спецоперация будет доведена до логического завершения». При этом «нежелание стран Запада осознать это и настраивание властей Украины в такой же парадигме создает дополнительные угрозы для всей системы европейской безопасности и лишь затягивает конфликт».
Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил с утверждением, что Украина якобы «имеет право» уничтожать все, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Напомним, в начале апреля Подоляк заявил о планах Украины захватить Крым и искоренить на полуострове все русское. По его словам, ВСУ «захватят» Крым за короткое по историческим меркам время – пять-шесть месяцев. «Возможно, это слишком оптимистично, но это оптимизм, математически выверенный», – заявил Подоляк в интервью «Радио Свобода*» (признано иностранным агентом).
По его мнению, «война будет идти, пока не будет освобождена вся территория Украины». Война, заявил Подоляк, будет идти за право существования демократического мира в рамках международного права, а территория – это только один из элементов. Советник офиса Владимира Зеленского добавил, что после «захвата» Крыма Украина снесет Крымский мост.
В связи с этим высказыванием в МИД России назвали власти Украины нацистами. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале написала: «И ведь до 2022 года они делали то же самое, а Запад одобрительно кивал и свозил им оружие».
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Минобороны: ВСУ в Артемовске потеряли за сутки до 300 военнослужащих и наемников
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Ударами армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение подразделениям противника возле Двуречной, Тимковки, Кисловки и Каменки Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
За последние сутки на этом направлении ликвидированы более 40 военнослужащих, бронемашина и два автомобиля, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Рядом с Новоселовским Луганской народной республики (ЛНР), Масютовкой и Крахмальным Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
Ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника под Макеевкой, Невским, Червоной Дибровой ЛНР и Северском Донецкой народной республики (ДНР).
У Торского ДНР и Червонопоповки ЛНР уничтожены две украинские ДРГ.
Потери противника за минувшие сутки составили порядка 65 военнослужащих, бронемашина, гаубица Д-20 и самоходная артустановка «Акация», отчитались в Минобороны.
На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений ВСУ и наемников в западной части Артемовска. Подразделения ВДВ и Южной группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовиков и пресекали попытки подразделений ВСУ контратаковать на северном и южном флангах.
Недалеко от Артемовского, Богдановки и Красного ДНР ударами авиации Южной группировки войск нанесено поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 5-й штурмовой бригад ВСУ. В течение прошедших суток авиацией в этом районе было совершено четыре вылета самолетов. Артиллерией группировки выполнены 59 огневых задач, перечислили в Минобороны.
За сутки потери противника на этом направлении составили до 300 военнослужащих и наемников, две машины пехоты, четыре бронемашины, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», самоходная артустановка «Акация», а также британская гаубица L118. Кроме того, возле Выемки ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ под Угледаром ДНР, Малой Токмачки Запорожской области и Пятихатки Херсонской области, сообщил Конашенков.
Недалеко от Сладкого и Шевченко ДНР пресечены действия двух украинских ДРГ.
За сутки последние сутки потери противника на этих направлениях составили до 25 военнослужащих, бронемашина, а также гаубица Д-30.
В районах пунктов Шевченко и Доброволье ДНР ликвидированы склады боеприпасов 108-й бригады теробороны и 72-й механизированной бригады ВСУ.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 30 военнослужащих и американская артсистема М777.
Возле Львово Херсонской области уничтожена украинская РЛС контрбатарейной борьбы «Зоопарк», отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России в течение суток нанесено поражение 93 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах.
В районе острова Великий Херсонской области поражены два командно-наблюдательных пункта сил спецопераций ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.
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