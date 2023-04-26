Песков: Путин в курсе ситуации с пожаром в поселке Сосьва

Песков: Путин в курсе ситуации с пожаром в свердловском поселке Сосьва

Президент Владимир Путин в курсе ситуации с пожаром в свердловском поселке Сосьва, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как сказал Песков, отвечая на вопрос, в курсе ли произошедшего президент, будут ли от него какие-то указания, разговаривал ли он с руководителем региона, «президент в курсе», передает РИА «Новости».

Песков добавил, что Путин получает регулярные доклады по линии МЧС, от министра Александра Куренкова, по ситуации с пожарами в Свердловской области и о принятых мерах по ликвидации последствий и дальнейшему нераспространению огня, президент также провел разговор по телефону с губернатором Свердловской области Куйвашевым и дал поручения по обеспечению социальной помощью и всем необходимым людей, потерявших кров.

Ранее по факту пожара в поселке Сосьва Свердловской области были возбуждены два дела.

Напомним, до этого в МЧС сообщили, что около 180 строений сгорели за последние сутки в результате шести крупных пожаров в Свердловской области, от огня удалось спасти более 1,2 тыс. жилых домов. До этого в ведомстве сообщили, что в результате пожара в поселке Сосьва Свердловской области погиб один человек, огнем повреждены 92 строения.