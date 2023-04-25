Политолог оценил шансы Байдена на переизбрание

Политолог Дудаков: Победа Байдена в 2024 году обострит противостояние США с Россией

Несмотря на низкие рейтинги, у президента США Джо Байдена есть шансы переизбраться на второй срок. Но его победа сулит Штатам рост противостояния с Россией и Китаем, сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее Байден объявил, что пойдет на второй президентский срок на выборах в 2024 году.

«Байден – действующий президент, имеющий большой авторитет и репутацию в Демократической партии. К тому же, в США есть традиция попытки действующего президента переизбраться на второй срок. За всю современную историю Штатов исключений из этого правила не было. Да, не всем удавалось побеждать, например – Трампу, но все пытались», – отметил Дудаков.

«Конечно, у демократов есть свои перспективные кандидаты, кто теоретически мог бы заменить Байдена. Например – губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом или губернатор Мичигана Гретхен Уитмер. Но, если Байден решился на такой шаг, даже несмотря на низкие рейтинги, значит он легко выиграет праймериз и поведет партию на выборы. К тому же, в команде Байдена нет других кандидатов с таким же политическим весом», – спрогнозировал эксперт.

«Изначально было ощущение, что в рамках первого срока Байден сможет подготовить преемника внутри своей команды, которого можно было бы отправить на следующие выборы. Назывались имена вице-президента Камалы Харрис и министра транспорта Пита Буттиджича. Но у них совсем низкие рейтинги, поэтому их шансы на выборах минимальны», – подчеркнул американист.

«И хотя 70% американцев считают, что Байдену не стоит повторно баллотироваться, его шансы на победу довольно велики. Если он добьется своего, то противостояние США с Россией и Китаем будет нарастать. Также возможен сценарий военного конфликта вокруг Тайваня. Впрочем, этот сценарий возможен и в случае победы кандидата от республиканцев, поскольку для них противостояние с Пекином важнее, чем борьба с Москвой», – заметил аналитик.

Во вторник президент США Джо Байден объявил, что баллотируется на выборах в 2024 году. Также Байден назначил чиновницу Белого дома Джули Чавес Родригес руководителем предвыборной кампании, пишет CNN. «Когда я баллотировался в президенты четыре года назад, я сказал, что мы сражаемся за душу Америки. И мы все еще сражаемся за нее», – сказал он в видеообращении.

Советники Байдена заявили, что он не намерен проводить какие-либо предвыборные митинги до тех пор, пока у республиканцев не будет предполагаемого кандидата. При этом, глава государства продолжит использовать официальные мероприятия Белого дома, чтобы рассказывать о своих достижениях на посту и готовить электорат к кампании.

Стоит также напомнить про недавний опрос NBC News, который показал, что экс-президент Дональд Трамп значительно опережает других потенциальных кандидатов на выдвижение от республиканцев. Вместе с тем, опрос в целом демонстрирует низкий общественный интерес к «реваншу» между Трампом и Байденом.

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