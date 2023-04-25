Зампред правительства ЛНР рассказала о восстановительных работах в республике

На площадке федерального просветительского марафона «Знание.Первые» в Луганске выступила заместитель председателя правительства Луганской Народной Республики Елена Костенко. Она рассказала участникам марафона, организованного Российским обществом «Знание», о том, как идут восстановительные работы в ЛНР, чего удалось достичь и какие планы на ближайшее будущее.

Восстановление Луганской Народной Республики – важнейшая задача в развитии новых регионов Российской Федерации. Особое внимание уделяется строительству и ремонту жилья, социальной инфраструктуры и восстановлению дорог, отметила Костенко, ее слова приводятся на сайте общества.

«Разрушения, которые военные Украины нанесли ЛНР, были колоссальными. С 2014 по 2022 год свыше 39 тыс. объектов получили разную степень повреждений. Свыше 40 мостов в республике было повреждено. Были повреждены объекты водоснабжения и электроснабжения. Восстановление давалось нелегко: часть наших ребят ушла защищать Родину – они и сегодня на передовой. А наш скромный бюджет и экономика, которая была полностью остановлена, поднималась с колен очень сложно. У нас не хватало энергоносителей даже запустить базовые предприятия республики. Нам было бы еще сложнее без тех белых КамАЗов, той помощи, которая шла со стороны России. Так поставлялись не только медикаменты и продукты питания, в которых нуждалось население, но и строительные материалы. А в 2022 году мы стали субъектом РФ, и Россия активно включилась в работу по восстановлению», – сказала Костенко.

Она подробно рассказала о тех объемах работ, которые сделаны в 2022 году совместно с шефами-субъектами РФ и федеральными службами, такими как Министерство строительства, Министерство энергетики, Министерство обороны России.

В частности, за 2022 год было восстановлено 662 многоквартирных жилых дома, 456 индивидуальных жилых строений, 305 социальных объектов, из них 146 школ, 78 детских садов, 36 больниц.

В Луганске построили многофункциональный медицинский центр, в котором одновременно могут проходить лечение около 200 человек. От Молодогвардейска до города Ровеньки заложен новый водовод общей протяженностью более 40 км. Построена новая насосная станция. Помимо этого, в 2022 году в ЛНР было реконструировано 45,4 км магистральных водоводов, 31,9 км разводящих водопроводных сетей, 11 водопроводных насосных станций, произведен капитальный ремонт почти 32 км сетей теплоснабжения. Установлено 73 модульные котельные.

В Северодонецкой агломерации восстановлено газоснабжение в 19 населенных пунктах, выполнены ремонтно-восстановительные работы на более чем 30 км газопроводов высокого давления, более чем 200 км среднего и более чем 350 км низкого давления. Всего по республике проведен ремонт около 3 тыс. км электропередач и 2 558 штук кабельных линий. Отремонтировано 199 подстанций и 13 силовых трансформаторов, 1 751 распределительная и трансформаторная подстанция. Произведен капитальный ремонт 42,80 км железнодорожных путей и более 418 км автодорог. Реконструировано 5 мостов и 5 путепроводов.