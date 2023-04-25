Глава фонда «Защитники Отечества» проверила подготовку филиала в Петербурге к открытию

В Петербурге работает система поддержки участников СВО, но по работе фонда «Защитники Отечества» предстоит проделать серьезную работу, заявил глава города Александр Беглов на встрече с руководителем фонда Анной Цивилевой.

Цивилева в ходе рабочей поездки в Петербург проверила ход подготовки к открытию филиала фонда и провела рабочую встречу с губернатором Бегловым.

Во время визита в она посетила Центр социальной помощи семье и детям Центрального района и Реабилитационный центр Госпиталя для ветеранов войн. Также она проверила помещения, предназначенные для создания филиала фонда.

«Уверена, что с такой подготовкой, как в Санкт-Петербурге, все будет сделано на высоком уровне, а тот набор решений, который реализуется здесь, позволит окружить заботой и вниманием всех ветеранов СВО», – сказала Цивилева.

«Главная задача — выполнить поручение президента России [Владимира Путина]. Когда в феврале президент заявлял о необходимости создать такой фонд, он подчеркнул, что уже в этом году структуры должны начать работу во всех регионах по определенным стандартам. Нам предстоит серьезная работа, чтобы в масштабах всей страны создать справедливую и эффективную систему поддержки наших воинов и их семей. Люди должны получать причитающиеся им льготы без излишних проволочек», – отметил Беглов.

Глава города сообщил, что в Петербурге уже действует система поддержки участников спецоперации и членов их семей. В частности, участникам СВО выплачивается единовременная материальная помощь. Установлены дополнительные меры поддержки детей, пасынков и падчериц участников СВО. В частности, они обеспечены бесплатным питаниям в учебных заведениях, имеют право на проезд в общественном транспорте за счет бюджета города. Семьи участников СВО освобождены от родительской платы за дошкольные образовательные учреждения. Детей могут во внеочередном порядке зачислять в государственные образовательные учреждения Петербурга. Также детям предоставляются путевки в организации отдыха и оздоровления с оплатой полной их стоимости за счет городского бюджета.

Организована работа по социальному сопровождению семей участников СВО. За каждой семьей закреплен социальный куратор, который обладает расширенными полномочиями, в том числе правом запрашивать необходимые документы и совершать действия в интересах семей участников СВО.

Беглов сообщил, что в Петербурге создан совет при губернаторе по оказанию поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей. В него входят ближайшие родственники военнослужащих, которые представляют их интересы и обеспечивают своевременную обратную связь.

Во всех поликлиниках города созданы реабилитационные отделения, оснащенные современными аппаратами и тренажерами.